돌아갈 수 없는 집, 교차로에 선 가족

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EBS 국제다큐영화제 2026 상영작 <삼거리 교차로에서>EBS 국제다큐영화제
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노모인 데쓰씨의 모습이 사라져 버린 공간의 의미를 불러일으킨다면, 부부인 타케마사와 시게코의 관계는 성 역할 및 정체성의 변화에 대해 생각하게 만드는 부분이 있다. 실제로 이들 가정에서 실질적인 행동을 도맡아 하는 것은 아내 시게코다. 집안일과 시어머니의 간병은 물론, 원전 사고 이후 요구되는 여러 행정 절차와 보상 관련 업무까지 모두 그의 몫이다. 나미에의 집을 철거하기 전 가족이 함께 모인 자리에서 아들은 그 사실을 직접 지적하며 아버지 타케마사를 탓하기도 한다.
늙어가는 어머니를 돌보는 일 또한 아들 타케마사가 아닌 며느리 시게코다. 어머니와 아들이라는 관계, 서로 다른 성별이라는 이유를 들며 아들은 목욕과 화장실 사용에 도움이 필요해진 어머니의 돌봄을 어려워한다. 이런 모든 상황에서 한 발 떨어져 있으면서도 집을 정리하거나 가족이 모인 공적인 자리에서는 여전히 집안의 대표처럼 나서는 남자의 모습. 사회가 오랜 시간 만들어왔던, 또 한 가정이 유지해 왔던 '가장'이라는 역할과 그에 대한 개인의 정체성이 변화하고 있음을 단적으로 보여준다.
이처럼 재난은 이 가족으로부터 삶의 기반을 빼앗은 거대한 사건이자 폭력이었지만, 한 편으로는 너무 오랫동안 당연하게 여겨져 왔던 역할을 강제로 중단시키는 일로도 받아들일 수 있다.
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"나미에의 이 집은 오랫동안 우리 곁을 지켜 줬지만, 오늘 모두의 도움을 받아 정식으로 작별하려고 합니다."
그렇게 보자면, 이 영화에서 '집'은 두 가지 의미를 갖는다고 볼 수 있다. 하나는 실제로 사라져 버린 건물과 돌아갈 수 없는 공간이다. 엄마의 오래된 고향과 가족이 나고 자란 나미에의 집은 모두 원전 이후 정상적인 공간이 아닌 게 되어버렸고, 결국 출입할 수 없게 되거나 철거되고 만다.
또 다른 하나는 그 안에서 오랫동안 유지되어 온 전통적인 의미의 질서다. 어머니와 아들, 남편과 아내, 시어머니와 며느리라는 관계는 생활이 기반이 사라지고 난 뒤에도 여전히 유지되지만, 재난은 그 안에서 각자가 어떤 모습으로 공동체를 유지해 왔는지 더 노골적이고 뚜렷하게 드러나도록 만들었다. 오랜 가업 속에서 자연스럽게 받아들여지는 듯했던 일종의 불균형이다.
실제로 남편과 시어머니, 그리고 며느리라는 명확한 관계 안에서 서열적으로 가족을 구분해 왔던 것에 익숙했던 아내 시게코는 사고와 피난 이후 달라진다. 시어머니를 '테츠짱', 남편을 '아버지'로 부르기 시작하면서 상대를 가족 안에서 주어진 직위로 대하는 것이 아니라 서로 성격이 다른 한 개인으로 바라보기 시작한 것이다.