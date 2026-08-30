"이게 들어간다고?" 송야동의 미라클 어퍼컷, 우마르 격침

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큰사진보기 ▲우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)에게 이번 중국 대회 패배는 굉장히 뼈아프다. UFC 제공

누르마고메도프 무너뜨린 송야동, 타이틀 경쟁 합류



이번 승리로 송야동은 체급내에서의 인지도가 확 올라갔다. 특히 상대가 누르마고메도프였다는 점에서 다음 랭킹 발표에서 송야동의 순위가 얼마나 올라갈지도 관심사다. KO 승리까지 더해지면서 타이틀 경쟁을 논의할 수 있는 위치까지 접근했다.



누르마고메도프는 침통한 결과에 고개를 떨구고 말았다. 엄청난 이변의 희생양이 되면서 향후 챔피언 도전 플랜이 와르르 무너졌다. 레슬링을 통해 경기를 끌고 가려 했지만 2라운드 진입 과정에서 어퍼컷을 맞았고, 회복할 기회를 얻지 못했다.



송야동은 UFC 데뷔 이후 꾸준히 밴텀급 랭킹권에서 경쟁해왔다. 안정적인 경기운영과 타격 능력에 레슬링 방어를 보완하면서 늘 평균치 이상은 해주는 파이터로 평가받았다. 이번 경기에서는 그 과정이 결과로 이어졌다.



누르마고메도프가 그래플링으로 압박했지만 1라운드를 버텼고, 2라운드에는 상대의 진입을 읽고 어퍼컷을 적중시켰다. 경기 후 송야동은 자신이 중국 최초의 UFC 남자 챔피언이 되는 것을 목표로 삼고 있다고 밝혔다. 중국에서 열린 메인이벤트에서 상위 랭커를 꺾은 만큼 홈팬들의 성원도 엄청났다.



현재 UFC 밴텀급 정상에는 쟁쟁한 강자들이 포진해있다. 이제 송야동은 이번 승리를 통해 그들과 직접 경쟁할 수 있는 위치까지 접근했다. 반면 누르마고메도프는 다시 순위를 끌어올리는 과정부터 시작해야 될 것으로 보인다. 상하이 메인이벤트에서 엇갈린 두 선수의 희비다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 우마르 누르마고메도프(사진 오른쪽)에게 이번 중국 대회 패배는 굉장히 뼈아프다.이번 승리로 송야동은 체급내에서의 인지도가 확 올라갔다. 특히 상대가 누르마고메도프였다는 점에서 다음 랭킹 발표에서 송야동의 순위가 얼마나 올라갈지도 관심사다. KO 승리까지 더해지면서 타이틀 경쟁을 논의할 수 있는 위치까지 접근했다.누르마고메도프는 침통한 결과에 고개를 떨구고 말았다. 엄청난 이변의 희생양이 되면서 향후 챔피언 도전 플랜이 와르르 무너졌다. 레슬링을 통해 경기를 끌고 가려 했지만 2라운드 진입 과정에서 어퍼컷을 맞았고, 회복할 기회를 얻지 못했다.송야동은 UFC 데뷔 이후 꾸준히 밴텀급 랭킹권에서 경쟁해왔다. 안정적인 경기운영과 타격 능력에 레슬링 방어를 보완하면서 늘 평균치 이상은 해주는 파이터로 평가받았다. 이번 경기에서는 그 과정이 결과로 이어졌다.누르마고메도프가 그래플링으로 압박했지만 1라운드를 버텼고, 2라운드에는 상대의 진입을 읽고 어퍼컷을 적중시켰다. 경기 후 송야동은 자신이 중국 최초의 UFC 남자 챔피언이 되는 것을 목표로 삼고 있다고 밝혔다. 중국에서 열린 메인이벤트에서 상위 랭커를 꺾은 만큼 홈팬들의 성원도 엄청났다.현재 UFC 밴텀급 정상에는 쟁쟁한 강자들이 포진해있다. 이제 송야동은 이번 승리를 통해 그들과 직접 경쟁할 수 있는 위치까지 접근했다. 반면 누르마고메도프는 다시 순위를 끌어올리는 과정부터 시작해야 될 것으로 보인다. 상하이 메인이벤트에서 엇갈린 두 선수의 희비다. 우마르누르마고메도프 송야동 상하이의기적 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '김동현 제자' 송영재, UFC 문턱서 멈췄다…다기수렌에 1R 서브미션 패배

송야동(사진 왼쪽)은 누르마고메도프의 이름 값에 겁먹지않고 차분히 자신이 준비해온바를 실행했다.누르마고메도프는 초반부터 거리를 좁히며 레슬링으로 압박하는 스타일로 나섰다. 스탠딩 타격전을 길게 가져가기보다 송야동의 공격 공간을 제한하면서 테이크다운을 시도했다.송야동은 케이지 주변에서 상대의 압박을 받으면서도 쉽게 넘어지지 않았다. 테이크다운을 허용한 상황에서도 빠르게 일어나려고 움직였고, 스탠딩으로 돌아온 뒤에는 잽과 스트레이트를 활용해 거리를 다시 확보했다.누르마고메도프가 레슬링을 시도할수록 송야동은 타격을 준비했다. 공격을 무리하게 이어가기보다 상대의 진입 과정에서 빈틈이 생기는 순간을 노렸다.2라운드 들어 흐름이 달라졌다. 송야동은 상대와의 거리를 유지하면서 타격을 던졌고, 누르마고메도프가 다시 몸을 낮추며 들어오는 순간 오른손 어퍼컷을 목 뒤쪽과 관자놀이 부근에 적중시켰다. 얼핏 스치듯 들어간 것처럼 보였으나 급소로 꼽히는 해당 부위를 정확히 강타한 카운터였다.큰 충격을 받은 누르마고메도프는 그대로 쓰러졌고 송야동은 곧바로 후속 파운딩에 들어갔다. 심판은 더 이상의 공격이 필요하지 않다고 판단했고, 급하게 경기를 중단시켰다. 경기 종료 시간은 2라운드 1분 48초였다.해외매체 'MMA Fighting'은 송야동이 1라운드에서 누르마고메도프의 그래플링에 고전했지만 이후 상대의 테이크다운 시도를 차단하기 시작했고, 2라운드 결정적인 어퍼컷으로 경기를 끝냈다고 분석했다.'MMA Mania' 등 다른 매체들도 경기 결과를 예상 밖 이변으로 평가했다. 누르마고메도프가 밴텀급 정상권에서 레슬링을 기반으로 강한 경기력을 보여왔다는 점에서 송야동의 KO 승리가 더욱 크게 다뤄졌다. 송야동은 경기 후 옥타곤 인터뷰에서도 다음 목표가 타이틀전이라고 분명하게 밝혔다.