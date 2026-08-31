네 모녀의 기행이 슬프고 먹먹한 이유

롯데엔터테인먼트

큰사진보기 ▲영화 <경주기행> 스틸컷 롯데엔터테인먼트

<경주기행>은 한국 영화에서 좀처럼 찾아보기 힘든 가족 서사다. 뉘우치지 않는 가해자를 향한 용서의 한계점을 묻는다. 유적지(무덤)와 일상이 교차하는 경주의 기이한 풍경이 산 자와 죽은 자의 경계로 읽히기도 한다.



<경주기행>은 김미조 감독이 쓴 시나리오는 실제 경주로 가족 여행을 갔던 경험이 모티브가 되었다. 2014년 기획 후 2021년 공모전에서 발탁되었다. 2024년 8월에 촬영을 마쳤으며 2년 동안 후반 작업에 공들여 세상에 나오게 되었다.



장편 데뷔작 <갈매기>를 통해 폭력에 노출된 중년 여성이 부당함을 전했다. 두 번째 작품인 <경주기행>에서는 한 발 더 나아가 '사적 복수'라는 강렬한 도구를 통해 마구잡이로 휘두른다. 법이 해결하지 못한, 혹은 하지 않는 사회적 이슈에 스스로 도달하는 힘겨운 여정이다.



이 가족의 이야기는 계속해서 반복되는 한국 현대사의 비극과 겹친다. 세월호, 씨랜드 수련원 참사 등이 복합적으로 떠오른다. 사건이 벌어진 후 최대한 담담하고 묵직하게 유가족의 삶에 플래시를 비춘다. 사이다 결말의 카타르시스보다 <밀양>이나 <너와 나>의 묵직한 여운을 남긴다.



가장 인상 깊었던 장면은 수학여행 아침 아침밥 한 끼 먹이지 못한 엄마의 미안한 마음이 에필로그처럼 전해지는 시퀀스다. 영화 속에서 두 번 반복된다. 말미에는 복수를 완성하고 마음의 돌덩이를 치우며 제대로 된 인사를 전하게 된다. 경주의 생일과 아빠의 제사를 함께 지내는 기이한 풍경도 평범하지 않아 기억에 남는다.



비록 가해자의 법적 형기는 끝났지만 유가족의 고통은 끝나지 않는다. 가해자는 사회로 돌아왔지만 죽은 피해자는 영원히 돌아올 수 없다. 유가족에게 덧씌워진 부정적 프레임, 피해자 가족이란 굴레를 벗어던지고 이제는 조금은 편해지길 바라는 염원이 영화에 담겼다. 경주기행 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장혜령 (doona90) 내방 구독하기 보고 쓰고, 읽고 쓰고, 듣고 씁니다. 이 기자의 최신기사 반전도 뻔하긴 한데, 실망하긴 이르다

영화 <경주기행> 스틸컷영화 <경주기행>(8월 26일 개봉)은 8년 전 경주로 수학여행을 떠났다가 돌아오지 못한 막내딸 경주(황현정)를 위한 네 모녀의 복수극이다. 사적 복수의 모호한 경계를 들추며 상실 이후 파탄난 가족관계를 농밀하게 다룬다.성실한 가장이던 엄마 옥실(이정은)은 갑작스럽게 딸을 잃었다. 그 충격으로 남편마저 경주를 따라갔고 엄마의 시간은 8년 전으로 멈추어 버렸다. 남은 가족을 돌볼 힘이 남아 있지 않은 폐허가 된 마음에는 그놈 백상현(변요한)을 향한 광기뿐이다.엄마를 따라나선 세 딸 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)는 여행 내내 좌충우돌, 티격태격, 삐걱거리며 감춰둔 마음을 주고받는다. 경주의 관광 명소를 누비며 인증샷을 찍는 행동은 알리바이를 위한 계산된 결과다. 과장되고 어설퍼서 오히려 더 비장한 여행이 슬픔을 더한다.영화의 전반부는 복수 대상을 납치하고 벌어지는 과정이 코믹하게 진행되지만 각자의 사연이 드러나면서 중반부터 묵직하게 진행된다. 막내의 죽음은 가족에게 지울 수 없는 상처가 되었다. 세 딸의 죄책감과 서운함에도 일조했다. 경주만 생각하며 슬픔에 매몰된 엄마 때문에 파괴된 가족의 행복을 이전으로 되돌리기는 어려웠다.동상이몽이다. 처음부터 엄마는 단독 범행을 마음에 품었고 세 딸은 목적이 달랐다. 엄마의 오른팔이자 엄마 바라기 장주는 얼떨결에 복수를 돕지만 이제는 잊고 새로 꾸린 가정에 충실하고 싶다. 흐트러짐 없는 계획을 주도한 설계자 영주는 계획이 틀어지기 바라는 이중적 마음이 교차한다. 동주는 어서 빨리 죄책감을 해소하고 싶다.가족티를 맞춰 입고, 노란 봉고차에 몸을 싣는다. 어린이 미인대회에 참가하기 위해 떠난 <미스 리틀 선샤인>과 겹치고, 딸을 위해 모자란 가족이 응징에 나서는 모습은 <괴물>이 떠오른다. 가족은 길 위에서 가족은 덮어둔 상처를 정면으로 마주하게 된다. 상실을 겪고 위로와 상처를 보듬는 시간을 충분히 보내지 못해 뒤틀린 인물들을 조명한다.'여행'이 아닌 '기행'인 이유가 안쓰럽다. 가족은 먹고 사느라 바빠 제대로 된 여행 한번 가 본 적 없었을 것이다. 비록 복수를 위한 가짜 여행이겠지만 처음으로 사진도 찍고 추억을 남기게 된다.