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'느림의 미학' 증명한 임찬규... 첫 다승왕 보인다

'느림의 미학' 증명한 임찬규... 첫 다승왕 보인다

[KBO리그] '8월 3G 평균자책점 0.49' LG 선발 임찬규, 다양한 구종과 완급 조절로 생애 첫 다승왕 도전

케이비리포트(kbreportcom)
26.08.28 17:47최종업데이트26.08.28 17:47
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2026시즌 공동 다승 1위에 오른 LG 임찬규
2026시즌 공동 다승 1위에 오른 LG 임찬규LG트윈스

2026 KBO리그 후반기 이후 주춤한 LG 트윈스에서 가장 안정적인 투구를 보이고 있는 선발 투수는 외국인 에이스 톨허스트가 아니라 바로 임찬규다. 시즌 초반 부진했던 임찬규는 5월 이후 상승세를 타며 매월 3승씩을 챙겼고 어느새 다승 부문 공동 선두로 올라섰다.

지난 26일 잠실 NC 다이노스전은 임찬규의 장점이 고스란히 드러난 경기였다. NC 에이스 구창모와 맞대결을 펼친 임찬규는 6이닝 무실점(투구수 105개)으로 호투해 LG의 8-0 완승을 이끌었다. 2018년 7월 4일 이후 무려 8년(2975일) 만에 거둔 NC전 승리였다. 이 승리로 시즌 12승이 된 임찬규는 두산 베어스 최민석과 다승 공동 선두가 됐다.

올시즌 현재(8/27 기준) 임찬규는 총 23경기에 선발 출장해 127.2이닝을 소화했고 12승 4패 평균자책점 3.95 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 3.99를 기록 중이다. 시즌 퀄리티스타트(QS)는 11번을 기록했고 최근 4경기 연속 QS를 기록하며 시즌 막판 LG 선발진의 버팀목 역할을 하고 있다.

LG 임찬규의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
LG 임찬규의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 임찬규의 투구에서 가장 눈에 띄는 것은 바로 구종 조합이다. 패스트볼 평균 구속은 약 140km/h로 리그에서 가장 느린 편이지만 체인지업과 커브, 슬라이더까지 네 가지 구종을 비슷한 비율로 섞으며 상대 타자의 타이밍을 빼앗고 있다. 5년 전과 비교했을 때 패스트볼 구사 비율(30%)이 10% 이상 떨어졌다.

NC전에서도 패스트볼 최고 구속은 144km/h에 그쳤지만 100km/h대 슬로우 커브와 120km/h대 체인지업을 적극적으로 활용했다. 빠른 승부를 선호하는 NC 타선의 성향을 파악해 초구부터 변화구를 스트라이크존에 넣었고 2스트라이크 이후에도 스트라이크존 보더라인을 공략했다.

프로 초창기에 비해 구속이 떨어진 임찬규는 타자가 정타를 치기 어려운 공을 던지는 데 집중하는 모양새다. 패스트볼을 결정구로 사용하기 어렵게 되면서 정교한 제구와 구종 배합이 관건인 기교파로 변신하게 됐고 그 과정에서 투수로서 한 단계 도약했다는 평가다.

8월 이후 ERA 0.49로 호투하고 있는 임찬규
8월 이후 ERA 0.49로 호투하고 있는 임찬규LG 트윈스

8월 성적은 리그 최정상급이다. 폭염 휴식기 이후 3경기에 등판한 임찬규는 18.1이닝을 던지며 2승, 평균자책점 0.49를 기록 중이다. 이닝당 출루 허용(WHIP)도 0.82로 안정감이 돋보인다. 후반기 성적(11승 1무 18패)이 하위권인 LG가 3위 싸움을 펼칠 수 있는 것도 임찬규의 호투 덕분이다.

지난 2023시즌 이후 4년 연속 두 자릿수 승리를 달성한 임찬규는 통산 승수도 98승까지 늘었다. 올시즌 남은 등판 기회가 5경기 안팎일 걸을 감안하면 잠실구장이 현재 모습으로 사용되는 마지막 시즌인 올해 통산 100승을 채울 가능성도 충분하다.

통산 98승을 기록 중인 임찬규
통산 98승을 기록 중인 임찬규LG 트윈스

생애 첫 다승왕 타이틀 역시 가시권에 있다. 다승 공동 1위인 두산 최민석이 아시안게임 대표팀에 차출되는 상황이라 경쟁에서 한결 유리한 형국이다. 다승 기록은 타선과 불펜의 도움이 필수적인데 임찬규는 올해 등판한 23경기에서 팀이 16승을 거둘 정도로 선발 등판 시 팀 승률이 높다.

시즌 막판 치열한 순위 경쟁을 벌이고 있는 LG가 가을야구에서 좀더 높은 곳을 향하기 위해서는 임찬규의 안정적인 투구가 시즌 마지막까지 이어져야 한다. 150km/h 패스트볼이 평범해진 리그 환경에서 '느림의 미학'을 입증한 임찬규가 통산 100승과 생애 첫 다승왕을 동시에 차지할 수 있을지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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