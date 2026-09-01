박보현은 왜 갈수록 강해지는가? 상대 선택지를 지우는 '압박의 기술'

UFC 제공

꾸준히 노력하고 성장하는 박보현이라면 다음 경기에서는 또 다른 무기도 들고 나올 것으로 예상된다.박보현의 강점은 경기가 계획대로 풀리지 않을 때 대응하는 능력이다. 압두예바전에서도 1라운드와 2·3라운드의 박보현은 다른 선수처럼 보였다. 처음부터 자신의 공격만 밀어붙이지 않고 상대의 거리와 반응을 확인한 뒤 전술을 수정했다.특히 2라운드의 왼손 카운터는 경기의 방향을 바꾸는 출발점이었다. 카운터로 상대의 전진을 끊은 뒤 거리를 좁혔고, 근거리에서는 엘보와 펀치를 섞었다. 3라운드에는 클린치 비중을 높여 상대의 움직임을 제한했다. 공격의 강도를 높이는 동시에 공격의 형태도 바꾼 것이다.이는 박보현의 체력과도 연결된다. 압박형 파이터에게 체력은 기본 조건이다. 하지만 체력이 좋다고 해서 반드시 경기 운영까지 잘하는 것은 아니다. 중요한 것은 체력적 우위를 언제, 어떤 방식으로 사용하는가다.박보현은 상대가 초반에 많은 움직임을 가져가더라도 조급하게 승부를 서두르지 않는다. 경기 중반 이후 상대의 움직임이 둔해지면 그때부터 압박의 강도를 끌어올린다.지난 5월 둥화샹전에서도 초반에는 상대의 레슬링 공세를 견뎠고, 이후 타격전으로 전환하면서 승부를 뒤집었다. 이번 압두예바전에서도 초반 타격전에서 밀린 뒤 카운터와 근거리 공격으로 경기의 무게중심을 이동시켰다. 따라서 박보현을 '체력이 좋은 선수'라고만 평가하는 것은 부족하다. 더 정확한 표현은 경기 시간이 흐를수록 자신에게 유리한 싸움의 비중을 높이는 선수에 가깝다.'ROAD TO UFC' 준결승 승리는 상대의 전적을 고려하면 더욱 의미가 있다. 압두예바는 경기 전까지 상승세를 이어가던 선수였고, 박보현은 한 체급 위인 스트로급에서 경쟁하고 있다. 국내외 매체에서도 압두예바의 리치와 타격 능력을 박보현이 극복해야 할 요소로 꼽았다. 그럼에도 박보현은 상대의 강점을 경기 중에 무력화했다.다만 보완해야 할 부분도 있다. 초반 거리 싸움에서 상대에게 주도권을 내주는 시간이 길어질 경우 UFC 수준에서는 만회가 쉽지 않을 수 있다. 박보현의 압박이 강한 만큼 그 압박을 시작하는 과정에서 카운터를 허용하지 않는 진입 기술이 더욱 중요해진다. 결국 결승에서 확인해야 할 부분도 여기에 있다.'러시'라는 별명과 달리 박보현은 무작정 달려드는 파이터가 아니다. 상대를 쫓아가는 것이 아니라 상대가 도망갈 공간 자체를 줄여가는 파이터다. UFC 진출까지 이제 한 경기만 남았다. 결승전은 박보현의 이 스타일이 한 단계 높은 경쟁에서도 통할 수 있는지를 확인하는 마지막 시험대가 될 전망이다.