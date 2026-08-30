'프로 데뷔 2G 연속 골' 전민규, 성남의 새로운 해결사

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프로 데뷔 후 2경기 연속 득점을 터뜨린 성남FC 전민규여름에 합류한 '특급 신인' 전민규가 2경기 연속 골을 터뜨리며 성남 해결사로 떠올랐다.김해운 감독이 이끄는 성남FC는 29일 오후 7시 30분 탄천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드서 김도균 감독의 서울 이랜드와 1-1 무승부를 기록했다.서울은 12승 6무 5패 승점 42점 3위에, 성남은 6승 9무 7패 승점 27점 10위에 자리했다.홈에서 경기를 치렀던 성남에 포커스가 집중된 경기였다. 시즌 중반 전경준 감독과 결별한 이후 단장에서 보직 변경을 통해 지휘봉을 잡은 김해운 감독의 리그 홈 데뷔전이었기 때문.22라운드 파주전에서 본격적인 항해에 나섰던 김 감독은 데뷔전에서 패배를 맛봤으나 직전 라운드 안산을 제압하며 달콤한 승점 3을 들이켰다.분위기를 이어가야만 했던 가운데 마주한 상대는 승격 유력 1순위 서울 이랜드. 역시 경기는 쉽지 않게 흘러갔다. 후반 14분 전민규가 선제골을 기록했으나 이후 가브리엘에 실점을 내줬다.아쉽게 승점 3을 가져오지 못했던 이들이었으나 분명 소득은 있었다. 바로 스트라이커 전민규가 2경기 연속 득점을 터뜨리며 탄천을 찾은 팬들에게 웃음을 선사한 것.이번 여름 성남 스쿼드에는 변화가 찾아왔다. 중원을 든든하게 지켰던 '캡틴' 박수빈이 제주SK로 떠나면서 혼란이 찾아온 것.지난 2시즌 동안 인상적인 활약상으로 팀의 기둥과 같은 역할을 해줬던 그의 이탈은 팬들에게 큰 충격으로 다가왔다. 하지만, 뜻밖의 보물이 찾아왔다. 바로 전민규의 영입이었다.구단은 박수빈을 내줄 때, 제주 우선 지명이 걸려있던 울산대학교 공격수 전민규를 품는 데 성공했다.기대감은 충만했다. 193cm의 훌륭한 신체 조건을 보유한 전민규는 올해 U리그에서 8경기에 나서 9골을 기록, 울산대 주요 득점원으로 활약하고 있었기 때문.이런 기대는 곧 현실이 됐다. 직전 안산전에서 리그 데뷔전을 치른 그는 후반 막판 극적 역전 득점을 터뜨리며 영웅으로 등극했다.기세를 이어 이번 경기에서도 해결사로 나섰다. 최전방 공격수로 나선 전민규는 K리그 베테랑 수비수 오스마르·김오규와 영입생 카이오를 계속해서 괴롭혔다.뛰어난 신체 조건을 바탕으로 적극적인 몸싸움을 해냈고, 순간적으로 라인을 무너뜨려 슈팅을 시도하기도 했다. 전반 초반에는 골망을 흔들었으나 오프사이드로 취소되는 등 날카로운 컨디션을 뽐냈다.전반 내내 뛰어난 움직임을 선보였던 전민규는 결국 후반 사고를 쳤다. 후반 14분 문전 앞 혼전 상황에서 뛰어난 위치 선정으로 선제골을 터뜨렸다.득점 이후에도 최전방에서 왕성한 활동량을 통해 서울 후방 빌드업을 확실하게 억제하며 본인 임무를 확실하게 수행했다.비록 팀은 후반 실점하며 승점 1에 그쳤으나 전민규는 공중 경합 3회 성공·태클 성공률 100%·득점 전환율 100%를 기록하며 펄펄 날았다.벌써 2경기 연속 골로 눈도장을 찍은 전민규. 김해운 감독도 "대학에서도 잘했는데, 성남에 와 빨리 적응한 모습이라 좋다"라며 칭찬을 아끼지 않았다.올해 성남은 탄탄한 수비 조직력(26실점·최소 실점 3위)과는 반대로 빈약한 공격력(23골·최소 득점 3위)으로 골머리를 앓고 있다.이에 더해 지난 겨울 이적시장 팀을 떠난 후이즈(FC서울)를 완벽하게 대체하지 못했다는 지적이 끊이지 않고, 기존 자원들의 부진까지 더해지며 걱정이 쌓여만 갔다.하지만, 여름 뜻밖의 선물인 전민규가 탄천으로 들어오며 시름을 서서히 털어주고 있다.한편, 성남은 내달 6일 김포FC와 리그 25라운드를 치른다.