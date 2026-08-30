'14위의 반란' 고메스, 4위 옌샤오난 1R KO로 제압

UFC 제공

이번 패배로 옌샤오난은 당분간 타이틀 경쟁에서 멀어지게 됐다.이번 승리로 고메스는 UFC 5연승을 기록하며 스트로급에서 현역 최장 연승 기록을 확보했다기존 상위권 선수들을 넘어서는 연승 흐름에 4위 옌샤오난을 상대로 한 1라운드 피니시가 더해지면서 타이틀 경쟁에서 무시하기 어려운 위치에 올라섰다는 분석이다.무엇보다 이긴 상대의 이름값과 승리 방식이 임팩트가 컸다. 옌샤오난은 단순한 랭커가 아니다. UFC 타이틀전에 출전했던 경험을 가진 베테랑이며, 중국을 대표하는 여성 파이터 가운데 한 명이다. 그런 선수를 상대로 고메스는 25분 중 5분도 채 되지 않는 시간에 승부를 끝냈다.랭킹 14위 선수가 4위 선수를 꺾었다는 사실만으로도 순위 변화가 예상된다. 여기에 판정승이 아닌 1라운드 KO라는 결과까지 더해지면서 고메스의 다음 행보에 대한 관심도 커질 수밖에 없다.경기 전 고메스는 UFC와의 인터뷰에서 이번 경기를 자신의 커리어에서 가장 큰 경기 가운데 하나로 평가하면서 이전 경기보다 나은 자신을 보여주는 데 초점을 맞추겠다는 뜻을 밝혔다.경기 후에는 특정 선수를 지목하지 않았다. 자신이 인생에서 많은 어려움을 겪었으며 이번 승리가 그 과정에 대한 보상이라는 취지의 소감을 밝힌 뒤, 다음 상대에 대해서도 누구든 상관없다는 입장을 나타냈다.이제 고메스 앞에는 선택지가 넓어졌다. 스트로급은 챔피언을 중심으로 상위권 경쟁이 치열하게 이어지고 있다. 따라서 곧바로 타이틀전을 받을지, 한 차례 더 상위 랭커를 상대할지는 UFC의 결정에 달렸다. 다만 4위 선수를 1라운드에 무너뜨린 만큼 이전처럼 랭킹 중위권 선수와의 대결을 반복할 이유는 줄어들었다.고메스는 이번 경기에서 단순히 자신의 랭킹을 높이는 데 그치지 않았다. 강한 압박과 타격 정확도, 상대의 진입을 읽어내는 카운터 능력을 한 경기 안에서 모두 보여줬다.상하이에서 옌샤오난의 복귀전을 승리로 장식하려던 중국 팬들의 기대는 고메스의 엘보 한 방에 무너졌다. 그리고 그 카운터는 브라질 출신 14위 파이터를 여성 스트로급 타이틀 경쟁의 새로운 변수로 끌어올렸다.