돌아온다는 약속 지킨 브루노 마스, 어떤 무대 보여줄까?

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큰사진보기 ▲브루노 마스 라이브네이션코리아

이번 내한 공연이 음악 팬들의 관심을 모으는 이유는 또 있다. 한국계 미국인 싱어송라이터 앤더슨 팩이 스페셜 게스트로 이름을 올렸기 때문이다. 앤더슨 팩은 디제이 활동 시의 자아인 '디제이 피위(DJ Pee. Wee)'가 되어 오프닝 무대를 장식한다. 또한 지난 2021년 브루노 마스와 함께 선보였던 프로젝트 그룹 '실크 소닉(Silk Sonic)'으로서의 무대 역시 함께 선보일 예정.



실크 소닉은 브루노 마스와 앤더슨 팩이 6~70년대 미국 소울 음악에 대한 존경심을 담아 결성한 프로젝트 그룹이다. 그래미 올해의 노래상과 올해의 레코드상 수상곡인 리브 더 도어 오픈(Leave The Door Open), '스모킹 아웃 더 윈도우(Smokin' Out The Window)' 등의 노래로 사랑받았다. 그러나 실크 소닉은 그래미 시상식 등 일부 무대를 제외하면 많은 공연에 나서지 않았다. 이번 무대의 희소성이 유독 크다.



또한 한국에서 펼치는 공연인만큼, 블랙핑크의 로제와 함께 '아파트'의 듀엣 무대를 선보일 것인지도 음악 팬들의 관심사다. 한편 이번 내한 공연의 티켓 예매는 놀(NOL)을 통해 단독으로 진행된다. 아티스트 및 라이브네이션 선예매는 오는 9월11일 오후 12시부터 오후 3시까지, 일반 예매는 같은 달 14일 오후 12시에 시작한다.

브루노마스 앤더슨팩 실크소닉 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이현파 (hyunpa2) 내방 구독하기 대중 음악과 공연,영화, 책을 좋아하는 사람 이 기자의 최신기사 춤췄다는 이유로 영업정지... 부산 라이브 클럽의 속사정

내년 5월 경기도 고양시 고양종합운동장에서 열리는 브루노 마스의 내한 공연21세기를 대표하는 팝 음악의 슈퍼스타. 브루노 마스가 4년 만에 다시 한국을 찾는다. 브루노 마스는 오는 2027년 5월 21일, 22일과 25, 26일 총 4회에 걸쳐 경기도 고양시 고양종합운동장에서 단독 내한 공연을 펼친다. 이번 공연은 올해부터 진행 중인 '더 로맨틱' 투어의 일환으로 펼쳐진다.이틀간 잠실주경기장을 매진시키며 10만 명의 관객을 모았던 2023년 내한 공연 이후 4년 만의 한국 방문이다. 또한 지난해 고양종합운동장에서 6회 공연을 펼친 영국 밴드 콜드플레이 이후 가장 큰 규모의 내한 공연이다. 2023년, 2014년 첫 내한 이후 9년 만에 내한 공연을 펼쳤던 브루노 마스는 "다음은 9년을 넘기지 않겠다."라고 팬들에게 약속했던 바 있다. 그 약속을 지키게 된 것.브루노 마스는 21세기 가장 성공한 팝스타로 손꼽힌다. 래퍼 비오비(B.o.B)의 노래 '낫띵 온 유(Nothing' On You)'의 작곡과 피쳐링에 참여하면서, 정식 데뷔 이전에 빌보드 핫 100 차트 1위를 경험했다. 이후 2010년 7월 발표한 데뷔 싱글 '저스트 더 웨이 유 아(Just The Way You Are)'를 발표하며 빌보드 핫 100 차트 1위에 다시 오르는 위업을 달성했다.이후 브루노, 마스는 '락드 아웃 오브 헤븐(Locked Out Of Heaven)','웬 아이 워즈 유어 맨(When I Was Your Man)', 프로듀서 마크 론슨과의 협업곡 '업타운 펑크(Uptown Funk)'등 수많은 곡들을 히트시키며, 2010년대 가장 많은 빌보드 핫 100 차트 1위 곡을 배출한 남자 가수로 기록되었다. 두 장의 앨범만 발표한 상태였던 2014년에는 슈퍼스타의 상징인 미국 NFL(내셔널 풋볼 리그) 슈퍼볼 하프타임쇼의 단독 공연자로 낙점되기도 했다. 그래미 시상식에서는 최고 영예인 '올해의 앨범상'을 비롯해 총 16개의 상을 받았다. 현재 스트리밍 플랫폼 스포티파이 기준, 그의 노래를 듣는 월별 청취자 수는 1억 3천만 명에 달한다.브루노 마스는 적수가 없는 다재다능함을 과시하는 아티스트다. 강력한 고음과 섬세한 감정 표현을 두루 들려주는 노래 실력, 그리고 춤과 무대 매너 등 퍼포먼스 능력은 마이클 잭슨을 떠올리게 한다. 드럼과 기타, 피아노 등 다양한 악기를 두루 연주할 수 있는 실력을 갖췄으며, 대부분의 히트곡을 직접 작사·작곡했다. 늘 대중적이고 쾌락주의적인 음악을 지향하되, 소울과 펑크, 록, 레게 등 다양한 장르를 아우른다.앨범 작업량은 뜸했으나 레이디 가가와 함께 부른 '다이 위드 어 스마일(Die With A Smile)을 빌보드 핫 100 차트에서 5주간 1위에 올려 놓고, 블랙핑크의 로제와 함께 부른 '아파트(APT.)'로 국제음반산업협회(IFPI)가 선정한 2025년 전 세계 최다 판매 싱글로 이름을 올리며 그 존재감을 증명했다. 여기서 멈추지 않고 , 올해에는 10년 만에 발표한 정규 4집 <더 로맨틱(The Romantic)>의 첫번째 싱글 '아이 저스트 마이트(I Just Might)' 역시 발매와 동시에 빌보드 핫 100 차트 1위에 올랐다.