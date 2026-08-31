종횡무진 활약하는 미미 보며 품게 된 궁금증

▲미미 'Bish Bash Bosh' 뮤직비디오 DSP미디어, RBW

대중에게 미미는 "어설프지만 늘 유쾌한 아이"라는 이미지가 각인되어 있었다. 하지만 그 이면에는 오랜 기간 아이돌 활동을 통해 쌓아 올린 고민과 단단함이 자리 잡고 있다. 과거 미미는 여러 방송 출연 당시 오마이걸 초창기 요정·몽환 콘셉트를 소화하면서 느꼈던 고충을 솔직하게 털어놓기도 했다.

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스스로를 "전면에 드러나지 않던 쭈구리였다", "걸그룹의 예쁜 얼굴이 아니었다"고 덤덤히 표현했지만, 미미는 쉽지 않은 환경 속에서도 자신이 가장 잘할 수 있는 영역을 끊임없이 갈고닦았다. 일찌감치 자신의 랩 파트는 모두 혼자 완성하고 작사 크레딧에 이름을 올렸을 만큼, 미미는 오마이걸 음악에서도 적잖은 비중을 스스로 만들어낸 장본인이기도 하다.

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브레이킹 비트 기반의 힙합 솔로 데뷔곡 'Bish Bash Bosh'에는 지난 11년에 걸친 미미의 음악적 내공이 고스란히 담겨 있다. "지금 그 허세는 내려놔", "Make it high, We never go low"라는 가사처럼, 미미의 꺾이지 않는 마음가짐은 압도적인 에너지로 무대에서 표출되고 있다.

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미미는 그동안 연예인으로서 뿐만 아니라 복싱, 디제잉, 생활형 콘텐츠에 이르기까지 본업 밖 영역에서도 탁월한 감각을 증명해 왔다. 예능 속 친근한 캐릭터를 단순히 허비하는 데 그치지 않고, 다채로운 능력을 다방면으로 확장시키는 모범적 행보를 이어가고 있다. "재밌는 아이돌"을 넘어 이제는 당당한 아티스트로 발돋움한 미미의 빛나는 가치도 여기에 담겨 있다.

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