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'멍보 나와!' 박보현, UFC 계약 걸린 한 계단 남았다

'멍보 나와!' 박보현, UFC 계약 걸린 한 계단 남았다

준결승서 엘보로 흐름 바꾼 '러시'... 이번엔 멍보의 노련함 넘어야

김종수(oetet)
26.08.31 09:26최종업데이트26.08.31 09:26
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이제 마지막 우승자는 멍보(사진 왼쪽)와 박보현 가운데 결정된다.
이제 마지막 우승자는 멍보(사진 왼쪽)와 박보현 가운데 결정된다.UFC 제공

'러시' 박보현(27)이 마침내 마지막 관문에 도달했다. 이제 넘어야될 상대는 베테랑 멍보(30, 중국) 한명이다. 둘은 'ROAD TO UFC 시즌5' 여성 스트로급 결승에서 UFC 계약을 놓고 물러설 수 없는 한판 승부를 예약했다.

ROAD TO UFC는 아시아·태평양 지역의 유망주들이 토너먼트 방식으로 경쟁해 UFC 진출권을 따내는 무대다. 시즌5 역시 여성 스트로급을 비롯해 플라이급, 밴텀급, 페더급에서 토너먼트가 진행됐으며, 각 체급 우승자에게 UFC 계약이 주어진다.

박보현은 준결승에서 파리다 압두예바(22, 키르기스스탄)를 만장일치 판정으로 꺾었다. 1라운드 초반 상대의 긴 거리와 킥에 고전했지만 2라운드부터 압박을 강화했고, 엘보 공격으로 출혈을 안겼다. 3라운드에는 다운까지 만들어내며 승리를 확정했다.

중국 관영 영문 매체 'China.org.cn' 역시 박보현과 압두예바의 경기를 출혈이 발생한 치열한 스트로급 대결로 소개했다.

반대편에서는 멍보가 후쿠다 마치(23, 일본)와 치열한 그래플링 공방전을 벌인 끝에 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 30-27)을 거뒀다. 해외매체 'Cageside Press'는 멍보를 30전 이상의 프로 경험을 갖춘 베테랑으로 소개하며 이번 결승 진출을 주요 결과 중 하나로 꼽았다.

결국 마지막 승부의 무대에 선 것은 압박을 앞세운 박보현과 풍부한 경험을 가진 멍보다.

멍보는 풍부한 경험을 앞세운 노련함으로 결승까지 진출했다.
멍보는 풍부한 경험을 앞세운 노련함으로 결승까지 진출했다.UFC 제공

압박의 박보현 vs. 경험의 멍보

두 선수의 대결에서 가장 눈여겨볼 부분은 경기의 거리를 누가 먼저 장악하느냐다. 박보현의 가장 큰 무기는 이름 그대로 '러시'다. 상대가 공격을 준비할 시간을 주기보다 전진하면서 거리를 좁히고, 타격전을 근거리 싸움으로 바꾸는 능력이 강점이다.

준결승에서도 이 장점이 그대로 나타났다. 1라운드에는 압두예바의 긴 거리 공격에 어려움을 겪었지만, 이후 박보현은 경기 운영을 바꿨다. 단순히 더 빠르게 달려드는 대신 상대에게 압박을 가하면서 근거리에서 싸우는 시간을 늘렸다. 그 결과 엘보 공격이 적중했고, 이후 경기의 흐름도 박보현 쪽으로 넘어왔다.

반면 멍보는 경험이 가장 큰 무기다. 멍보의 이름이 국제적으로 알려진 계기 가운데 하나는 UFC 전 챔피언 장웨이리와의 맞대결이다. 두 선수는 2013년 프로 데뷔전에서 만났고, 당시 멍보가 만장일치 판정으로 승리했다. 이후 장웨이리는 UFC 스트로급 챔피언에 두 차례 오른 세계적인 스타로 성장했다.

물론 10여 년 전의 경기 결과만으로 현재의 멍보를 평가할 수는 없다. 그러나 그만큼 오랜 기간 정상급 아시아 무대에서 경쟁해온 경험은 무시하기 어렵다.

멍보는 이번 시즌 8강에서도 아리사 마쓰다를 30-27, 30-27, 30-27 만장일치 판정으로 제압했고, 준결승에서는 후쿠다를 상대로 스플릿 판정승을 거두며 결승에 올랐다. 두 경기 모두 상대의 공격을 받아내면서 판정까지 끌고 갈 수 있는 경기 운영 능력을 보여줬다.

박보현은 다른 길을 걸어왔다. 8강에서는 둥화샹을 상대로 스플릿 판정승을 거둔 뒤 준결승에서 압두예바를 만났다. 그리고 준결승에서는 단순한 접전이 아니라 경기 중반 이후 확실하게 흐름을 가져오는 모습을 보여줬다.

결승에서도 중요한 것은 박보현이 얼마나 빨리 자신의 거리를 만들 수 있느냐다. 초반부터 압박에 성공한다면 멍보는 케이지 근처에서 계속 방어해야 하는 상황에 놓일 수 있다. 반대로 멍보가 박보현의 진입 타이밍을 읽고 앞손과 카운터로 접근을 끊는다면 경험 많은 베테랑에게 유리한 흐름으로 흘러갈 가능성이 높다.

멍보의 최대 장점은 다양한 유형의 파이터들과 싸워봤다는 부분이다.
멍보의 최대 장점은 다양한 유형의 파이터들과 싸워봤다는 부분이다.UFC 제공

UFC 계약까지 단 15분... 다 쏟아내는 한판 기대

이번 결승은 UFC 진출을 결정하는 마지막 경기다. ROAD TO UFC의 가장 큰 특징은 승리와 탈락이 명확하게 갈리는 토너먼트 구조다. 8강과 준결승을 모두 통과한 선수에게는 마지막 한 경기가 남는다. 그 한 경기를 이기면 UFC 계약이라는 큰 보상이 기다린다.

박보현은 이미 두 번의 관문을 통과했다. 8강에서는 둥화샹과 팽팽한 승부 끝에 판정으로 승리했다. 준결승에서는 압두예바를 상대로 다시 판정승을 거뒀다. 두 경기 모두 단번에 상대를 무너뜨리기보다 시간이 흐를수록 흐름에서 앞서며 승리를 만들어냈다는 점이 눈에 띈다.

둥화샹에게는 그래플링에서, 압두예바에게는 타격에서 고전하는 등 처음부터 원하는 대로 풀리지 않았지만 흔들리지 않았다. 전략 수정과 압박을 통해 분위기를 바꿨다. 그리고 마지막 라운드에서 확실하게 앞섰다.

결승에서는 이 같은 경기 운영 능력이 더욱 중요하다. 멍보는 박보현이 압박한다고 해서 쉽게 무너질 상대가 아니다. 오랜 경험을 가진 만큼 경기 흐름을 끊고 판정까지 끌고 갈 능력이 있다. 실제로 준결승에서도 후쿠다와 접전을 벌였지만 끝까지 버티며 결승행 티켓을 확보했다.

따라서 박보현에게 필요한 것은 무조건적인 전진이 아니다. 상대를 몰아붙이면서도 체력을 관리해야 하고, 공격이 빗나갔을 때 불필요하게 위험한 교환을 허용해서도 안 된다. '러시'라는 별명에 걸맞은 압박은 유지하되, 준결승에서 보여준 것처럼 상황에 따라 속도와 공격 방식을 조절하는 것이 중요하다.

멍보 역시 이번 결승에서 단순히 경험만 앞세울 수는 없다. 박보현은 이미 두 차례 토너먼트 경기를 치르며 큰 무대에 적응했고, 준결승에서는 불리한 상황을 스스로 뒤집었다.

무엇보다 두 선수 모두 결승까지 올라온 과정이 다르다. 멍보는 풍부한 경험을 바탕으로 안정적으로 승리를 쌓았다. 박보현은 접전을 통과하고 경기 중 변화를 만들어내며 결승까지 올라왔다.

이제 둘 가운데 한 명만 UFC 계약을 손에 넣는다. 다음 대회에서 펼쳐질 마지막 15분은 박보현의 압박이 멍보의 경험을 무너뜨릴 수 있는지, 아니면 멍보가 노련한 경기 운영으로 '러시'를 멈춰 세울 수 있는지를 확인하는 시간이 될 전망이다.

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덧붙이는 글 ‘ROAD TO UFC 시즌5’ 결승 대진

RTU 스트로급 결승: 박보현 vs 멍보
RTU 플라이급 결승: 지니우스위에 vs 스즈키 타카야
RTU 밴텀급 결승: 타지마 료 vs 라빈드라 단트
RTU 페더급 결승: 차그나도르지 다기수렌 vs 조지 망고스
박보현 멍모 결승 한중전

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