'느림의 미학' 증명한 임찬규... 첫 다승왕 보인다

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2026시즌 공동 다승 1위에 오른 LG 임찬규LG트윈스
2026 KBO리그 후반기 이후 주춤한 LG 트윈스에서 가장 안정적인 투구를 보이고 있는 선발 투수는 외국인 에이스 톨허스트가 아니라 바로 임찬규다. 시즌 초반 부진했던 임찬규는 5월 이후 상승세를 타며 매월 3승씩을 챙겼고 어느새 다승 부문 공동 선두로 올라섰다.
지난 26일 잠실 NC 다이노스전은 임찬규의 장점이 고스란히 드러난 경기였다. NC 에이스 구창모와 맞대결을 펼친 임찬규는 6이닝 무실점(투구수 105개)으로 호투해 LG의 8-0 완승을 이끌었다. 2018년 7월 4일 이후 무려 8년(2975일) 만에 거둔 NC전 승리였다. 이 승리로 시즌 12승이 된 임찬규는 두산 베어스 최민석과 다승 공동 선두가 됐다.
올시즌 현재(8/27 기준) 임찬규는 총 23경기에 선발 출장해 127.2이닝을 소화했고 12승 4패 평균자책점 3.95 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.99를 기록 중이다. 시즌 퀄리티스타트(QS)는 11번을 기록했고 최근 4경기 연속 QS를 기록하며 시즌 막판 LG 선발진의 버팀목 역할을 하고 있다.