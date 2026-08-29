'러시' 박보현, 엘보 한 방으로 경기 뒤집었다

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파리다 압두예바(사진 오른쪽)의 원거리 파이팅은 시간이 지날수록 무디어져갔다.UFC 제공
결승 상대는 베테랑 멍보
박보현의 결승 상대는 멍보(30, 중국)다. 멍보는 같은 날 열린 준결승에서 일본의 후쿠다 마치를 상대로 스플릿 판정승(28-29, 29-28, 30-27)을 거두고 결승에 올랐다. 세 명의 심판 중 한 명이 후쿠다 마치의 승리를 선언할 정도로 팽팽한 경기였다.
박보현에게 멍보는 준결승에서 만난 압두예바와는 다른 유형의 난적이 될 전망이다. 풍부한 프로 경험을 바탕으로 경기 흐름을 조절할 수 있다는 부분이 강점으로 꼽힌다. 반면 박보현은 이번 대회를 거치면서 경기 운영 능력이 성장하고 있다.
8강에서는 중국의 둥화샹을 상대로 스플릿 판정승을 거뒀다. 초반 상대의 그래플링에 고전했으나 중반 이후 흐름을 뒤집었다. 준결승 역시 마찬가지였다. 초반 타격전에서 어려움을 겪었음에도 경기 중 해법을 찾았고, 2라운드부터 주도권을 가져왔다.
특히 이번 승리는 박보현의 장점인 전진 압박에 경기 운영 능력이 더해졌다는 점을 주목할 만하다.
'러시'라는 별명처럼 무작정 전진하는 것이 아니라 상대의 공격을 견디면서 자신에게 유리한 거리를 만들어냈다. 엘보와 클린치 등 근거리 기술을 활용해 압두예바의 장점을 무력화했고, 마지막 라운드에서는 다운까지 만들어냈다.
8강의 접전을 통과했고, 준결승에서는 불리한 초반 흐름을 뒤집었다. 이제 필요한 것은 마지막 한 번의 승리다. 박보현이 결승 무대에서도 자신의 압박과 경기 운영 능력을 증명하며 UFC행 티켓을 거머쥘 수 있을지 관심이 쏠린다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기