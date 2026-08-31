선배들이 떠난 자리, 아이들은 다시 모래판에 섰다

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EBS 국제다큐영화제 상영작 <으랏차차! 씨름소년단> 스틸컷EBS 국제다큐영화제
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
01.
성장에 대한 서사를 만들 때 가장 쉬운 방법은 이전과 이후의 모습을 함께 제시하는 것이다. 처음에는 하지 못했던 일을 결국 해낼 수 있게 되고, 패배의 그늘에 머무르고 있던 존재가 승리하며 나아갈 수 있게 될 때 관객은 성장의 메타포를 직관적으로 받아들이곤 한다. 스포츠가 성장 이야기와 자주 결합되는 이유가 여기에 있다. 그 변화를 가장 눈에 띄게 보여줄 수 있는 소재다. 빈정현 감독의 다큐멘터리 <으랏차차! 씨름소년단>에도 비슷한 궤적이 존재한다. 경남 창원 교방초등학교 씨름부 아이들은 전국을 제패했던 선배들이 졸업을 앞두며, 자신들이 팀의 중심이 되어야 하는 순간을 맞이한다. 다큐멘터리는 2025년 가을에서 이듬해 봄까지 약 6개월의 기록을 담았다.
02.
"창단 역사상 최고의 해죠, 올해 2025년도는요. 역사상 최고의 해였고 최고로 잘했고."
교방초등학교 씨름부는 김현근 감독이 처음 부임했던 2018년까지만 해도 부원이 단 한 명뿐이었다. 다른 친구들이 어디 있느냐고 물어봐야 했을 정도. 과거와 달리 씨름 종목에 대한 인기가 많이 떨어진 이유도 있지만, 학생들이 처음부터 상의를 탈의하는 일에 많은 거부감을 가지는 것이 숙제였다고 한다. 이에 감독은 가장 먼저 아이들이 편하게 접할 수 있도록 유도했다. 스스로가 편해질 때까지 상의를 입고 씨름을 접하도록 하고, 일반 학생들도 쉽게 접할 수 있도록 교내 리그전과 같은 행사도 열었던 것이다.
그 결과, 2025년 교방초 씨름부는 한 해에만 우승 3번, 준우승 3번을 포함해 모든 대회 개인전까지 1위를 휩쓸며 어떤 대회에서도 메달 없이 돌아온 일이 없을 정도의 성적을 거두게 된다. 교내에서도 그만큼 인기를 얻으며 25명이나 되는 부원을 모집할 수 있게 되는데, 어디 가서 씨름부가 이만한 인원을 데리고 훈련한다는 이야기를 하면 거짓말이라며 믿지 않을 정도의 규모가 되었다.
03.
문제는 이렇게 좋은 성적을 거두며 씨름부를 강팀으로 성장시킨 주력 6학년 학생들이 졸업을 앞두고 있다는 사실이다. 지금껏 그들의 뒤만 따르면 되던 4학년, 5학년 아이들은 어느 순간 자신들이 씨름부를 이끌어야 하는 상황에 놓인다. 이전 세대가 거둔 성적과 영광의 크기만큼 다음 세대가 감내해야 할 부담감이 커지게 된 것이다. 이 설정으로 인해 다큐멘터리는 기존의 다른 스포츠 영웅 서사의 흐름에서 조금 벗어날 수 있는 여지를 갖게 된다. 하나의 천재적인 선수의 삶을 조명하는 것이 아니라, 한 집단이 다음을 어떻게 다시 만들어 가는 것인가 하는 쪽으로 흐를 수 있게 된 셈이다.
실제로 영화는 세 번의 대회 장면을 조명하는데, 여기에는 모두 단체전의 모습이 놓인다. 한 명의 선수가 아닌 하나의 집단. 서로의 순서와 역할을 익히고, 누군가 진 다음에도 경기가 끝난 것처럼 행동하지 않는 법을 배우는 일. 그 바통을 이어 계속해서 나아가는 힘을 각자가 경험하고 느끼는 것 말이다. 선배들의 빈자리는 그들처럼 똑같이 행동하고 배운다고 채울 수 있는 것이 아니다. 결국 이 작품은 다시 새로운 관계를 형성하고 공동의 목표를 나누며, 그 과정에서 각자의 책임감을 조금씩 나눠 가지며 팀이 만들어질 수 있음을 보여주고자 하는 것이다.