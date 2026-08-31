가을야구 멀어진 롯데, 김태형 효과는 없었다

롯데자이언츠

3년 계약 마지막 시즌을 보내고 있는 롯데 김태형 감독지난 2017년을 끝으로 가을야구 무대를 밟지 못하고 있는 롯데 자이언츠의 기다림이 또 한 해 길어질 것으로 보인다. 8월 중순 5연승을 질주하며 6위에 오르는 등 뒤늦게 5강 싸움에 나섰던 롯데가 시즌 막판 다시 연패에 빠졌다.올시즌 현재(8월 31일 기준) 롯데는 50승 2무 61패(승률 0.450)로 7위에 위치해 있다. 5위 두산 베어스와 격차는 무려 10경기로 벌어졌고 남은 경기는 이제 31경기에 불과하다. 산술적인 가능성은 남아 있지만 남은 기간 롯데가 8할 이상의 승률을 기록하는 동시에 두산이 장기 연패에라도 빠져야 순위 역전이 가능하다.최근 흐름도 하락세다. 8월 8승 3패로 급반등했던 롯데는 23일 이후 4연패를 당했다. 25일 KIA 타이거즈 전에서는 9회말 2사까지 잡은 후 끝내기 만루홈런으로 역전패했고 26일에는 장단 20안타로 11점을 내고도 선발-불펜이 모두 무너지며 완패했다. 비로 이틀간 휴식을 취한 29일 LG 트윈스전에서도 기대를 걸었던 김진욱이 4.1이닝 7실점으로 무너지며 3-8 강우콜드 패배를 당했다.