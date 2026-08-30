'곽빈 vs. 안우진' 빅매치, 주인공은 안재석이었다

두산이 야구팬들의 뜨거운 관심을 받은 에이스 맞대결에서 키움을 제압했다.김원형 감독이 이끄는 두산 베어스는 29일 서울 잠실 야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움 히어로즈와의 홈경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 9안타를 터트리며 7-2로 재역전승을 거뒀다. 올 시즌 리그에서 가장 뛰어난 구위를 자랑하는 곽빈과 안우진의 맞대결에서 승리를 거둔 두산은 kt 위즈에게 당했던 이틀 연속 끝내기 패배의 충격을 극복하고 시즌 60승 고지를 밟았다(60승4무52패).두산은 선발 곽빈이 6이닝 5피안타 3볼넷 8탈삼진 2실점 호투로 시즌 11번째 승리를 따냈고 타카다 타쿠토, 김택연, 이영하로 이어지는 필승조가 각각 1이닝을 무실점으로 막았다. 타선에서는 김대한이 시즌 3호 홈런, 유니오 세베리노도 2타점 적시타로 승리에 기여했지만 역시 이 선수의 원맨쇼가 가장 돋보였다. 결승 홈런을 포함해 프로 데뷔 첫 연타석 홈런으로 4타점을 쓸어 담은 두산의 3루수 안재석이다.KBO리그 역사에 한 획을 그은 투수이자 최고의 라이벌로 꼽히는 고 최동원과 선동열은 현역 시절 3번의 맞대결을 벌였다. 1986년 첫 맞대결에서는 완봉승을 거둔 선동열이 9이닝 1실점 완투패를 기록한 최동원에게 승리했고 4개월 후 두 번째 대결에서는 최동원이 2-0으로 승리했다. 그리고 영화로도 제작된 1987년 5월 16일 3번째 맞대결에서는 두 전설이 15회 완투로 2-2 무승부를 기록하며 야구팬들을 감동 시켰다.2008년 베이징올림픽 금메달을 이끌었던 두 좌완 에이스 류현진(한화 이글스)과 김광현(SSG 랜더스)은 한창 전성기를 달리던 2010년 5월 23일 선발 맞대결이 예고됐지만 우천으로 경기가 취소됐다. 두 선수는 무려 15년의 세월이 흐른 지난 2025년 7월 26일 30대 후반의 나이에 첫 맞대결을 펼쳤다. 하지만 기대와 달리 류현진이 1이닝 5실점으로 무너졌고 김광현이 6이닝 2실점으로 호투하면서 조금 허무한 결과가 나왔다.에릭 페디(시카고 화이트삭스)나 코디 폰세(토론토 블루제이스) 같은 압도적인 외국인 투수가 없는 올 시즌 리그에서 가장 구위가 뛰어나다고 평가 받는 선발 투수는 단연 1999년생 동갑내기 안우진과 곽빈이다. 2022년 투수 부문 골든글러브, 2023년 평균자책점 2위(2.39)를 기록한 후 군에 입대한 안우진은 어깨 수술 후 복귀한 올 시즌 3승6패 ERA 3.39를 기록하고 있지만 구위 만큼은 리그 정상급으로 꼽힌다.2023년 12승을 기록한 곽빈은 2024년 15승으로 원태인(삼성 라이온즈)과 공동 다승왕을 차지했지만 작년에는 내복사근 부상으로 5승에 그쳤다. 하지만 곽빈은 올 시즌 23경기에서 10승 5패 161탈삼진 ERA 2.33을 기록하며 리그 최고의 투수로 군림하고 있다. 특히 지난 6월26일 KIA 타이거즈전부터 23일 롯데 자이언츠전까지 9경기 연속 6이닝 이상 소화했고 그 중 8경기가 퀄리티스타트였을 정도로 뛰어난 투구를 선보였다.안우진과 곽빈은 29일 프로 데뷔 8년 만에 치른 첫 맞대결에서 시속 160km를 오르내리는 강속구를 뿌리며 야구 팬들에게 많은 볼거리를 제공했다. 곽빈이 6이닝 5피안타 8탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트를 한 반면에 안우진은 5이닝 7피안타 3볼넷 5실점으로 다소 흔들렸다. 두산은 1-2로 뒤진 5회 안우진을 상대로 대거 4점을 뽑아내는 '빅이닝'을 만들었는데 안우진을 무너트린 일등공신은 단연 안재석이었다.서울고를 졸업한 안재석은 2021년 신인 드래프트에서 1차 지명으로 두산에 입단했다. 물론 두산에서도 김재호의 뒤를 이을 유격수 육성이 절실했지만 당시 서울권에 장재영(상무야구단)을 제외한 확실한 대어급 투수 유망주가 적었다는 점도 두산이 안재석을 선택한 이유였다. 하지만 루키 시즌부터 1군에서 많은 기대를 얻었던 안재석은 2년 동안 28개의 실책을 저지르면서 구단과 팬들의 기대에 미치지 못했다.루키 시즌 .255였던 타율마저 2022년 .213, 2023년 .188로 떨어진 안재석은 2023 시즌이 끝난 후 현역으로 군에 입대했다. 두산은 안재석이 군복무를 하는 사이 박준영과 전민재(롯데), 이유찬 등에게 유격수 자리를 맡겼지만 어떤 선수도 주전 자리를 차지하지 못했다. 그리고 군복무 기간 동안 15kg을 증량하며 파워를 키운 안재석은 지난해 7월에 전역해 당시 하위권으로 추락한 두산의 희망으로 급부상했다.안재석은 작년 35경기에 출전해 타율 .319 4홈런 20타점 25득점을 기록하며 가능성을 보였다. 하지만 두산은 작년 시즌이 끝난 후 4년 80억 원을 투자해 골든글러브 출신 유격수 박찬호를 영입했고 안재석은 박지훈, 박준순 등과 함께 3루수 경쟁에 뛰어 들었다. 안재석은 4월엔 부진으로, 5월엔 대퇴근 부상으로 두 차례 1군에서 제외됐지만 6월 복귀 후 다시 3루수 주전 자리를 차지하며 꾸준한 활약을 보여주고 있다.뛰어난 펀치력을 갖췄음에도 상대적으로 홈런(7개)이 많지 않았던 안재석은 29일 키움전에서 데뷔 첫 연타석 홈런을 포함해 3안타 4타점을 폭발하며 두산의 연패 탈출을 견인했다. 1회 첫 타석부터 박찬호를 불러들이는 선제 적시 2루타를 때린 안재석은 1-2로 뒤진 5회 안우진의 슬라이더를 잡아당겨 역전 결승 투런 홈런을 터트렸고 7회에도 조영건을 상대로 승부에 쐐기를 박는 솔로 아치를 쏘아 올렸다.안재석은 이날 경기 전까지 3경기 연속 실책을 저질렀고 그 중 2번은 두산의 실점으로 이어졌다. 물론 kt와의 주중 3연전 두산의 루징시리즈가 안재석의 실책 때문이었다고 할 순 없지만 안재석 입장에서는 팀에 미안한 마음이 들 수밖에 없었다. 하지만 안재석은 29일 자신의 프로 데뷔 첫 연타석 홈런을 통해 팀에 대한 미안한 마음을 덜어내면서 왜 자신이 두산의 핫코너 주인이 됐는지 확실히 증명했다.