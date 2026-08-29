대구FC, 안산 원정서 1-2 역전승... 2위 도약

대구FC가 세징야의 두 차례 중거리 슈팅에 힘입어 안산 그리너스를 상대로 역전승을 거뒀다.최성용 감독이 이끄는 대구FC는 28일 오후 7시 30분 안산 와~스타디움에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 24라운드에서 최문식 감독의 안산 그리너스를 2-1로 꺾었다.이로써 대구는 12승 6무 5패, 승점 42점으로 2위에 올랐다. 안산은 5승 4무 14패, 승점 19점으로 16위에 머물렀다.원정에 나선 대구에는 승리가 필요했다. 앞선 3경기에서 2승 1무를 기록하며 5위에 자리했던 대구는 승점 3점을 추가할 경우 2위까지 순위를 끌어올릴 수 있는 상황이었다.출발은 쉽지 않았다. 전반 24분 안산의 빌드업 과정에서 대구 수비가 흔들렸고, 마촙이 슈팅으로 마무리하며 대구가 선제골을 허용했다.선제골을 내준 대구는 전반 내내 공격에서 뚜렷한 장면을 만들어내지 못했다. 안산의 리마, 마촙, 말론을 중심으로 한 공격 전개에 대구의 수비진이 고전했고, 중원에서도 기대만큼 경기를 풀어내지 못했다.대구는 후반 시작과 함께 데커스를 투입하며 투톱으로 전환했고, 수비 형태도 4백으로 바꿨다. 전술 변화와 함께 세징야의 움직임도 달라졌다.전반에는 왼쪽 측면에서 출발해 상대 수비에 막히는 장면이 많았던 세징야는 후반 들어 보다 높은 위치에서 공격에 관여했다. 한국영과 김대우가 중원에서 공을 공급하면서 세징야가 2선에서 공격을 전개할 수 있는 상황이 늘어났다.효과는 확실했다. 후반 5분 우측에서 세라핌의 패스를 받은 세징야는 강력한 왼발 중거리 슈팅으로 이승빈의 선방 범위를 뚫어냈다.세징야는 이후에도 공격에서 존재감을 이어갔다. 후반 14분에는 오른발 슈팅으로 역전골까지 기록하며 대구에 리드를 안겼다.추가 득점 기회도 있었다. 세징야는 경기 후반 페널티킥을 얻어내며 해트트릭 기회를 잡았지만, 슈팅이 골문을 벗어나며 추가 득점에는 실패했다.그럼에도 경기 전반적인 공격 기여도는 높았다. 세징야는 드리블 성공률 100%를 기록했고, 5차례의 기회를 창출하며 양 팀을 통틀어 가장 많은 기회 창출을 기록했다. 크로스도 2차례 성공했다.만 36세의 나이가 믿을 수 없을 정도로 세징야는 이번 시즌에도 압도적인 모습을 보여주고 있다. 잔부상이 있으나 벌써 12경기에 나서 5골 5도움이다.특히 그가 공격 포인트를 기록한 경기에서 단 1경기를 제외하면 대구가 패배하지 않을 정도로 여전히 팀에서 영향력을 발휘하고 있다.최성용 감독 역시 경기 후 세징야의 활약을 언급했다. 최 감독은 "세징야의 슈팅이 적절하게 들어가 승리한 것 같다"라며 이날 역전승에 대한 소감을 밝혔다.이날 두 골을 추가한 세징야는 K리그 통산 119골을 기록했다. 대구는 세징야의 활약을 앞세워 승점 3점을 추가하며 K리그1 승격 경쟁에서도 유리한 위치를 확보했다.한편 대구는 오는 9월 4일 파주와 K리그2 25라운드를 치른다.