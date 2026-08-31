'멍보 나와!' 박보현, UFC 계약 걸린 한 계단 남았다

UFC 제공

멍보의 최대 장점은 다양한 유형의 파이터들과 싸워봤다는 부분이다.이번 결승은 UFC 진출을 결정하는 마지막 경기다. ROAD TO UFC의 가장 큰 특징은 승리와 탈락이 명확하게 갈리는 토너먼트 구조다. 8강과 준결승을 모두 통과한 선수에게는 마지막 한 경기가 남는다. 그 한 경기를 이기면 UFC 계약이라는 큰 보상이 기다린다.박보현은 이미 두 번의 관문을 통과했다. 8강에서는 둥화샹과 팽팽한 승부 끝에 판정으로 승리했다. 준결승에서는 압두예바를 상대로 다시 판정승을 거뒀다. 두 경기 모두 단번에 상대를 무너뜨리기보다 시간이 흐를수록 흐름에서 앞서며 승리를 만들어냈다는 점이 눈에 띈다.둥화샹에게는 그래플링에서, 압두예바에게는 타격에서 고전하는 등 처음부터 원하는 대로 풀리지 않았지만 흔들리지 않았다. 전략 수정과 압박을 통해 분위기를 바꿨다. 그리고 마지막 라운드에서 확실하게 앞섰다.결승에서는 이 같은 경기 운영 능력이 더욱 중요하다. 멍보는 박보현이 압박한다고 해서 쉽게 무너질 상대가 아니다. 오랜 경험을 가진 만큼 경기 흐름을 끊고 판정까지 끌고 갈 능력이 있다. 실제로 준결승에서도 후쿠다와 접전을 벌였지만 끝까지 버티며 결승행 티켓을 확보했다.따라서 박보현에게 필요한 것은 무조건적인 전진이 아니다. 상대를 몰아붙이면서도 체력을 관리해야 하고, 공격이 빗나갔을 때 불필요하게 위험한 교환을 허용해서도 안 된다. '러시'라는 별명에 걸맞은 압박은 유지하되, 준결승에서 보여준 것처럼 상황에 따라 속도와 공격 방식을 조절하는 것이 중요하다.멍보 역시 이번 결승에서 단순히 경험만 앞세울 수는 없다. 박보현은 이미 두 차례 토너먼트 경기를 치르며 큰 무대에 적응했고, 준결승에서는 불리한 상황을 스스로 뒤집었다.무엇보다 두 선수 모두 결승까지 올라온 과정이 다르다. 멍보는 풍부한 경험을 바탕으로 안정적으로 승리를 쌓았다. 박보현은 접전을 통과하고 경기 중 변화를 만들어내며 결승까지 올라왔다.이제 둘 가운데 한 명만 UFC 계약을 손에 넣는다. 다음 대회에서 펼쳐질 마지막 15분은 박보현의 압박이 멍보의 경험을 무너뜨릴 수 있는지, 아니면 멍보가 노련한 경기 운영으로 '러시'를 멈춰 세울 수 있는지를 확인하는 시간이 될 전망이다.