두산 '뉴 에이스' 최민석 "양의지 조언 덕분에 편하게 던졌다"

두산베어스

30일 키움전 6이닝 1실점으로 호투한 두산의 '뉴 에이스' 최민석두산의 '뉴 에이스' 최민석이 이번 등판에서도 호투를 선보였다. 이번 승리로 최민석은 다승 단독 선두에 올라섰다.최민석은 30일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움과의 경기에 선발로 등판했다. 결과는 6이닝 6피안타(1피홈런) 1사사구 5탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 2경기 연속 QS 투구이자 시즌 13승을 챙겼다.시작은 좋지 않았다. 1회부터 선두타자 서건창에게 7구 승부 끝에 볼넷을 허용했다. 추재현을 병살타로 처리하며 한숨을 돌리는 듯했지만, 데이비슨과 히우라에게 연속 안타를 허용하며 1, 2루 위기에 몰렸다. 다행히 최주환을 중견수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회에는 2사 이후 권혁빈에게 안타를 허용했다. 하지만 이형종을 3루수 땅볼로 처리하며 이닝을 마쳤다.3회에는 선두타자 서건창에게 좌전 안타를 허용했다. 하지만 추재현을 삼진, 데이비슨과 히우라를 뜬공으로 처리하며 이닝을 마쳤다.4회를 삼자범퇴로 막은 최민석은 5회초 1사 이후 이형종에게 2루타를 맞으며 득점권 위기에 몰렸다. 하지만 서건창과 추재현을 모두 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회에는 선두타자 데이비슨에게 가운데 담장을 넘어가는 솔로포를 허용했다. 스코어는 9-1. 무실점 행진 중이던 최민석에게는 아쉬움이 남는 순간이었다. 그럼에도 최민석은 흔들리지 않았다. 히우라와 최주환을 삼진, 김웅빈을 뜬공으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.6회까지 98개의 공을 던진 최민석은 7회 박치국으로 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. 7회부터 올라온 두산 불펜진도 안정적인 투구를 선보였다. 7회에는 박치국, 8회에는 윤태호, 9회에는 박신지가 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 최민석과 팀의 승리를 지켰다.최민석의 호투에 힘입어 두산은 키움을 15-1로 꺾고 2연승 행진을 이어갔고, 3위권 진입 불씨도 다시 살려냈다.경기 종료 후 최민석은 방송 인터뷰를 통해 "초반부터 위기가 많았는데 양의지 선배의 말을 듣고 더 편하게 던지려고 했다. 양의지 선배의 조언을 토대로 나 자신의 투구를 한 것이 오늘 승리로 이끌 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.13승을 거두며 다승 단독 선두에 등극했다. 이에 대해서는 "양의지 선배와 같이 이룬 것이어서 너무 기분이 좋다. 오늘 같은 날에는 야수 형들이 초반부터 점수를 많이 내준 덕분에 승리투수가 될 수 있었다. 양의지 선배를 포함한 형들에게 감사하다"라고 말했다.최민석은 두산의 승리 보증 수표라고 봐도 무방하다. 최민석이 등판한 날 두산의 성적은 17승 5패로 승률이 무려 0.773이다. 이에 대해서는 "딱히 잘 모르겠다. 그냥 최대한 선배들한테 인사도 드리고, 예의 바르게 행동한 덕분에 좋은 성적이 나온 것 같다"라며 겸손한 모습을 보였다.27경기가 남은 두산이다. 최민석은 아시안게임 차출도 예정돼 있어 선발 등판 기회가 사실상 얼마 남지 않았다. 남은 시즌 목표에 대해서는 "규정 이닝은 꼭 달성하고 싶다. 그러기 위해서는 시즌 끝까지 부상 없이 완주를 해야 할 것 같다. 또, 팀이 최대한 높은 곳으로 갈 수 있게 열심히 던지겠다"라고 말했다.마지막으로 두산 팬들에게 "야구장에 많이 찾아와주시고, 항상 응원 많이 해주셔서 감사하다. 시즌도 얼마 남지 않았는데, 더 열심히 던져서 팀이 더 높은 곳에서 가을야구를 할 수 있게 최선을 다하겠다"라고 말했다.