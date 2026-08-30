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'14위의 반란' 고메스, 4위 옌샤오난 1R KO로 제압

'14위의 반란' 고메스, 4위 옌샤오난 1R KO로 제압

5연승으로 상위권 진입… 고메스 "누구든 상관없다"

김종수(oetet)
26.08.30 19:50최종업데이트26.08.30 19:50
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데니지 고메스(사진 오른쪽)는 이번 승리로 많은 것을 얻었다.
데니지 고메스(사진 오른쪽)는 이번 승리로 많은 것을 얻었다.UFC 제공

데니지 고메스(26, 브라질)가 중국 상하이에서 UFC 여성 스트로급 상위권 판도를 흔들었다.

고메스는 29일(한국시간) 중국 상하이 푸동개발은행 오리엔탈 스포츠 센터에서 있었던 'UFC 파이트 나이트: 누르마고메도프 vs 송야동' 코메인 이벤트에서 UFC 여성 스트로급 4위 옌샤오난(37, 중국)을 1라운드 4분49초 만에 엘보와 펀치에 의한 KO로 제압했다.

경기 전까지 두 선수의 랭킹은 상당한 차이가 있었다. 옌샤오난은 UFC 공식 랭킹 4위에 올라 있는 전 타이틀 도전자였고, 고메스는 14위였다. 특히 옌샤오난에게 이번 경기는 1년 4개월 만의 복귀전이자 중국 홈 팬들 앞에서 다시 상위권 경쟁에 뛰어들기 위한 중요한 승부였다. 반면 고메스는 최근 상승세를 바탕으로 자신의 이름을 상위권에 올려놓아야 하는 입장이었다.

해외 매체들도 경기 전에는 경험과 랭킹에서 앞선 옌샤오난의 우세를 점쳤다. 'MMA Fighting'은 고메스가 최근 4연승을 기록하며 타이틀 경쟁에 접근하고 있지만 옌샤오난의 경험과 타격 능력이 중요한 변수가 될 것으로 전망했다. 'MMA Mania' 역시 옌샤오난의 경기 운영 능력을 높게 평가했다.

그러나 실제 경기는 예상과 달랐다. 고메스는 경기 초반부터 적극적으로 압박하면서도 무작정 난타전을 선택하지 않았다. 스탠스를 바꾸고 페인트를 섞으면서 옌샤오난의 공격 타이밍을 확인했고, 거리가 좁혀지는 순간에는 강한 오른손을 앞세워 반격했다.

경기가 진행될수록 고메스의 펀치 정확도와 파괴력이 두드러졌다. 옌샤오난 역시 잽과 사이드킥, 오버핸드 등을 활용해 맞섰지만 고메스는 상대의 공격에 대응하는 과정에서 조금씩 더 강한 타격을 만들어냈다. 결국 승부는 1라운드 마지막 11초를 남겨놓고 갈렸다.

데니지 고메스의 화력은 베테랑 옌샤오난을 당황스럽게 하기에 충분했다.
데니지 고메스의 화력은 베테랑 옌샤오난을 당황스럽게 하기에 충분했다.UFC 제공

오른손으로 흔들고 엘보로 끝냈다… 고메스의 정확한 카운터

결정적인 장면은 옌샤오난이 공격을 위해 전진하는 순간 나왔다. 옌샤오난이 펀치를 내면서 거리를 좁히자 고메스가 엘보를 정확하게 맞혔다. 정면에서 상대의 진입을 받아친 카운터 엘보였다. 타격을 허용한 옌샤오난은 그대로 균형을 잃고 무릎을 꿇었다.

고메스는 곧바로 후속 펀치를 연결했다. 옌샤오난이 회복할 틈을 주지 않고 파운딩에 가까운 연속 펀치를 꽂았고, 심판이 경기를 중단하면서 승부가 끝났다. 고메스는 강력한 화력을 지니고 있음에도 무작정 맞붙기보다 상대의 움직임을 읽으면서 공격의 빈틈을 찾았다.

특히 오른손이 중요한 역할을 했다. 경기 중 강한 오버핸드 오른손을 적중시키며 옌샤오난의 수비를 흔들었다. 이후 옌샤오난이 펀치로 반격하기 위해 전진하는 순간 엘보를 선택했다. 펀치와 엘보를 별도의 단발로 사용한 것이 아니라 하나의 공격 흐름으로 연결한 것이다.

앞선 공격으로 상대의 경계심을 끌어올린 뒤 상대의 진입 타이밍에 엘보를 선택한 것이 결정타로 이어졌다. 경기 초반부터 침착하면서도 공격적인 모습을 보였고, 라운드 종료 직전 스탠딩 엘보를 적중시킨 뒤 두 차례 강한 펀치를 추가해 경기를 끝냈다

옌샤오난으로서는 아쉬운 패배였다. 2024년 UFC 300에서 장웨일리와 타이틀전을 치렀던 경험을 가진 선수지만, 최근 3경기에서 2패를 기록한 데 이어 이번에는 복귀전에서 1라운드 KO패를 당했다. 반대로 고메스에게는 자신의 커리어를 한 단계 끌어올리는 승리가 됐다.

이번 패배로 옌샤오난은 당분간 타이틀 경쟁에서 멀어지게 됐다.
이번 패배로 옌샤오난은 당분간 타이틀 경쟁에서 멀어지게 됐다.UFC 제공

5연승 고메스, 이제 '랭킹 밖의 변수' 아닌 타이틀 경쟁자

이번 승리로 고메스는 UFC 5연승을 기록하며 스트로급에서 현역 최장 연승 기록을 확보했다기존 상위권 선수들을 넘어서는 연승 흐름에 4위 옌샤오난을 상대로 한 1라운드 피니시가 더해지면서 타이틀 경쟁에서 무시하기 어려운 위치에 올라섰다는 분석이다.

무엇보다 이긴 상대의 이름값과 승리 방식이 임팩트가 컸다. 옌샤오난은 단순한 랭커가 아니다. UFC 타이틀전에 출전했던 경험을 가진 베테랑이며, 중국을 대표하는 여성 파이터 가운데 한 명이다. 그런 선수를 상대로 고메스는 25분 중 5분도 채 되지 않는 시간에 승부를 끝냈다.

랭킹 14위 선수가 4위 선수를 꺾었다는 사실만으로도 순위 변화가 예상된다. 여기에 판정승이 아닌 1라운드 KO라는 결과까지 더해지면서 고메스의 다음 행보에 대한 관심도 커질 수밖에 없다.

경기 전 고메스는 UFC와의 인터뷰에서 이번 경기를 자신의 커리어에서 가장 큰 경기 가운데 하나로 평가하면서 이전 경기보다 나은 자신을 보여주는 데 초점을 맞추겠다는 뜻을 밝혔다.

경기 후에는 특정 선수를 지목하지 않았다. 자신이 인생에서 많은 어려움을 겪었으며 이번 승리가 그 과정에 대한 보상이라는 취지의 소감을 밝힌 뒤, 다음 상대에 대해서도 누구든 상관없다는 입장을 나타냈다.

이제 고메스 앞에는 선택지가 넓어졌다. 스트로급은 챔피언을 중심으로 상위권 경쟁이 치열하게 이어지고 있다. 따라서 곧바로 타이틀전을 받을지, 한 차례 더 상위 랭커를 상대할지는 UFC의 결정에 달렸다. 다만 4위 선수를 1라운드에 무너뜨린 만큼 이전처럼 랭킹 중위권 선수와의 대결을 반복할 이유는 줄어들었다.

고메스는 이번 경기에서 단순히 자신의 랭킹을 높이는 데 그치지 않았다. 강한 압박과 타격 정확도, 상대의 진입을 읽어내는 카운터 능력을 한 경기 안에서 모두 보여줬다.

상하이에서 옌샤오난의 복귀전을 승리로 장식하려던 중국 팬들의 기대는 고메스의 엘보 한 방에 무너졌다. 그리고 그 카운터는 브라질 출신 14위 파이터를 여성 스트로급 타이틀 경쟁의 새로운 변수로 끌어올렸다.

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데니지고메스 옌샤오난 업셋 중국대회 상하이

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