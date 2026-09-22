우리는 왜 포청천을 그리워하는가

▲1993 판관 포청천
스틸컷CTS
시대가 이 드라마를 부르는 이유
<1993 판관 포청천>이 아시아권 전역에 어떻게 신드롬적 인기를 일으켰는지 돌아본다. 당초 15부작으로 예정됐던 시리즈는 모두 세 편의 에피소드로 구성됐었다. 오늘까지 회자되는 '찰미안', '진가장원', '이묘환태자'가 바로 이들 작품이다. 이 세 편의 이야기가 대체 어떤 힘을 가졌기에 국경, 또 문화권을 넘어 대단한 인기를 구가했던 것일까.
세 편의 공통점은 황족, 또 귀족과 관련된 이야기란 점이다. MBC가 추석특선으로 방영해 대단한 관심을 받기도 했던 '찰미안'은 과거를 보러 상경했다 소식이 끊긴 시골 아낙이 주인공이다. 고향에 닥친 기근으로 시부모까지 숨진 뒤 아내는 두 어린 자식을 데리고 남편을 찾아 개봉으로 상경한다. 그리고 그곳에서 제 남편이 과거에 장원급제한 뒤 공주와 혼인해 부마가 되어 있는 모습을 목격하게 되는 것이다. 성공에 눈멀어 천륜과 인륜을 저버리려는 부마와 그를 비호하는 황족에게 대항하는 관료의 모습이 놀랍기까지 하다. 이어진 '진가장원'은 승상의 딸에게 장가를 든 또 다른 과거급제자의 비위를 파헤치는 내용으로, 포증과 우호적 관계인 왕 승상 집안의 좋지 못한 일을 드러낸다는 점에서 또한 어려움이 없지 않다. 이 작품 또한 MBC 방영 당시 큰 화제가 됐다.
마지막 '이묘환태자'는 이 시리즈에서 가장 유명한 작품이기도 한데, 시리즈 속 황제인 송나라 인종의 출생의 비밀과 얽혀든 황실의 좋지 못한 이야기를 다룬다. 요컨대 포증이란 한 관료가 좀처럼 대항하기 어려운 당대의 질서, 권력의 중심에 거침없이 다가서 시비를 가리고 옳음을 관철하는 이야기가 된다.
작품마다 포증을 가로막는 위협과 유혹이 거듭된다. 때로는 모함과 비방이고, 또 때로는 노골적 압력이기도 하며, 수시로 이어지는 암습과 독살시도 또한 자리한다. 군왕 등 황족, 또 고위 관료들에게까지 차등 없이 칼을 들이대는 포증의 행보 탓으로 그를 지지하는 황제와 군왕, 승상 등도 난처해질 때가 적지 않다. 진실이 명확하지 않은 순간에선 이들 또한 포증에 대한 신뢰를 거두기도 하니, 기댈 곳이 따로 없는 한 명의 관료 입장에선 처세의 어려움이 적지 않았을 터다.
그러나 어려울 때마다 포증이 견지하는 건 원칙이다. 법 앞에 만인이 평등하다는 믿음, 또 불의가 횡행한 세상을 놓아둘 수 없다는 각오가 시리즈 전반을 가로질러 변치 않는 대원칙으로 자리하는 것이다. 일신의 영달을 멀어지게 하는 이 같은 자세는 도무지 평범한 이가 감내할 수 없는 것처럼 보이기도 하지만, 수많은 에피소드는 오로지 포증이 있어 억울하게 죽고 다치며 누명을 쓰고 모든 것을 잃어야만 했을 이들이 살아나갈 수 있다는 사실을 보여주기도 한다.