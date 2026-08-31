'깨지 못한 인천 징크스' 전북현대... 134일 만에 선발 출격 감보아 활약은 '고무적'

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134일 만에 리그 선발로 경기장을 누빈 전북현대 MF 감보아부진한 경기력 끝에 승리를 가져오지 못한 전북. 진한 아쉬움 속 134일 만에 선발로 나선 감보아 활약은 고무적이었다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 30일 오후 7시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드서 윤정환 감독의 인천 유나이티드와 1-1 무승부를 기록했다.전북은 10승 9무 7패 승점 39점 3위에, 인천은 9승 7무 9패 승점 34점 8위에 자리했다.원정을 떠나온 전북은 승리가 절실했다. 앞서 인천과 마주했던 2번의 맞대결 모두 패배를 기록했을뿐더러 3위였던 울산이 승점 3을 추가하며 2위 자리를 탈환했기 때문.출발은 나쁘지 않았다. 강력한 압박 체계를 바탕으로 인천 공격을 봉쇄했고, 후반 38분에는 이승우의 중거리 슈팅으로 선제골을 만들었다.하지만, 후반 44분 제르소 왼발에 일격을 허용하며 다 잡았던 승리를 놓치며 고개를 떨궜다. 경기 막판 전북은 페리어에게 역전 골을 내주며 패배 위기에 몰렸지만, 오프사이드로 판정되며 안도의 한숨을 내쉬었다.반드시 잡아야만 했으나 승점 1에 그친 전북. 이제 선두 서울과의 격차는 17점 차로 벌어졌으며 사실상 리그 우승 타이틀을 그들에게 내줘야만 하는 상황에 봉착했다.실망과 절망이 휩싸였으나 그래도 소득은 분명 존재했다. 바로 134일 만에 선발 출격한 감보아의 존재다. 그는 지난해 여름 녹색 유니폼을 입었으나 많은 기회를 보장 받지 못했다.그래도 후반기 중요한 순간마다 교체로 들어와 결정적인 역할을 해냈고, 프로페셔널한 모습으로 전북 팬들의 응원을 듬뿍 받았다.하지만, 올해도 그의 입지는 변화하지 않았다. 전반기에는 오베르단에게 밀렸고, 후반기에는 정정용 감독은 맹성웅을 택한 모습이었다.실망할 법도 했으나 감보아는 묵묵하게 땀을 흘렸고, 결국 인천 원정에서 기회를 잡았다. 134일 동안 선발론 나서지 못했던 그는 본인 존재 가치를 확실하게 선보였다.공격에서 영향력을 더 발휘할 수 있는 김진규·강상윤이 적극적으로 전진하게끔 3선에서 왕성한 활동량을 바탕으로 날카로운 태클 실력을 뽐냈고, 특히 원터치 전진 패스로 기회를 창출하는 등 공격에서도 진면모를 보여줬다.인천 빌드업 핵심인 이명주를 근거리 수비를 통해 패스 경로 차단에 성공했고, 공중전에서는 무고사를 완벽하게 억제하며 클래스를 뽐냈다.전반 38분에는 티아고의 헤더를 받아 전북 데뷔골을 성공하는 듯했으나 아쉽게 오프사이드로 취소되면서 고개를 떨궜다.후반에도 존재감은 여전했다. 끈질긴 수비와 정확한 태클을 시도하며 활기를 불어넣었다. 후반 39분까지 경기장을 누빈 감보아는 패스 성공률 95%·공격 진영 패스 성공률 100%·중거리 패스 성공률 100%·지상 경합 성공률 100%·볼 획득 5회를 기록하며 펄펄 날았다.실제로 전북은 감보아 교체 이후 동점 골을 허용하며 다 잡았던 승리를 놓쳤다. 그만큼 이번 경기 그의 존재감이 상당했다는 뜻.한편, 8월 리그 6경기 중 단 1승에 그친 전북 정정용 감독은 경기 후 "선수들은 최선을 다해줬지만, 팬분들이 보면 정말 아쉬운 상황이다"라며 "멀리까지 와주신 팬분들께 감독으로서 당연히 이겨야 하는 경기에서 승리를 못 드려서 죄송하다"라고 답했다.전북은 내달 5일 홈에서 포항 스틸러스를 상대로 반등을 노리게 된다.