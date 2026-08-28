"왜 일본놈이..." 욕먹어가며 한국 담은 사진작가

▲<사진의 얼굴> 스틸 트리플픽쳐스

21세기 이미지 홍수 시대에 더 이상 '진실'은 중요하지 않다는 주장이 주변에서 종종 관측된다. 너무나 많은 이미지와 데이터 덕분에 대중은 실제 주변의 현실 대신, 이 이미지들로 세상을 인지하고 감각으로 수용하는 단계에 이르렀다는 것. 요즘 세상 돌아가는 걸 보면 제법 일리가 있는 말이다. 버스를 타거나 거리를 걸으면서도 주변 풍경을 관찰하기보단, 휴대전화 액정화면에 시선이 고정된 이들을 보면 정말 그런 것 같다.



구와바라 시세이의 사진 철학은 어려운 이론을 설파하지 않는다. 노 작가는 간단하게 설명한다. 시간이 지나면 되돌려 셔터를 누를 순 없는 노릇이니 그 순간 그 현장에 존재할 수밖에 없다는 것. 20세기 포토 저널리즘의 상징, 로버트 카파의 지론은 당대 시대정신으로 사진가들이 공유하던 입장인 셈이다. 하지만 인공지능 AI 프로그램 구동으로 그럴싸하게 만든 가상 이미지들은 눈썰미가 웬만하지 않으면 실존 여부를 간파하기란 힘들다.



시대변화를 부정할 수 없지만, 장구한 사진 여정을 화면으로 목격한 다음엔 시간의 풍화에도 퇴색하지 않고 지켜야 할 가치가 존재함을 믿게 된다. 한 인간의 노력이 하나의 지층을 형성한다면 바로 저런 형태가 아닐까, 아직도 취재 활동 때문에 진 빚이 현재진행 상황이라며 멋쩍게 웃는 사진가와 그의 아내를 보고 있노라면 괜한 흐뭇함과 감동이 저절로 피어오른다. 사진에 얼굴을 부여한 이의 얼굴 역시 작품사진과 다를 게 없다.



영화는 마치 구와바라 시세이 대표작 한국 편 온라인 사진전을 연상하는 형식으로 진행된다. 흥미로운 사진과 그에 얽힌 일화가 넘쳐날 지경이니 감독은 충실하게 그 연대기를 화면에 옮기면 되는 셈이다. 그러다 보니 <물숨>, <불숨>, <물꽃의 전설> 등의 수작을 선보여 온 고희영 감독의 역량 발휘보단 소재가 된 사진과 그 작가가 단연 튀어나오는 셈이다. 물론 이것만으로도 충분히 호사스럽고 충만한 체험이긴 하다. 근사한 미술관 전시를 독차지한 기분.



<사진의 얼굴>은 거장의 장대한 사진 인생을 포괄한다는 욕심을 내려놓았다. 그러려면 몇부작으로도 모자랄 판이니 대신 작가와 한국의 상호 중력 조명에 집중한다. 사진가에 대한 정보가 부재해도 역사나 사진에 조금이라도 관심을 가진 이들에겐 후회할 리 없는 선택의 작업이다. 1964년부터 2026년까지 60년을 훌쩍 초과한 한국 현대사의 결정적 순간들, 역경을 딛고 굳센 생명력을 유지한 민중의 '얼굴'로 가득한 시각적 황홀경을 체험할 기회다. 주저하지 말자.



<작품정보>



사진의 얼굴

A Portrait of Photography

2025 한국 다큐멘터리

2026.09.02. 개봉 98분 12세 관람가

감독 고희영

제작 영화사 숨비

배급 ㈜트리플픽쳐스

공동배급 스튜디오 초이스㈜

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