'러시' 박보현, 엘보 한 방으로 경기 뒤집었다

UFC 제공

큰사진보기 ▲파리다 압두예바(사진 오른쪽)의 원거리 파이팅은 시간이 지날수록 무디어져갔다. UFC 제공

결승 상대는 베테랑 멍보



박보현의 결승 상대는 멍보(30, 중국)다. 멍보는 같은 날 열린 준결승에서 일본의 후쿠다 마치를 상대로 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 30-27)을 거두고 결승에 올랐다. 세 명의 심판 중 한 명이 후쿠다 마치의 승리를 선언할 정도로 팽팽한 경기였다.



박보현에게 멍보는 준결승에서 만난 압두예바와는 다른 유형의 난적이 될 전망이다. 풍부한 프로 경험을 바탕으로 경기 흐름을 조절할 수 있다는 부분이 강점으로 꼽힌다. 반면 박보현은 이번 대회를 거치면서 경기 운영 능력이 성장하고 있다.



8강에서는 중국의 둥화샹을 상대로 스플릿 판정승을 거뒀다. 초반 상대의 그래플링에 고전했으나 중반 이후 흐름을 뒤집었다. 준결승 역시 마찬가지였다. 초반 타격전에서 어려움을 겪었음에도 경기 중 해법을 찾았고, 2라운드부터 주도권을 가져왔다.



특히 이번 승리는 박보현의 장점인 전진 압박에 경기 운영 능력이 더해졌다는 점을 주목할 만하다.

'러시'라는 별명처럼 무작정 전진하는 것이 아니라 상대의 공격을 견디면서 자신에게 유리한 거리를 만들어냈다. 엘보와 클린치 등 근거리 기술을 활용해 압두예바의 장점을 무력화했고, 마지막 라운드에서는 다운까지 만들어냈다.



8강의 접전을 통과했고, 준결승에서는 불리한 초반 흐름을 뒤집었다. 이제 필요한 것은 마지막 한 번의 승리다. 박보현이 결승 무대에서도 자신의 압박과 경기 운영 능력을 증명하며 UFC행 티켓을 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 파리다 압두예바(사진 오른쪽)의 원거리 파이팅은 시간이 지날수록 무디어져갔다.박보현의 결승 상대는 멍보(30, 중국)다. 멍보는 같은 날 열린 준결승에서 일본의 후쿠다 마치를 상대로 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 30-27)을 거두고 결승에 올랐다. 세 명의 심판 중 한 명이 후쿠다 마치의 승리를 선언할 정도로 팽팽한 경기였다.박보현에게 멍보는 준결승에서 만난 압두예바와는 다른 유형의 난적이 될 전망이다. 풍부한 프로 경험을 바탕으로 경기 흐름을 조절할 수 있다는 부분이 강점으로 꼽힌다. 반면 박보현은 이번 대회를 거치면서 경기 운영 능력이 성장하고 있다.8강에서는 중국의 둥화샹을 상대로 스플릿 판정승을 거뒀다. 초반 상대의 그래플링에 고전했으나 중반 이후 흐름을 뒤집었다. 준결승 역시 마찬가지였다. 초반 타격전에서 어려움을 겪었음에도 경기 중 해법을 찾았고, 2라운드부터 주도권을 가져왔다.특히 이번 승리는 박보현의 장점인 전진 압박에 경기 운영 능력이 더해졌다는 점을 주목할 만하다.'러시'라는 별명처럼 무작정 전진하는 것이 아니라 상대의 공격을 견디면서 자신에게 유리한 거리를 만들어냈다. 엘보와 클린치 등 근거리 기술을 활용해 압두예바의 장점을 무력화했고, 마지막 라운드에서는 다운까지 만들어냈다.8강의 접전을 통과했고, 준결승에서는 불리한 초반 흐름을 뒤집었다. 이제 필요한 것은 마지막 한 번의 승리다. 박보현이 결승 무대에서도 자신의 압박과 경기 운영 능력을 증명하며 UFC행 티켓을 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다. UFC진출토너먼트 박보현 러시 준결승승리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 '김동현 제자' 송영재, UFC 문턱서 멈췄다…다기수렌에 1R 서브미션 패배

박보현(사진 왼쪽)은 시간이 흐를수록 자신의 공격 거리를 잡아갔다.경기 초반 주도권은 압두예바에게 있었다. 압두예바는 박보현이 앞으로 들어오는 순간마다 킥과 펀치를 활용해 거리를 유지했다. 박보현 입장에서는 상대의 긴 거리를 뚫고 안으로 들어가는 것이 첫 번째 과제였다.박보현은 특유의 전진 압박을 앞세워 거리를 좁히려 했지만 1라운드에서는 원하는 만큼 공격을 연결하지 못했다. 타격전에서 상대의 선제 공격을 허용했고, 후반에는 테이크다운을 성공시키며 반전을 노렸지만 라운드 전체의 흐름을 가져오기에는 부족했다.승부의 전환점은 2라운드였다. 단순히 공격 횟수를 늘리는 대신 상대와의 거리를 좁히는 과정에서 변화를 줬다. 압두예바가 킥과 펀치로 진입을 막으려 할 때 한 박자 늦게 들어가며 근거리 싸움을 유도했다.그 과정에서 결정적인 엘보가 터졌다. 박보현의 엘보가 압두예바의 얼굴에 적중하면서 출혈이 발생했다. 의료진이 상태를 확인하기 위해 경기를 중단하는 상황까지 나왔다. 준비한 공격이 실제 경기에서 효과를 발휘한 순간이었다.박보현은 경기 후 인터뷰에서도 엘보 공격을 준비하기 위해 팀과 많은 훈련을 했다는 취지로 설명했다. 단순히 난타전을 벌이는 것이 아니라 상대의 움직임을 분석한 뒤 준비된 기술로 흐름을 바꿨다는 점에서 의미가 있었다.3라운드에는 박보현의 압박이 더욱 강해졌다. 압두예바가 거리를 벌리려 할 때마다 따라붙었고, 근거리에서 공격을 이어갔다. 이후 왼손 훅으로 다운까지 빼앗으며 확실하게 승기를 잡았다. 결국 세 명의 심판 모두 29-28로 박보현의 승리를 선언했다.