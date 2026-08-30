"이게 들어간다고?" 송야동의 미라클 어퍼컷, 우마르 격침

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송야동(사진 왼쪽)은 누르마고메도프의 이름 값에 겁먹지않고 차분히 자신이 준비해온바를 실행했다.UFC 제공
1라운드 버틴 송야동, 2라운드 어퍼컷으로 승부 끝냈다
누르마고메도프는 초반부터 거리를 좁히며 레슬링으로 압박하는 스타일로 나섰다. 스탠딩 타격전을 길게 가져가기보다 송야동의 공격 공간을 제한하면서 테이크다운을 시도했다.
송야동은 케이지 주변에서 상대의 압박을 받으면서도 쉽게 넘어지지 않았다. 테이크다운을 허용한 상황에서도 빠르게 일어나려고 움직였고, 스탠딩으로 돌아온 뒤에는 잽과 스트레이트를 활용해 거리를 다시 확보했다.
누르마고메도프가 레슬링을 시도할수록 송야동은 타격을 준비했다. 공격을 무리하게 이어가기보다 상대의 진입 과정에서 빈틈이 생기는 순간을 노렸다.
2라운드 들어 흐름이 달라졌다. 송야동은 상대와의 거리를 유지하면서 타격을 던졌고, 누르마고메도프가 다시 몸을 낮추며 들어오는 순간 오른손 어퍼컷을 목 뒤쪽과 관자놀이 부근에 적중시켰다. 얼핏 스치듯 들어간 것처럼 보였으나 급소로 꼽히는 해당 부위를 정확히 강타한 카운터였다.
큰 충격을 받은 누르마고메도프는 그대로 쓰러졌고 송야동은 곧바로 후속 파운딩에 들어갔다. 심판은 더 이상의 공격이 필요하지 않다고 판단했고, 급하게 경기를 중단시켰다. 경기 종료 시간은 2라운드 1분 48초였다.
해외매체 'MMA Fighting'은 송야동이 1라운드에서 누르마고메도프의 그래플링에 고전했지만 이후 상대의 테이크다운 시도를 차단하기 시작했고, 2라운드 결정적인 어퍼컷으로 경기를 끝냈다고 분석했다.
'MMA Mania' 등 다른 매체들도 경기 결과를 예상 밖 이변으로 평가했다. 누르마고메도프가 밴텀급 정상권에서 레슬링을 기반으로 강한 경기력을 보여왔다는 점에서 송야동의 KO 승리가 더욱 크게 다뤄졌다. 송야동은 경기 후 옥타곤 인터뷰에서도 다음 목표가 타이틀전이라고 분명하게 밝혔다.