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'김동현 제자' 송영재, UFC 문턱서 멈췄다…다기수렌에 1R 서브미션 패배

'김동현 제자' 송영재, UFC 문턱서 멈췄다…다기수렌에 1R 서브미션 패배

초반 테이크다운 허용 뒤 백포지션 내줘…2분 51초 만에 경기 종료

김종수(oetet)
26.08.29 14:32최종업데이트26.08.29 14:32
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접전이 예상됐던 것과 달리 송영재는 너무 허무하게 패하고 말았다.
접전이 예상됐던 것과 달리 송영재는 너무 허무하게 패하고 말았다.UFC 제공

'매미' 김동현의 제자로 유명한 송영재(30)의 UFC 도전이 'ROAD TO UFC 시즌5' 준결승에서 멈췄다.

송영재는 지난 28일(한국시간) 중국 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있었던 'ROAD TO UFC 시즌5 준결승: 마허샤터 vs 플라워스' 페더급 준결승에서 다기수렌 차그나도르지(26, 몽골)에게 1라운드 2분 51초 리어네이키드 초크를 허용하며 서브미션으로 패했다.

ROAD TO UFC는 아시아·태평양 지역의 유망주들이 토너먼트 방식으로 경쟁해 UFC 계약을 노리는 대회다. 결승 진출을 눈앞에 뒀던 송영재에게 이번 경기는 UFC 진출을 위한 중요한 시험대였다.

승부는 예상보다 빠르게 끝났다. 송영재는 경기 초반 테이크다운을 허용한 뒤 백포지션을 내줬다. 다기수렌은 기회를 놓치지 않고 리어네이키드 초크를 연결했고, 1라운드 2분 51초 만에 승부는 마무리됐다.

송영재에게 가장 아쉬운 부분은 자신의 장점을 충분히 보여주기도 전에 경기가 끝났다는 점이다. 송영재는 이번 시즌 8강에서 일본의 아오이 진을 리어네이키드 초크로 제압하고 준결승에 올라왔다.

당시에는 2라운드까지 경기를 끌고 간 뒤 그라운드에서 상대를 제압하며 자신의 서브미션 능력을 증명했다. 하지만 준결승에서는 정반대의 상황이 벌어졌다.

송영재는 이번 경기에서 여러 가지 보완점을 노출했다.
송영재는 이번 경기에서 여러 가지 보완점을 노출했다.UFC 제공

타격 펼칠 기회도 없었다

다기수렌은 경기 초반부터 송영재에게 거리를 허용하지 않았다. 타격전을 길게 가져가기보다 곧장 그래플링으로 연결했고, 테이크다운 이후 빠르게 유리한 포지션을 확보했다. 송영재가 자세를 회복하기도 전에 다기수렌은 등 뒤를 잡았다. 이후 초크를 시도했고, 송영재가 방어에 나섰지만 탈출하지 못했다.

해외 매체 'Sports Illustrated'는 이날 상하이에서 열린 ROAD TO UFC 준결승 결과를 전하면서 "다기수렌이 군더더기 없는 연결 동작을 통해 송영재를 꺾고 페더급 결승에 진출했다"고 전했다.

이번 경기에서 송영재가 타격전으로 경기를 풀어갈 기회는 사실상 없었다. 잠깐의 타격 공방전 이후 상대가 먼저 그래플링 싸움을 걸었고, 송영재는 이를 방어하는 과정에서 백포지션을 내줬다. 종합격투기에서 포지션 하나가 경기 전체를 결정할 수 있다는 점을 그대로 보여준 승부였다.

특히 ROAD TO UFC처럼 한 번의 패배가 곧바로 탈락으로 이어지는 토너먼트에서는 이런 순간적인 실수가 더욱 치명적이다.

송영재에게는 아쉬움이 클 수밖에 없다. 8강에서 아오이를 꺾고 준결승까지 올라오면서 UFC 계약에 한 발짝 다가섰지만, 다음 경기에서 자신의 장점을 펼칠 기회조차 얻지 못한 채 대회를 마무리하게 됐다.

송영재에게 이번 패배가 끝은 아니다.
송영재에게 이번 패배가 끝은 아니다.UFC 제공

UFC행은 좌절…그러나 '슈퍼 루키'의 도전은 끝나지 않았다

물론 이번 패배가 송영재 도전의 끝은 아니다. ROAD TO UFC 시즌5를 통해 송영재가 아시아 정상급 유망주들과 경쟁할 수 있는 선수라는 점은 확인됐다.

가장 큰 수확은 자신의 강점과 보완점이 더욱 선명해졌다는 점이다. 상대가 먼저 그래플링 싸움을 걸어왔을 때 테이크다운을 차단하고, 케이지에서 빠져나오며 자신의 타격 거리로 돌아가는 능력이 필요하다.

특히 백포지션을 허용한 이후 상대의 초크 시도를 막아내며 포지션을 되찾는 능력은 반드시 보완해야 할 부분으로 지적된다.

반대로 그간 보여준 피니시 능력은 분명한 자산이다. 8강에서 서브미션 승리를 거뒀고, ROAD TO UFC 진출 이전에도 KO와 서브미션을 통해 경기를 끝내는 능력을 뽐냈다. 한 경기 패배만으로 그동안 쌓아온 경쟁력을 평가절하하기는 억울할 수도 있다.

또 하나의 페더급 준결승에서는 조지 망고스가 아헤장 아일리누어를 리어네이키드 초크로 제압하면서 결승에 올랐다. 이로서 페더급 결승은 다기수렌과 망고스의 대결로 결정됐다.

송영재가 바라던 UFC 계약은 이번에도 손에 들어오지 않았다. 그러나 ROAD TO UFC 무대에서 한 차례 더 경쟁력을 증명할 기회를 얻었다는 점은 앞으로의 선수 생활에서 중요한 경험이 될 수 있다. 준결승까지 올라오면서 자신의 이름을 UFC 관계자들과 해외 MMA 팬들에게 알린 부분도 수확이다.

UFC 진출 문턱에서 멈춘 것은 분명 아쉬운 결과다. 하지만 종합격투기에서 패배는 끝이 아니라 도약을 위한 디딤돌이 되기도 한다. 송영재에게 이번 준결승은 무엇을 더 보완해야 하는지를 분명하게 보여준 경기였다. '슈퍼 루키'라는 별명답게 다시 케이지에 오를 때 얼마나 달라진 모습을 보여줄지 기대된다.

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송영재 김동현제자 몽골파이터

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