"왜 일본놈이..." 욕먹어가며 한국 담은 사진작가

* 이 글에는 영화의 스포일러가 포함돼 있습니다.
왜소한 노인이 도쿄의 작은 맨션에서 눈을 뜬다. 침실은 사방이 온갖 자료로 가득해 고시원을 연상케 한다. 폐소공포증을 유발할 만큼 좁은 실내지만, 모든 게 꼼꼼하게 정리된 상태. 함께 사는 아내는 아침을 준비하는 중이다. 그의 이름은 '구와바라 시세이', 1936년생으로 90살이 된 '현역' 사진작가다. 다큐멘터리 보도 사진 계열에선 모를 수 없는 이름이다.
카메라는 전설적인 사진가의 기원을 거슬러 오르기 시작한다. 1960년 대학을 갓 졸업한 청년은 기차여행 중 펼친 주간지 기사에서 충격을 받는다. 그는 카메라를 들고 도쿄에서 멀리 떨어진 어촌마을로 향한다. 그 동네의 이름은 '미나마타'였다. 주류 미디어가 외면하던 공해병 피해자를 조명한 신예의 사진은 세상을 뒤흔들었다.
이후 60년, 베트남과 아프가니스탄, 구소련 등 세계의 분쟁지역을 누비며 종군사진가로 명성을 얻었다. 여기까지라면 사진의 전설을 향한 맞춤형 일대기다. 하지만 바로 옆 나라이자 근현대사에서 뗄 수 없는 악연을 맺은 한국에 대한 그의 관심은 의외로 간과된 측면이 있다. <사진의 얼굴>은 구와바라 시세이가 포착한 우리 현대사의 기록을 조명한다.
격동의 근현대사 현장엔 항상 그의 카메라가 있었다