"한국 여자농구, 결국 강이슬의 손끝이다"... FIBA가 주목한 슈터

FIBA

강이슬의 폭발적인 외곽슛은 경기 흐름을 바꿔버릴 정도로 위력적이다.강이슬을 이야기하면서 3점슛을 빼놓을 수 없다. 강이슬의 가장 까다로운 점은 수비수가 슈팅 타이밍을 예측하기 어렵다는 것이다. 정지한 상태에서 패스를 받아 던지는 캐치앤슛만 가능한 선수가 아니다. 스크린을 타고 움직인 뒤 공을 받아 바로 쏠 수 있고, 수비수가 따라붙으면 한두 번의 드리블로 공간을 만든 뒤 슛을 선택할 수도 있다.빠른 공격 상황에서는 코너와 윙을 오가며 외곽에 자리를 잡고, 상대 수비가 골밑으로 몰리면 망설이지 않고 3점을 시도한다. FIBA가 강이슬의 슈팅 능력을 높게 평가한 이유도 여기에 있다.강이슬은 FIBA와의 인터뷰에서 자신이 프로 데뷔 초반부터 전문적인 슈터였던 것은 아니라고 설명했다. 프로 2년 차까지는 지금과 같은 역할이 아니었지만 포지션을 바꾸면서 슈팅 훈련에 집중했고, 이후 경기 상황을 최대한 실제처럼 재현하는 방식으로 슛을 연마했다.특히 움직이면서 슛을 던지는 능력을 꾸준히 발전시켰다. 이는 국제무대에서 더욱 큰 가치가 있다. 세계적인 선수들은 수비 전환이 빠르고 신장이 크기 때문에 단순히 오픈 찬스를 기다려서는 슛 기회를 얻기 어렵다. 수비수를 따돌리고 짧은 순간에 슛을 완성할 수 있어야 한다. 강이슬은 그런 능력을 갖춘 선수다.자신감도 강점이다. 슈터에게 가장 중요한 것은 결국 다음 슛을 던질 수 있는 배짱이다. 한두 개가 빗나갔다고 주저하면 상대팀은 외곽 수비에 더한 부담을 덜고 보다 적극적으로 골밑에 집중하게 된다.반대로 강이슬처럼 언제든 다시 슛을 시도할 수 있는 선수가 있으면 외곽을 버리기 어렵다. 강이슬이 단순한 득점원을 넘어 대표팀 공격의 공간을 만들어주는 선수다는 평가를 받고 있는 이유다.한국은 이번 월드컵에서 헝가리, 나이지리아, 프랑스와 B조에서 경쟁한다. 어려운 조편성이다. 유럽과 아프리카의 강팀을 상대로 한국이 골밑에서 정면 승부를 펼치기는 쉽지 않아 보인다. 결국 외곽에서 얼마나 효율적으로 득점을 만들어 내느냐가 중요한 변수가 될 수밖에 없다.FIBA 역시 한국을 분석하면서 강이슬의 외곽 공격력을 중요한 요소로 꼽았다. 박지수를 중심으로 한 골밑과 박지현의 돌파에 수비가 집중될 경우 적지 않은 기회가 외곽에서 생길 수 있다. 반대로 상대가 강이슬을 외곽을 집중 견제하다 보면 다른 선수들에게 공간이 만들어진다. 강이슬이 대표팀에 꼭 필요한 이유다.대표팀은 최근 흐름이 나쁘지 않다. 최종 예선에서 본선 티켓을 확보했고, 지난 13일과 14일 일본 원정 평가전에서도 경쟁력을 확인했다. 월드컵을 앞두고 팀 전체가 상승세를 타고 있다는 점은 분명한 호재다.그러나 본선은 차원이 다르다. 상대 선수들의 신체 조건과 수비 강도, 경기 속도가 모두 올라간다. 한국이 조별리그에서 경쟁력을 보여주기 위해서는 흐름을 바꿀 수 있는 폭발적인 득점원이 필요하다. 그 역할을 맡아야 할 선수가 바로 강이슬이다.이번에는 더 어려운 수비를 상대해야 한다. 상대팀들은 강이슬의 슈팅 능력을 알고 들어올 가능성이 높다. 여기에 맞서 강이슬은 슈팅력에 더해 노련미도 보여줘야 한다. 수비를 끌고 다니면서 동료에게 공간을 만들어주고, 결정적인 순간에는 자신이 직접 외곽슛을 터뜨릴 필요가 있다.한국 여자농구가 세계 무대에서 어느 정도까지 올라갈 수 있을지는 아직 알 수 없다. 하지만 한 가지는 분명하다. 한국이 강팀을 상대로 승부를 걸어야 하는 순간, 가장 믿을 수 있는 무기는 외곽이다. 그리고 그 중심에는 강이슬이 있다.한 번의 슛으로 경기의 분위기를 바꾸고, 상대 수비를 밖으로 끌어내며, 동료들에게 새로운 공격 공간을 만들어주는 선수. 2026 여자농구 월드컵에서 한국이 다시 한번 세계를 놀라게 하기 위해서는 강이슬의 손끝이 뜨거워야 한다.