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박보현은 왜 갈수록 강해지는가? 상대 선택지를 지우는 '압박의 기술'

박보현은 왜 갈수록 강해지는가? 상대 선택지를 지우는 '압박의 기술'

초반 위기에도 서두르지 않는 경기 운영

김종수(oetet)
26.09.01 09:38최종업데이트26.09.01 09:38
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박보현이 기대되는 점은 단순한 '압박형 파이터'가 아닌 '격투 지능'이 매우 좋다는 부분이다.
박보현이 기대되는 점은 단순한 '압박형 파이터'가 아닌 '격투 지능'이 매우 좋다는 부분이다.UFC 제공

UFC 본무대 입성을 노리는 '러시' 박보현(27)에 대한 격투 팬들의 관심이 뜨겁다. 박보현은 8월 28일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있었던 'ROAD TO UFC 시즌5' 여성 스트로급 준결승에서 파리다 압두예바(22, 키르기스스탄)를 3-0 심판 전원일치 판정으로 꺾었다.

세 심판의 점수는 모두 29-28이었다. 이로써 박보현은 결승에 진출했고 UFC 계약까지 한 경기만 남겨뒀다. 프로 통산 전적은 10승 3패가 됐다.

8강전과 마찬가지로 경기의 출발은 박보현에게 쉽지 않았다. 압두예바는 긴 리치와 킥을 활용해 거리를 유지했고, 박보현이 안으로 들어오는 순간 타격으로 대응했다. 박보현은 1라운드 후반 테이크다운을 성공시키며 그래플링으로 변화를 줬지만, 타격전에서 상대가 원하는 거리를 완전히 빼앗지는 못했다.

그러나 2라운드부터 흐름이 달라졌다. 박보현은 상대의 공격을 기다렸다가 왼손 카운터를 적중시키며 타격의 주도권을 가져왔다. 이후 거리를 좁혀 압박했고, 라운드 막판에는 근거리에서 팔꿈치 공격을 성공시켰다. 압두예바의 이마에서 출혈이 발생했고, 박보현은 이어진 펀치 연타로 상대를 흔들었다. 이 장면은 박보현의 현재 파이팅 스타일을 가장 잘 보여준다.

박보현의 장점은 단순히 전진 압박이 강하다는 데 있지 않다. 상대가 가장 잘할 수 있는 거리를 없애면서 싸움의 영역을 바꾸는 능력이 핵심이다.

현재의 기세라면 충분히 결승에서도 승리를 기대해볼만 하다.
현재의 기세라면 충분히 결승에서도 승리를 기대해볼만 하다.UFC 제공

거리에 맞는 파이팅... '러시'의 본질은 공간을 없애는 것

압박형 파이터라고 하면 흔히 계속 앞으로 걸어가며 공격하는 선수를 떠올리기 쉽다. 하지만 박보현의 경기에서는 단순한 전진보다 거리 변화가 먼저 눈에 들어온다.

압두예바전 1라운드에서 박보현은 상대의 긴 거리 타격에 고전했다. 압두예바가 킥과 펀치로 거리를 유지하면서 박보현의 진입을 차단했기 때문이다. 이때 박보현이 같은 방식으로 계속 달려들었다면 상대의 긴 리치에 카운터를 허용했을 가능성이 높았다.

박보현은 2라운드부터 접근 방식을 바꿨다. 상대가 먼저 공격하는 순간 왼손 카운터를 활용했고, 타격 교환 과정에서 거리를 좁혔다. 이후 상대가 물러날 공간을 줄이면서 근거리 싸움을 만들었다. 원거리에서 강점을 가진 압두예바에게 계속 긴 거리 싸움을 허용하는 대신 자신에게 유리한 영역으로 전환한 것이다.

팔꿈치 공격도 같은 맥락에서 볼 수 있다. 박보현은 단순히 엘보 한 방을 노린 것이 아니라 상대가 빠져나가기 어려운 거리까지 압박한 뒤 근접전에서 공격 수단을 바꿨다. 엘보 이후에는 펀치 연타가 이어졌고, 상대가 타격 방어에 집중하는 동안 다시 압박을 이어갔다.

3라운드에서는 클린치가 중요한 역할을 했다. 박보현은 상대를 케이지 쪽으로 몰아붙이며 움직임을 제한했다. 이후 경기 재개 상황에서 왼손 훅으로 다운을 빼앗으며 승기를 굳혔다.

이 과정에서 박보현의 공격 구조가 드러난다. 상대가 멀리 있으면 진입을 시도하고, 진입 과정에서는 펀치로 반응을 끌어낸다. 거리가 좁혀지면 클린치와 근거리 타격을 사용하고, 상대가 그래플링을 의식하면 다시 타격 공간을 만든다.

하나의 기술에 의존하는 방식이 아니다. 타격을 통해 클린치 싸움을 만들고, 클린치 싸움을 통해 다시 타격 기회를 만드는 방식이다. MMA에서 이런 전환은 상대에게 큰 부담이 된다. 박보현은 상대가 무엇을 선택하든 다음 공격으로 연결할 수 있는 구조를 만들어가고 있다.

지난 5월 둥화샹과의 경기에서도 비슷한 특징이 나타났다. 당시 박보현은 초반 상대의 레슬링 압박에 고전했지만 경기 중반 이후 테이크다운 방어와 타격전으로 흐름을 바꿨고, 결국 스플릿 판정승을 거뒀다.

두 경기의 상대 스타일은 달랐다. 둥화샹이 그래플링을 앞세웠다면 압두예바는 타격 거리와 리치를 활용했다. 그러나 박보현은 두 경기에서 모두 상대가 가장 자신 있어 하는 영역에 오래 머무르지 않았다. 이것이 박보현의 '러시'를 단순한 전진 압박과 구분하는 지점이다.

꾸준히 노력하고 성장하는 박보현이라면 다음 경기에서는 또 다른 무기도 들고 나올 것으로 예상된다.
꾸준히 노력하고 성장하는 박보현이라면 다음 경기에서는 또 다른 무기도 들고 나올 것으로 예상된다.UFC 제공

경기 중 해법을 바꾸는 능력이 결승행의 무기가 됐다

박보현의 강점은 경기가 계획대로 풀리지 않을 때 대응하는 능력이다. 압두예바전에서도 1라운드와 2·3라운드의 박보현은 다른 선수처럼 보였다. 처음부터 자신의 공격만 밀어붙이지 않고 상대의 거리와 반응을 확인한 뒤 전술을 수정했다.

특히 2라운드의 왼손 카운터는 경기의 방향을 바꾸는 출발점이었다. 카운터로 상대의 전진을 끊은 뒤 거리를 좁혔고, 근거리에서는 엘보와 펀치를 섞었다. 3라운드에는 클린치 비중을 높여 상대의 움직임을 제한했다. 공격의 강도를 높이는 동시에 공격의 형태도 바꾼 것이다.

이는 박보현의 체력과도 연결된다. 압박형 파이터에게 체력은 기본 조건이다. 하지만 체력이 좋다고 해서 반드시 경기 운영까지 잘하는 것은 아니다. 중요한 것은 체력적 우위를 언제, 어떤 방식으로 사용하는가다.

박보현은 상대가 초반에 많은 움직임을 가져가더라도 조급하게 승부를 서두르지 않는다. 경기 중반 이후 상대의 움직임이 둔해지면 그때부터 압박의 강도를 끌어올린다.

지난 5월 둥화샹전에서도 초반에는 상대의 레슬링 공세를 견뎠고, 이후 타격전으로 전환하면서 승부를 뒤집었다. 이번 압두예바전에서도 초반 타격전에서 밀린 뒤 카운터와 근거리 공격으로 경기의 무게중심을 이동시켰다. 따라서 박보현을 '체력이 좋은 선수'라고만 평가하는 것은 부족하다. 더 정확한 표현은 경기 시간이 흐를수록 자신에게 유리한 싸움의 비중을 높이는 선수에 가깝다.

'ROAD TO UFC' 준결승 승리는 상대의 전적을 고려하면 더욱 의미가 있다. 압두예바는 경기 전까지 상승세를 이어가던 선수였고, 박보현은 한 체급 위인 스트로급에서 경쟁하고 있다. 국내외 매체에서도 압두예바의 리치와 타격 능력을 박보현이 극복해야 할 요소로 꼽았다. 그럼에도 박보현은 상대의 강점을 경기 중에 무력화했다.

다만 보완해야 할 부분도 있다. 초반 거리 싸움에서 상대에게 주도권을 내주는 시간이 길어질 경우 UFC 수준에서는 만회가 쉽지 않을 수 있다. 박보현의 압박이 강한 만큼 그 압박을 시작하는 과정에서 카운터를 허용하지 않는 진입 기술이 더욱 중요해진다. 결국 결승에서 확인해야 할 부분도 여기에 있다.

'러시'라는 별명과 달리 박보현은 무작정 달려드는 파이터가 아니다. 상대를 쫓아가는 것이 아니라 상대가 도망갈 공간 자체를 줄여가는 파이터다. UFC 진출까지 이제 한 경기만 남았다. 결승전은 박보현의 이 스타일이 한 단계 높은 경쟁에서도 통할 수 있는지를 확인하는 마지막 시험대가 될 전망이다.

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박보현 러시 박보현파이팅스타일

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