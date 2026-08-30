'새 유럽파 공격수 탄생' 송민규, 서울 떠나 CD 나시오날 진출

CD 나시오날 공식 홈페이지

CD 나시오날에 입단한 송민규송민규가 꿈에 그리던 유럽 무대를 밟으며 새로운 도전에 나섰다.리가 포르투갈 CD 나시오날은 30일 오전(한국시간) 공식 채널을 통해 "한국 국적 송민규와 2시즌 동안 함께하는 계약을 체결했다"라고 발표했다.이어 "26살의 한국 대표팀 경력을 보유한 그는 이번 주말 팀에 합류해 훈련에 나선다"라며 향후 일정에 대해서 밝혔다. 계약 기간은 2년으로 이적료는 발생하지 않았다.포르투갈 무대에 입성한 송민규는 "유럽에서도 반드시 살아남아 가치를 증명하겠다"라고 의지를 드러냈다.1999년생인 송민규는 2018시즌 포항 스틸러스 유니폼을 입은 후 1년 동안 존재감을 드러내지 못했다. 하지만, 은사 김기동 감독과 만남 후 180도 달라졌다.김 감독 지휘 아래 단점 대신 장점을 살리는 플레이를 통해 에이스로 등극했고, 이듬해 리그 10골 6도움을 기록하며 K리그1 영플레이어상 수상에 성공하는 데 성공했다.2021시즌에는 거액의 이적료를 기록하며 전북 현대로 둥지를 옮긴 송민규는 K리그1 우승 2회(2021·2025), 코리아컵 우승 2회(2022·2025)를 견인하며 정상급 윙어로 발돋움했다.특히 2022년에는 파울루 벤투 감독의 부름을 받아 생애 첫 월드컵을 경험했고, 2023시즌에는 항저우 아시안게임에 나서 금메달을 목에 걸며 일찌감치 병역 문제도 해결했다.K리그와 국가대표로서 입지를 다졌던 송민규의 시선은 유럽으로 향했다. 이미 이전부터 튀르키예·독일 무대와 같이 이적설이 불거졌던 때가 있었으나 아쉽게도 이뤄지지 않았다.더군다나 지난해에는 거스 포옛 감독 지휘 아래 더블 주역으로 활약하며 K리그 베스트11 수상에 성공했으나 유럽으로 이적은 성사되지 않았다.절치부심했던 송민규는 올해 드디어 꿈을 이뤘다. 2026시즌을 앞두고 FA 신분이 됐던 그는 전북과 재계약을 택하지 않고, 은사 김기동 감독이 있는 FC서울로 향했다.상암벌에 입성한 그는 김 감독 지휘 아래 불을 뿜었다. 전반기 최고의 퍼포먼스를 선보이며 팀을 단독 선두로 이끌었고, 25라운드까지 5골 4도움으로 에이스 역할을 톡톡히 해냈다.이런 퍼포먼스를 선보이며 다시금 유럽 무대의 관심을 끌었던 송민규는 결국 오랫동안 품었던 꿈을 이뤘다. 서울 역시 대승적인 차원에서 계약 해지를 통해 유럽행을 지지했다.구단은 공식 채널을 통해 "무엇보다 구단의 목표도 중요하지만 선수 개인의 발전과 오랫동안 품어온 꿈 역시 존중해야 할 가치라고 판단했다"라며 이적 승인에 대한 이유를 밝혔다. 현재 압도적 단독 선두로 2위 울산과 격차는 13점 차이지만, 선수의 목표를 지지하겠다는 꿈을 밝힌 것.이제 눈앞에 있는 경쟁 체제에서 본인 가치를 증명하는 것이 우선순위다. 나시오날은 포르투갈 리그 중하위권에 자리하고 있는 팀으로 지난 시즌 강등 경쟁을 펼쳤던 팀이었다. 언제든지 2부로 내려갈 수 있는 만큼, 빠르게 녹아들어 클래스를 증명해야만 한다.주앙 지우 감독 지휘 아래 주력 포메이션은 3-4-3으로 좌측 윙어로 활약할 가능성이 매우 높다. 주전 경쟁 난이도는 그리 어렵지 않아 보인다.현재 주전 윙어로 나서고 있는 덴마크 연령별 대표팀 출신 마르쿠스 옌센이 있으나 공격 포인트 생산 능력은 다소 아쉽다. 이번 시즌 보여줬던 득점력, 클러치 능력을 그대로 선보인다면 지우 감독의 마음을 빠르게 사로잡을 수 있다.우측으로 시선을 돌리면 경쟁 난이도가 높아진다. 키프로스 국가대표 스타브로스 가브리엘을 비롯해 파블로 루안, 다니엘과 선발 자리를 놓고 경합해야 한다.여름 프리시즌을 팀과 함께하지 못한 부분은 마이너스가 될 수 있으나 서울에서 보여줬던 모습을 그대로 이행한다면, 주전 자리를 차지하는 데는 어려움을 겪지 않을 가능성이 높다.기대감도 상당히 큰 상황이다. 현지 매체 <아 볼라>는 "송민규는 일대일 상황에서 뛰어난 기술력을 보여주는 선수"라며 "주앙 지앙 감독의 요구 사항을 충족하는 데 필요한 귀중한 자산과 전술적 이점을 제공할 것"이라고 보도했다.