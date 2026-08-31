지소연이 문제 제기한 심판의 한마디, 그냥 넘길 일인가

한국여자축구연맹 유튜브 캡처

지난 28일, 수원FC위민 지소연(파란 머리띠) 선수가 경기 도중 배선영 주심의 발언을 듣고 항의하는 모습'한국 여자축구의 간판' 지소연(수원FC 위민)이 WK리그 경기 도중 주심에게 부적절한 발언을 들었다고 주장하며 논란이 일고 있다. 문제의 발언을 한 것으로 지목된 심판은 강하게 항의하는 지소연에게 카드를 제시했고, 양측의 주장이 엇갈리면서 경기 당시 상황을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.지난 28일 수원종합운동장에서 열린 '2026 WK리그' 정규리그 경기에서 수원FC 위민은 서울시청에 2-1로 승리했다. 하지만 경기 결과보다 큰 이슈가 된 것은 전반전에 벌어진 지소연과 배선영 주심의 충돌이었다.한국여자축구연맹 공식 유튜브 채널에 공개된 경기 영상을 보면 전반 30분경 지소연이 배선영 주심에게 강하게 항의하면서 언쟁을 주고받는 모습이 등장한다. 당시 지소연은 배 주심에게 옐로카드를 받은 뒤 거칠게 항의했고, 이례적으로 그라운드에 물병을 던지며 감정을 드러냈다. 이에 배 주심은 레드카드를 꺼내 들고 지소연에게 다가가기도 했다. 결국 경기는 한동안 중단됐다.지소연은 주변의 만류에도 계속 항의를 이어갔다. 수원FC 코칭스태프와 구단 관계자들이 나서서 상황을 중재했고, 배 주심 역시 레드카드를 손에 든 채 지소연과 한동안 대화를 나눴다. 이후 퇴장 명령은 내려지지 않았고, 상황이 정리된 뒤 약 4분 만에 경기가 재개됐다.당시에는 지소연이 심판 판정에 불만을 품고 강하게 항의한 상황으로 보였다. 그러나 경기 직후 지소연이 구단을 통해 당시 상황에 대한 입장을 밝히면서 논란이 커졌다.SBS, 연합뉴스 등 주요 언론 보도에 따르면, 지소연은 경기 도중 배 주심이 심판진과 무선 교신을 하면서 "얘가 초반부터 (판정에) 예민하다. 생리하나 봐"라는 취지의 발언을 자신을 향한 말로 들었다고 주장했다.당시 지소연은 경기 초반부터 상대의 거친 플레이와 관련해 주심에게 여러 차례 항의했던 것으로 알려졌다. 지소연은 해당 발언을 들은 뒤 "저한테 뭐라고 하셨나? 그런 말을 하면 징계감"이라며 항의했지만, 돌아온 것은 경고였다고 주장했다. 배 주심은 해당 발언을 처음에는 부인했으나 지소연이 계속 추궁하자 "우리(심판진)끼리 한 말이었다"는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.이번 사건의 진실 여부에 따라 여자축구계에 미칠 파장은 결코 가볍지 않을 전망이다. 지소연의 주장대로라면, 프로스포츠 경기장이라는 공적 공간에서 경기 진행의 권한을 가진 주심이 선수에게 성적 수치심을 유발할 수 있는 발언을 한 것이 된다.이는 선수에 대한 인권 침해나 모욕으로 받아들여질 소지가 있다. 어떤 맥락에서 나온 발언이건, 당사자에게 직접 들으라고 한 발언이 아니었다고 해도 성적 수치심이나 모욕감을 유발할 수 있는 발언은 신중하게 다뤄져야 한다.특히 심판의 발언에 항의하는 과정에서 지소연에게 경고가 주어졌다는 점도 논란의 한 부분이다. 해당 카드가 경기 중 지소연의 행동에 따른 정당한 판정이었는지, 문제의 발언과는 별개의 판단이었는지 역시 함께 살펴볼 필요가 있다.이는 스포츠계 내부의 '성인지 감수성' 문제로도 확대될 수 있는 사안이다. 문제의 성희롱성 발언을 했다는 의혹을 받고 있는 배 주심 역시 여성이다. 그럼에도 여성 선수의 경기력이나 비판적 항의를 생리적 현상과 관련된 표현으로 언급했다는 의혹이 제기된 것은 적지 않은 충격을 주고 있다. 아직 국내 스포츠 현장에 남아 있는 성적 편견과 권위적인 인식에 대해 다시 한번 돌아보게 하는 사건이 될 수 있다는 점에서 씁쓸함을 남긴다.지소연은 한국 여자축구를 대표하는 선수다. 국가대표로 A매치 176경기에 출전해 75골을 터뜨린 '리빙 레전드'이기도 하다. 이런 선수조차 자신의 본업이자 안방인 한국 여자축구 리그에서 심판에게 부적절한 발언을 들었다고 호소한다면, 이는 한국 축구의 공정성과 선수 인권 보호에 대한 신뢰에도 영향을 미칠 수 있는 일이다.그나마 지소연처럼 톱스타급 선수가 되었기에 논란이 된 상황에 대해 곧바로 목소리를 낼 수 있었던 것이지, 만일 신인이거나 무명 선수였다면 심판의 권위적인 분위기 속에서 자신의 문제 제기를 적극적으로 하기 어려웠을 수도 있다.이번 사안을 단순히 한 선수와 심판 사이의 충돌로만 볼 것이 아니라, 경기장에서 선수들이 자신의 목소리를 낼 수 있는 환경이 제대로 마련돼 있는지도 함께 돌아볼 필요가 있다.또한 지소연은 이날 경고 누적에 따른 출전 정지 징계를 받으며 다음 달 2일 예정된 화천 KSPO와의 WK리그 23라운드에 나설 수 없게 됐다. 지소연과 수원FC 위민으로서는 논란이 된 카드로 인해 또 다른 부담을 안게 된 셈이다.수원FC 위민 구단은 한국여자축구연맹 등을 상대로 이번 사안에 대한 공식적인 문제 제기에 나설 것으로 알려졌다. 여자축구연맹도 평가관 보고서와 심판 보고서를 대한축구협회에 요청해 열람한 뒤 구체적인 내용을 파악할 것이라고 밝혔다.한편 대한축구협회 심판팀도 이번 사태에 대해 공식 입장을 밝혔다. 29일 심판팀은 확인 결과 "당시 주심과 2부심이 교신을 나눴지만 '생리'라는 단어는 쓰지 않았고, 이는 지소연을 특정한 것이 아니다. 같은 여자 심판으로서 성차별적 의미로 나눈 이야기는 아니었다"고 해명했다.하지만 30일 지소연과 수원FC 측이 밝힌 추가 반박 입장에 따르면, 배선영 주심은 '생리'라는 표현 대신 '걸스데이(girl's day)'라는 표현을 쓴 것으로 알려졌다. 이는 여성의 월경을 가리키는 표현으로 알려져 있다. 주심 가까이에 있던 지소연은 해당 표현을 자신을 향한 말로 받아들였고, 이후 구단에 제출한 사실확인서에도 같은 내용이 담긴 것으로 전해졌다.심판팀도 "불필요한 언행은 분명 잘못된 행동이기에 재발하지 않도록 철저히 교육하겠다"면서 교신 과정에서 불필요한 언행이 있었다는 점은 인정했다.가뜩이나 한국 축구계에서는 심판의 공정성과 경기 운영에 대한 신뢰를 둘러싼 논란이 이어지고 있는 상황이다. 이런 가운데 심판이 선수에게 부적절한 발언을 했다는 논란에 이어 선수의 항의 과정에서 카드가 적절하게 제시됐는지를 둘러싼 의문까지 제기되면서 이번 사안을 바라보는 시선도 더욱 무거워지고 있다.일각에서는 심판팀이 사후 대책으로 '재발 방지와 교육' 정도만 언급하고, 지소연이 받은 카드의 정당성과 징계 취소 여부, 심판에 대한 후속 조치 가능성 등에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않은 점을 지적하고 있다. 사실관계가 아직 명확하게 확인되지 않은 상황인 만큼, 심판의 자질과 판정에 대한 신뢰를 점검하고 개선하는 데 앞장서야 할 협회가 이번 사안을 어떻게 조사하고 판단할지 지켜볼 필요가 있는 대목이다.수원FC가 구단 차원의 공식 대응에 나선 가운데 축구협회는 다음 달 3일 열리는 심판평가협의체에서 이번 사안을 논의할 전망이다. 해당 논의 과정에서 당시 경기 상황과 심판 보고서 등을 통해 구체적인 사실관계가 확인될 것으로 보인다.지소연이 주장한 발언의 내용과 당시 카드의 적절성 여부가 감독관 보고서 및 심판 평가서 등을 통해 확인된다면, 배선영 주심에 대한 평가와 향후 경기 배정에도 영향을 미칠 가능성이 있다.반대로 사실관계에 대한 충분한 설명이나 검토 없이 논란이 마무리될 경우, 협회와 심판진을 바라보는 시선 역시 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다. 축구팬들은 협회가 이번 사태의 진실을 명확하게 규명하고 합당한 조치를 내릴 것을 요구하고 있다.