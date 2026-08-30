'완벽 적응' 이강인, 환상 킬 패스로 시즌 1호 도움

2026-27시즌 라 리가 3라운드

(에스타디오 라몬 산체스 피스후안, 스페인 세비야 - 2026년 8월 30일)

세비야 1 - 시에라 66'

아틀레티코 마드리드 3 - 바에나(도움:이강인) 4' 루크먼(도움:바리오스) 26' 바에나(도움:요렌테) 33'

이강인이 마법같은 패스로 아틀레티코 마드리드 이적 이후 첫 번째 도움을 신고하며 팀 승리를 이끌었다.아틀레티코 마드리드는 30일(아래 한국시간) 스페인 세비야의 에스타디오 라몬 산체스 피스후안에서 벌어진 2026-2027시즌 라 리가 3라운드 원정 경기에서 세비야에 3-1로 승리했다.이로써 아틀레티코는 2승 1무(승점 7)을 기록하며, 리그 선두로 뛰어올랐다. 세비야는 2연승 이후 시즌 첫 패를 당했다.아틀레티코는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 알렉스 바에나-이강인이 투톱에 포진한 가운데 아데몰라 루크먼-모르텐 휼만-파블로 바리오스-줄리아노 시메오네가 미드필드를 책임졌다. 알레한드로 그리말도-다비드 한츠코-마르크 푸빌-마르코스 요렌테가 포백을 구축했으며, 얀 오블락이 골문을 지켰다.세비야는 4-2-3-1으로 나섰다. 원톱은 로비 유어, 2선은 훌리오 디아스-페케 페르난데스-미겔 시에라가 맡았다. 미드필드는 욘 구리디-뤼시앵 아구메, 포백은 가브리엘 수아소-안드레스 카스트린-키케 살라스-후안 이글레시아스로 구성됐으며, 골키퍼 장갑은 오디세아스 블라호디모스가 꼈다.전반 킥오프 4분 만에 이강인의 발에서 선제골이 터졌다. 이강인은 오른쪽 측면에서 공을 받은 뒤 돌아서며 전진 드리블을 시도했다. 페널티 박스 밖에서 수비 사이로 감각적인 스루 패스를 찔러넣었다. 이때 쇄도하던 바에나가 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.아틀레티코는 전반 내내 일방적으로 높은 점유율을 앞세워 경기를 주도했다. 두 번째 추가골의 기점도 이강인이었다. 전반 26분 중앙선에서 바리오스와 이강인의 원투 패스로 공간을 창출했다. 이후 바리오스의 패스를 받은 루크먼이 페널티 박스 왼편에서 오른발 슈팅을 성공시켰다.기세가 오른 아틀레티코는 전반 33분 세 번째 골을 추가했다. 박스 밖에서 요렌테로부터 패스를 받은 바에나가 강력한 슈팅으로 마무리지었다. 전반 종료 직전 시에라의 슈팅을 오블락 골키퍼가 선방하면서 실점을 내주지 않았다. 전반은 아틀레티코의 세 골 차 리드로 종료됐다.후반 6분 아틀레티코는 네 번째 골에 근접할 뻔 했다. 이강인이 오른쪽에서 시메오네에게 패스를 내줬고, 바에나를 거쳐 루크먼의 득점으로 이어졌으나 오프사이드가 선언됐다.세비야가 먼저 교체를 단행했다. 후반 10분 디아스, 구리디 대신 치데라 에주케, 지오르지 코초라쉬빌리가 들어갔다.아틀레티코의 디에고 시메오네 감독은 후반 21분 루크먼, 요렌테 대신 아르나우 오티스, 호세 히메네스를 투입했다. 센터백에는 히메네스, 오른쪽 풀백은 푸빌이 포진했다.후반 들어 많은 공격 기회를 생산하던 세비야가 후반 22분 한 골을 만회했다. 경합 상황에서 시에 라의 발리슛이 골망을 갈랐다. 세비야는 곧바로 페케 대신 이삭 로메로를 투입해 공격 숫자를 늘렸다.이강인은 후반 27분에서야 그라운드를 빠져나갔다. 이강인이 빠지고, 코케가 들어갔다. 이후 세비야가 공세를 더욱 강화하며 아틀레티코를 공략했지만 끝내 수포로 돌아갔다. 결국 경기는 아틀레티코의 승리로 종료됐다.이강인은 올 여름 프랑스의 명문 파리 생제르맹에서 스페인 아틀레티코 마드리도로 이적하며 관심을 불러 모았다. 파리 생제르맹의 3년은 다소 아쉬움이 컸다. 팀은 UEFA 챔피언스리그에서 2연패를 차지하는 등 역대 최고의 황금기를 맞았지만 이강인은 그의 중심에 서지 못했다. 챔피언스리그 결승전과 같은 중요도가 높은 경기에서 빈번하게 결장한 탓이다.이강인은 올 여름 새로운 도전을 택했다. 디에고 시메오네 감독으로부터 구애를 받은 이강인은 레전드로 불린 앙투안 그리즈만의 등번호 7번을 물려받고, 아틀레티코 마드리드 유니폼을 갈아입었다.이강인은 이달 초 팀에 합류할만큼 프리 시즌을 온전하게 소화하지 못해 우려를 낳았으나 라 리가 개막전부터 존재감을 발휘했다. 20일 열린 말라가와의 1라운드에서 후반 교체 투입돼 환상적인 중거리 포를 성공시키며 팀 승리를 이끌었다.24일 벌어진 2라운드 비야레알전에서는 전방 투톱으로 선발 출전해 양 팀 최다인 6개의 슈팅을 시도하기도 했다. 66분을 뛰고 교체됐지만 이강인에 대한 신뢰는 여전히 컸다. 이날 세비야와의 3라운드에서도 선발로 나선 이강인은 경기 시작 4분 만에 선제골을 어시스트했다. 유스 시절 친구였던 바에나와 완벽한 합작품을 이끌어냈다.선제골이 이른 시간에 나오면서 아틀레티코는 비교적 순조롭게 경기를 풀어갈 수 있었다. 전반에만 3-0으로 앞서며 승기를 잡은 아틀레티코는 결국 무난하게 승점 3을 획득했다.이날 이강인은 아틀레티코 이적 이후 가장 많은 72분을 소화했다. 늦은 팀 합류로 인해 90분을 뛸 체력은 아니었지만 이날 세비야전에서 1도움을 포함, 터치 44회, 기회 창출 1회, 드리블 성공 3회, 긴 패스 2회 성공(100% 성공률)을 기록했으며, 패스성공률은 무려 94%에 달했다. 지상볼 경합에서는 12회 시도 중 7회(58%)를 성공시켰고, 파울도 무려 4회를 얻어냈다.이강인은 세밀한 플레이와 정확도 높은 패스로 전방과 미드필드에서 유기적으로 움직였으며, 공격 진영에서 부드러운 볼 순환에 기여했다. 이로써 이강인은 아틀레티코에서 3경기에 출전해 1골 1도움을 기록하며, 높은 적응력을 보이고 있다.