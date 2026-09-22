우리는 왜 포청천을 그리워하는가

CTS

큰사진보기 ▲1993 판관 포청천포스터 CTS

천하에 전조는 없어도 되지만



작품 가운데 많은 이들이 입 모아 가장 감격적인 순간이라 말하는 장면이 있다. 시리즈 중후반부 '어미인'이란 작품 가운데 포증을 위해 위협을 무릅썼다 죽어가던 전조가 대신 그를 구하려는 이 앞에서 "천하에 전조는 없어도 되지만 포 대인이 없으면 안 된다"고 거절하던 대목이다. '천하에 포 대인이 없으면 안 된다'는 믿음, 포증과 같은 관료가 있어야만 한다는 인식을 작품 속 포증이 전조와 공손책, 그밖에 수많은 이들에게 심어낸다. 또 그와 같은 인식이 작품을 보는 이들에게까지 가서 닿는다. 전조를 연기한 배우 하가경 또한 최근 한 채널에 등장해 이 장면이 가장 기억에 남는 순간이라고 꼽기도 했다.



<1993 판관 포청천>은 진짜 관료의 자세를 돌아보게 한다. 제 업의 가치를 이해하고, 일신의 영달이 아닌 업의 가치에 충실한 관리의 필요를 확인하도록 한다. '유전무죄 무전유죄'란 외침이, 굽은 법이 가진 자와 갖지 못한 자에게 달리 닿는다는 불신이 공공연한 이 시대에 국가와 법체계에 대한 신뢰를 회복하기 위해 고심하고 용기를 내는 드문 존재가 있어야 한다는 갈망을 갖게끔 한다.



어떤 각도에서 보자면 <1993 판관 포청천>은 하나의 신화이고 전설일 뿐이다. 현실에 존재하지 않고 존재하기도 어려운 어떤 이례적 개인의 영웅기처럼 읽힌다. 그러나 이 작품이 국경과 문화권을 건너, 또 시대를 초월하여 여전한 유효함을 보이는 것은 시리즈가 담고 있는 문제의식이 인간이 사는 모든 곳에서 가려운 곳을 긁어주고 있는 때문이겠다.



30년이 더 지난 세상은 여전히 <1993 판관 포청천> 속 영웅들을 필요로 한다. 하루가 멀다하고 터져 나오는 수사와 기소, 재판 과정에서 빚어지는 비리 이야기는 선량한 시민들이 법과 질서를 불신하게끔 한다. 고작 800원을 횡령한 혐의를 받은 버스기사에게 횡령죄 유죄판결을 내린 법관이 85만 원 짜리 접대를 받은 검사의 면직 처분을 취소한 것을 기억한다. 넘쳐나는 고위 공직자 자녀의 특혜채용도 빼놓을 수 없다. 시리즈 속 용작두와 호작두, 개작두가 입을 벌리는 사건들이 오늘의 세상에 넘쳐나는데, 포청천의 행렬을 막아서고 "억울합니다!"를 외칠 이들이 쏟아지는데, 우리는 과연 지금 이 시대가 안녕하다고 말할 수가 있는 걸까.



벌써 수십 년 째 포청천이 떠나지 못하고 거듭 소환되는 이유가 여기에 있을 테다.

1993판관포청천 CTS 판관포청천 금초군 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 '사재기' 논란 이기주, 진짜 비판해야 할 문제는 다른 곳에 있다

스틸컷<1993 판관 포청천>이 아시아권 전역에 어떻게 신드롬적 인기를 일으켰는지 돌아본다. 당초 15부작으로 예정됐던 시리즈는 모두 세 편의 에피소드로 구성됐었다. 오늘까지 회자되는 '찰미안', '진가장원', '이묘환태자'가 바로 이들 작품이다. 이 세 편의 이야기가 대체 어떤 힘을 가졌기에 국경, 또 문화권을 넘어 대단한 인기를 구가했던 것일까.세 편의 공통점은 황족, 또 귀족과 관련된 이야기란 점이다. MBC가 추석특선으로 방영해 대단한 관심을 받기도 했던 '찰미안'은 과거를 보러 상경했다 소식이 끊긴 시골 아낙이 주인공이다. 고향에 닥친 기근으로 시부모까지 숨진 뒤 아내는 두 어린 자식을 데리고 남편을 찾아 개봉으로 상경한다. 그리고 그곳에서 제 남편이 과거에 장원급제한 뒤 공주와 혼인해 부마가 되어 있는 모습을 목격하게 되는 것이다. 성공에 눈멀어 천륜과 인륜을 저버리려는 부마와 그를 비호하는 황족에게 대항하는 관료의 모습이 놀랍기까지 하다. 이어진 '진가장원'은 승상의 딸에게 장가를 든 또 다른 과거급제자의 비위를 파헤치는 내용으로, 포증과 우호적 관계인 왕 승상 집안의 좋지 못한 일을 드러낸다는 점에서 또한 어려움이 없지 않다. 이 작품 또한 MBC 방영 당시 큰 화제가 됐다.마지막 '이묘환태자'는 이 시리즈에서 가장 유명한 작품이기도 한데, 시리즈 속 황제인 송나라 인종의 출생의 비밀과 얽혀든 황실의 좋지 못한 이야기를 다룬다. 요컨대 포증이란 한 관료가 좀처럼 대항하기 어려운 당대의 질서, 권력의 중심에 거침없이 다가서 시비를 가리고 옳음을 관철하는 이야기가 된다.작품마다 포증을 가로막는 위협과 유혹이 거듭된다. 때로는 모함과 비방이고, 또 때로는 노골적 압력이기도 하며, 수시로 이어지는 암습과 독살시도 또한 자리한다. 군왕 등 황족, 또 고위 관료들에게까지 차등 없이 칼을 들이대는 포증의 행보 탓으로 그를 지지하는 황제와 군왕, 승상 등도 난처해질 때가 적지 않다. 진실이 명확하지 않은 순간에선 이들 또한 포증에 대한 신뢰를 거두기도 하니, 기댈 곳이 따로 없는 한 명의 관료 입장에선 처세의 어려움이 적지 않았을 터다.그러나 어려울 때마다 포증이 견지하는 건 원칙이다. 법 앞에 만인이 평등하다는 믿음, 또 불의가 횡행한 세상을 놓아둘 수 없다는 각오가 시리즈 전반을 가로질러 변치 않는 대원칙으로 자리하는 것이다. 일신의 영달을 멀어지게 하는 이 같은 자세는 도무지 평범한 이가 감내할 수 없는 것처럼 보이기도 하지만, 수많은 에피소드는 오로지 포증이 있어 억울하게 죽고 다치며 누명을 쓰고 모든 것을 잃어야만 했을 이들이 살아나갈 수 있다는 사실을 보여주기도 한다.