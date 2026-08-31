네 모녀의 기행이 슬프고 먹먹한 이유

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영화 <경주기행> 스틸컷롯데엔터테인먼트
영화 <경주기행>(8월 26일 개봉)은 8년 전 경주로 수학여행을 떠났다가 돌아오지 못한 막내딸 경주(황현정)를 위한 네 모녀의 복수극이다. 사적 복수의 모호한 경계를 들추며 상실 이후 파탄난 가족관계를 농밀하게 다룬다.
성실한 가장이던 엄마 옥실(이정은)은 갑작스럽게 딸을 잃었다. 그 충격으로 남편마저 경주를 따라갔고 엄마의 시간은 8년 전으로 멈추어 버렸다. 남은 가족을 돌볼 힘이 남아 있지 않은 폐허가 된 마음에는 그놈 백상현(변요한)을 향한 광기뿐이다.
엄마를 따라나선 세 딸 장주(공효진), 영주(박소담), 동주(이연)는 여행 내내 좌충우돌, 티격태격, 삐걱거리며 감춰둔 마음을 주고받는다. 경주의 관광 명소를 누비며 인증샷을 찍는 행동은 알리바이를 위한 계산된 결과다. 과장되고 어설퍼서 오히려 더 비장한 여행이 슬픔을 더한다.
여행이 아닌 기행인 이유
영화의 전반부는 복수 대상을 납치하고 벌어지는 과정이 코믹하게 진행되지만 각자의 사연이 드러나면서 중반부터 묵직하게 진행된다. 막내의 죽음은 가족에게 지울 수 없는 상처가 되었다. 세 딸의 죄책감과 서운함에도 일조했다. 경주만 생각하며 슬픔에 매몰된 엄마 때문에 파괴된 가족의 행복을 이전으로 되돌리기는 어려웠다.
동상이몽이다. 처음부터 엄마는 단독 범행을 마음에 품었고 세 딸은 목적이 달랐다. 엄마의 오른팔이자 엄마 바라기 장주는 얼떨결에 복수를 돕지만 이제는 잊고 새로 꾸린 가정에 충실하고 싶다. 흐트러짐 없는 계획을 주도한 설계자 영주는 계획이 틀어지기 바라는 이중적 마음이 교차한다. 동주는 어서 빨리 죄책감을 해소하고 싶다.
가족티를 맞춰 입고, 노란 봉고차에 몸을 싣는다. 어린이 미인대회에 참가하기 위해 떠난 <미스 리틀 선샤인>과 겹치고, 딸을 위해 모자란 가족이 응징에 나서는 모습은 <괴물>이 떠오른다. 가족은 길 위에서 가족은 덮어둔 상처를 정면으로 마주하게 된다. 상실을 겪고 위로와 상처를 보듬는 시간을 충분히 보내지 못해 뒤틀린 인물들을 조명한다.
'여행'이 아닌 '기행'인 이유가 안쓰럽다. 가족은 먹고 사느라 바빠 제대로 된 여행 한번 가 본 적 없었을 것이다. 비록 복수를 위한 가짜 여행이겠지만 처음으로 사진도 찍고 추억을 남기게 된다.
먹먹함과 답답한 사이