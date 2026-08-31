종횡무진 활약하는 미미 보며 품게 된 궁금증

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tvN '우주떡집'CJ ENM
미미(오마이걸)는 2026년 각종 예능 분야에서 맹활약 중인 인물 가운데 한 명으로 꼽을 만하다. 인기리에 방영 중인 tvN <우주떡집>을 비롯해 구독자 55만 명을 자랑하는 개인 채널 <밈PD> 활동은 물론, 최근에는 생애 첫 솔로 가수 데뷔에 나서고 각종 TV 및 유튜브 인기 채널 게스트로 출연하는 등 다재다능한 면모를 뽐내고 있다.
지난 11일 첫 싱글 음반 <Bish Bash Bosh>를 발표하며 솔로 아티스트로 성공적인 출발을 알린 미미는 각종 음악 방송뿐만 아니라 SBS <런닝맨>, tvN <놀라운 토요일>에도 모습을 드러냈다. 여기에 <조나단>, <꼰대희>, <하와수> 등 유명 유튜브 채널에도 연이어 출연하며 대세 행보를 이어가고 있다.
이처럼 다방면에서 재능을 뽐내는 미미의 행보를 보고 있으면 한 가지 궁금증이 생긴다. 과연 미미가 못 하는 것은 무엇일까. 보조 셰프(<우주떡집>), 능청스러운 먹방 유튜버(<밈PD>), 자연인의 1일 제자(<하와수>) 등 다양한 예능 캐릭터를 찰떡같이 소화하면서도 음악에서는 직접 프로듀싱에 참여하는 등 경계 없는 활동으로 존재감을 넓혀가고 있기 때문이다.
'우주떡집'의 든든한 보조 셰프