'김동현 제자' 송영재, UFC 문턱서 멈췄다…다기수렌에 1R 서브미션 패배

UFC 제공

송영재에게 이번 패배가 끝은 아니다.물론 이번 패배가 송영재 도전의 끝은 아니다. ROAD TO UFC 시즌5를 통해 송영재가 아시아 정상급 유망주들과 경쟁할 수 있는 선수라는 점은 확인됐다.가장 큰 수확은 자신의 강점과 보완점이 더욱 선명해졌다는 점이다. 상대가 먼저 그래플링 싸움을 걸어왔을 때 테이크다운을 차단하고, 케이지에서 빠져나오며 자신의 타격 거리로 돌아가는 능력이 필요하다.특히 백포지션을 허용한 이후 상대의 초크 시도를 막아내며 포지션을 되찾는 능력은 반드시 보완해야 할 부분으로 지적된다.반대로 그간 보여준 피니시 능력은 분명한 자산이다. 8강에서 서브미션 승리를 거뒀고, ROAD TO UFC 진출 이전에도 KO와 서브미션을 통해 경기를 끝내는 능력을 뽐냈다. 한 경기 패배만으로 그동안 쌓아온 경쟁력을 평가절하하기는 억울할 수도 있다.또 하나의 페더급 준결승에서는 조지 망고스가 아헤장 아일리누어를 리어네이키드 초크로 제압하면서 결승에 올랐다. 이로서 페더급 결승은 다기수렌과 망고스의 대결로 결정됐다.송영재가 바라던 UFC 계약은 이번에도 손에 들어오지 않았다. 그러나 ROAD TO UFC 무대에서 한 차례 더 경쟁력을 증명할 기회를 얻었다는 점은 앞으로의 선수 생활에서 중요한 경험이 될 수 있다. 준결승까지 올라오면서 자신의 이름을 UFC 관계자들과 해외 MMA 팬들에게 알린 부분도 수확이다.UFC 진출 문턱에서 멈춘 것은 분명 아쉬운 결과다. 하지만 종합격투기에서 패배는 끝이 아니라 도약을 위한 디딤돌이 되기도 한다. 송영재에게 이번 준결승은 무엇을 더 보완해야 하는지를 분명하게 보여준 경기였다. '슈퍼 루키'라는 별명답게 다시 케이지에 오를 때 얼마나 달라진 모습을 보여줄지 기대된다.