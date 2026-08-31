선배들이 떠난 자리, 아이들은 다시 모래판에 섰다

▲EBS 국제다큐영화제 상영작 <으랏차차! 씨름소년단> 스틸컷 EBS 국제다큐영화제

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"지금 져도 돼. 계속 져. 지면 어때? 그런데 뒤에는 너희 분명 이길 거야."



물론 처음부터 잘할 수는 없다. 6학년 선배들이 졸업하고, 이듬해 출전한 첫 단체전인 '제56회 회장기 전국장사씨름대회''에서 아이들은 예선 탈락을 경험한다. 이전까지 어떤 대회도 지지 않던 강팀의 일원이었다는 자부심과 이제 자신들이 그 팀의 과정과 결과를 모두 이끌어 만들어 나가야 한다는 현실 사이에서 충돌이 처음 일어나는 순간이다. 아이들은 그 냉혹한 사실 앞에서 눈물을 흘리고, 김현근 감독은 그런 아이들을 앞으로도 많이 질 것이라고 위로한다. 그리고 아이들은 다시 모래판 위로 돌아간다.



이 지점이 다큐멘터리 <으랏차차! 씨름소년단>이 포착하고자 하는 가장 반짝이는 순간이 아닐까 생각한다. 실패를 마주하는 아이들의 모습과 회복력이다. 단 한 번의 실패도 허용되지 않는 사회 속에서 우리 어른들은 한 번의 실패를 오래 기억한다. 이유를 붙이고, 자신의 능력을 탓하며, 때로는 아직 일어나지도 않은 내일의 일까지 유추해 스스로를 위축시키기도 한다. 하지만 아이들은 낯선 패배의 경험 앞에서 잠시 슬퍼할지언정 금방 다시 일어선다. 실패를 충분히 아파하면서도 영원한 사건으로 만들지 않는 능력이다. 넘어졌다는 사실과 다시 모래판 위에서 내일을 준비하는 일은 동시에 존재할 수 있고, 이 사이에서 성장이 도모된다.



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물론 그 곁에는 김현근 감독의 존재가 있다. 그는 조력자이자 보호자로서 아이들의 시간을 곁에서 지지하며 기다려준다. 당장의 성적이 좋지 않더라도 넘어지고 슬퍼하고 다시 일어서는 경험을 충분히 가질 수 있도록 말이다. 아이들이 다그치며 성장하도록 만드는 주체가 아닌 그 과정을 만들어 주는 어른. 이 작품으로 보자면, 아이들이 돌아올 수 있도록 모래판을 지키고, 실패해도 불구하고 다음 경기에 나갈 수 있도록 독려하는 일이 된다.



영화의 후반부에서 교방초 씨름부는 '제80회 전국씨름선수권대회'에 출전해 준우승을 차지한다. 직전 대회였던 회장기 대회에서 예선 탈락했던 것에 비하면 괄목할만한 성장이다. 어떤 결과를 얻었는지가 중요하지는 않다. 하지만 지는 경기와 이기는 경기를 반복하는 과정에서 새로운 씨름부는 자신들만의 서사와 눈에 보이지 않는 힘을 갖게 될 것이 분명하다. 그리고 언젠가는 2025년도의 잊을 수 없는 기억을 다시 재현해낼 수 있게 되지 않을까?



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"연습할 때 지는 건 지는 게 아니라 배우는 과정이라고"



김현근 감독은 패배를 피해 성장하는 길이 씨름에는 없다고 말한다. 자신보다 실력이 조금 더 강한 상대에게 연습에서 끊임없이 져보는 경험만이 도움이 된다고 말이다. 상대를 쓰러뜨리기 위해서는 자신도 그만큼 넘어져 봐야 한다는 뜻이다. 그래서 이 다큐멘터리가 씨름을 소재로 정한 것은 아주 적절한 은유처럼도 보인다. 사람은 언제나 자기 힘만으로 서 있는 것처럼 보이지만 실제로는 누군가의 도움을 받아 균형을 배워가기 때문이다. 넘어진 다음에도 다음이 있다는 사실을 아는 것, 우리는 모두 그렇게 성장했고, 또 성장해 갈 것이다.

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