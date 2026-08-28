돌아갈 수 없는 집, 교차로에 선 가족

EBS 국제다큐영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

"우리는 정말 목숨을 걸고 그 집을 지었어요."

EBS 국제다큐영화제 2026 상영작 <삼거리 교차로에서>01.2011년 3월 11일, 동일본 대지진으로 인한 15미터 높이에 달하는 쓰나미가 원전을 덮치며 훗날 '후쿠시마 원자력 발전소 사고'라고 불리는 거대한 재앙이 시작된다. 변전 설비의 침수로 인한 정전으로 냉각 기능을 상실한 원자로는 결국 폭발하며 태평양 일대를 방사능으로 오염 시켰다. 이후 후쿠시마 일대를 다룬 수많은 다큐멘터리가 만들어졌다. 쓰나미가 지나간 자리를 조명한 이도 있었고, 원전 사고 당시 도쿄전력의 은폐와 사실을 파헤치기 위한 작품도 있었다. 사고가 남긴 방사능의 영향과 지역 폐쇄 및 강제 이주의 현실도 주요 소재였다.야마다 토루 감독 역시 사고 직후부터 후쿠시마에서 다큐멘터리 작업을 이어온 인물이다. 하지만 이번 작업 <삼거리 교차로에서>는 이전에 다뤄졌던 맥락과는 조금 다른 곳으로 시선을 돌린다. 재난이 일어난 장소가 아닌, 그 여파로 거처를 옮겨야 했던 이들. 자신이 나고 자란 고향을 잊을 수 없는 사람의 이야기를 그리고자 한다. 오랜 시간이 지나 사회적 관심이 줄어든 현재에도 여전히 이재민이자 피난민으로서 삶 전체가 달라져 버린 이들이다.02.후쿠시마 제1 원전 사고로 자신의 집을 떠나야 했던 이들은 약 47만 명 이상이라고 한다. 그중에서도 후쿠시마현에 위치한 오쿠마 지역은 가장 큰 피해를 입은 곳 중 하나다. 작품의 중심에 서 있는 '데카마사'의 모친인 '데쓰'씨는 1964년까지 오쿠마에서 나미에로 이주해 인쇄업을 시작하며 가족을 건사했다. 오쿠마가 고향인 셈이다. 원전 사고 이후 가게는 문을 닫았고, 현재 살고 있는 이와키시의 공영주택으로 옮겨와 아내인 '시게코'와 세 사람이 함께 생활을 시작했다.촬영 당시 99세였던 그는 인지기능이 약해지면서도 자신이 나고 자란 그 지역을 선명히 기억한다. 그리고 반복해서 돌아가고 싶다는 뜻을 내비친다. 하지만 데쓰씨가 말하는 과거에는 실제 기억과 다른 기억이 섞여 있다. 원전과 원폭을 혼동하기도 하고, 자신이 읽었던 이야기와 실제 경험을 뒤섞어 말하기도 한다. 사고 이후 가족이 여러 장소를 전전하는 동안에 그 정도는 더욱 심해졌다. 아들인 타케마사가 나미에의 집으로부터 오래된 불단을 가져온 뒤에 잠시 현실 인식이 또렷해지지만, 다시 돌아갈 수 없는 공간에 대한 그의 마음은 쉽게 포기되지 않는다.