박보현은 왜 갈수록 강해지는가? 상대 선택지를 지우는 '압박의 기술'

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현재의 기세라면 충분히 결승에서도 승리를 기대해볼만 하다.UFC 제공
거리에 맞는 파이팅... '러시'의 본질은 공간을 없애는 것
압박형 파이터라고 하면 흔히 계속 앞으로 걸어가며 공격하는 선수를 떠올리기 쉽다. 하지만 박보현의 경기에서는 단순한 전진보다 거리 변화가 먼저 눈에 들어온다.
압두예바전 1라운드에서 박보현은 상대의 긴 거리 타격에 고전했다. 압두예바가 킥과 펀치로 거리를 유지하면서 박보현의 진입을 차단했기 때문이다. 이때 박보현이 같은 방식으로 계속 달려들었다면 상대의 긴 리치에 카운터를 허용했을 가능성이 높았다.
박보현은 2라운드부터 접근 방식을 바꿨다. 상대가 먼저 공격하는 순간 왼손 카운터를 활용했고, 타격 교환 과정에서 거리를 좁혔다. 이후 상대가 물러날 공간을 줄이면서 근거리 싸움을 만들었다. 원거리에서 강점을 가진 압두예바에게 계속 긴 거리 싸움을 허용하는 대신 자신에게 유리한 영역으로 전환한 것이다.
팔꿈치 공격도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 박보현은 단순히 엘보 한 방을 노린 것이 아니라 상대가 빠져나가기 어려운 거리까지 압박한 뒤 근접전에서 공격 수단을 바꿨다. 엘보 이후에는 펀치 연타가 이어졌고, 상대가 타격 방어에 집중하는 동안 다시 압박을 이어갔다.
3라운드에서는 클린치가 중요한 역할을 했다. 박보현은 상대를 케이지 쪽으로 몰아붙이며 움직임을 제한했다. 이후 경기 재개 상황에서 왼손 훅으로 다운을 빼앗으며 승기를 굳혔다.
이 과정에서 박보현의 공격 구조가 드러난다. 상대가 멀리 있으면 진입을 시도하고, 진입 과정에서는 펀치로 반응을 끌어낸다. 거리가 좁혀지면 클린치와 근거리 타격을 사용하고, 상대가 그래플링을 의식하면 다시 타격 공간을 만든다.
하나의 기술에 의존하는 방식이 아니다. 타격을 통해 클린치 싸움을 만들고, 클린치 싸움을 통해 다시 타격 기회를 만드는 방식이다. MMA에서 이런 전환은 상대에게 큰 부담이 된다. 박보현은 상대가 무엇을 선택하든 다음 공격으로 연결할 수 있는 구조를 만들어가고 있다.
지난 5월 둥화샹과의 경기에서도 비슷한 특징이 나타났다. 당시 박보현은 초반 상대의 레슬링 압박에 고전했지만 경기 중반 이후 테이크다운 방어와 타격전으로 흐름을 바꿨고, 결국 스플릿 판정승을 거뒀다.
두 경기의 상대 스타일은 달랐다. 둥화샹이 그래플링을 앞세웠다면 압두예바는 타격 거리와 리치를 활용했다. 그러나 박보현은 두 경기에서 모두 상대가 가장 자신 있어 하는 영역에 오래 머무르지 않았다. 이것이 박보현의 '러시'를 단순한 전진 압박과 구분하는 지점이다.