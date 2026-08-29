잠실 빅매치 떴다... 곽빈-안우진, 정규시즌 첫 선발 맞대결

1987년 최동원(롯데)과 선동열(해태), 2025년 류현진(한화)과 김광현(SSG) 이후 잠실에서 빅매치가 성사되었다고 봐도 무방하다.두산과 키움은 29일 서울 잠실야구장에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 맞대결에서 선발투수로 각각 곽빈과 안우진을 예고했다.지난 28일 경기에서 두산과 키움은 각각 박신지와 안우진을 선발로 예고했다. 그런데 이날 경기가 그라운드 사정으로 인해 취소가 되면서 선발 매치업에도 변동이 생겼다. 두산은 선발투수를 곽빈으로 바꾼 반면, 키움은 그대로 안우진을 내세웠다.1999년생 동갑내기이자 2018년 입단 동기인 안우진과 곽빈이 정규리그에서 선발 매치업을 하는 것은 이번이 처음이다. 포스트시즌에서는 2021년 와일드카드 1차전에서 선발 맞대결을 벌인 적이 있다. 당시 맞대결에선 안우진이 6.1이닝 2실점, 곽빈은 4.2이닝 1실점을 기록했다.뜻하지 않게 하늘이 빅매치를 만들었다. 두산과 키움 팬들만이 아니라 KBO리그를 사랑하는 팬들의 이목이 잠실 경기에 쏠릴 듯하다.