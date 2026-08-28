'느림의 미학' 증명한 임찬규... 첫 다승왕 보인다

케이비리포트

LG 임찬규의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올시즌 임찬규의 투구에서 가장 눈에 띄는 것은 바로 구종 조합이다. 패스트볼 평균 구속은 약 140km/h로 리그에서 가장 느린 편이지만 체인지업과 커브, 슬라이더까지 네 가지 구종을 비슷한 비율로 섞으며 상대 타자의 타이밍을 빼앗고 있다. 5년 전과 비교했을 때 패스트볼 구사 비율(30%)이 10% 이상 떨어졌다.NC전에서도 패스트볼 최고 구속은 144km/h에 그쳤지만 100km/h대 슬로우 커브와 120km/h대 체인지업을 적극적으로 활용했다. 빠른 승부를 선호하는 NC 타선의 성향을 파악해 초구부터 변화구를 스트라이크존에 넣었고 2스트라이크 이후에도 스트라이크존 보더라인을 공략했다.프로 초창기에 비해 구속이 떨어진 임찬규는 타자가 정타를 치기 어려운 공을 던지는 데 집중하는 모양새다. 패스트볼을 결정구로 사용하기 어렵게 되면서 정교한 제구와 구종 배합이 관건인 기교파로 변신하게 됐고 그 과정에서 투수로서 한 단계 도약했다는 평가다.