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10억 달러 회수 작전, 합법과 불법 사이

10억 달러 회수 작전, 합법과 불법 사이

[영화 리뷰] <인 더 그레이>

김형욱(singenv)
26.08.28 15:59최종업데이트26.08.28 15:59
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* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

VIP 전담 변호사이자 회수 전문가인 레이첼은 거대 금융 기관으로부터 의뢰를 받는다. 범죄 조직과 깊숙이 연관된 억만장자 매니 살라자르에게서 10억 달러를 되찾아 달라는 것이었다. 수수료는 10%로 책정됐고, 선불로 1천만 달러를 받는 조건이었다. 레이첼은 합법적인 공식 요원과 비합법적인 비공식 요원을 소집한다.

그 중심에는 시드와 브롱코라는 비공식 특수요원이자 베테랑 해결사가 있다. 과거 그들이 나란히 감옥에 갇혀 있었을 때 레이첼이 빼내 줬고, 이후 그들은 그녀에게 충성을 다하며 '엄마'라는 칭호까지 붙였다. 뿐만 아니라 그녀가 소집한 엘리트 집단의 구성원 모두가 레이첼에게 충성한다.

그들은 따로 또 같이 움직이며 살라자르가 전 세계에 퍼뜨려 놓은 자산을 하나둘 동결하고 압류하는 한편, 방해 공작과 도청, 협박, 살인, 폭파 작전을 이어 간다. 결정적으로 협상을 위해 살라자르 소유의 섬으로 가야 하는데, 그곳에서 압도적인 전력 차를 극복하고 탈출할 방법을 구상하고 훈련해야 한다. 과연 뜻대로 모든 일이 착착 이뤄질까?

영화 <인 더 그레이>의 한 장면.
영화 <인 더 그레이>의 한 장면.스튜디오 초이스

반복할수록 짜릿하다, 프로페셔널들의 액션

영화 <인 더 그레이>는 쉬지 않고 영화를 만들어 온 할리우드 대표 스타일리스트 가이 리치 감독의 신작으로, 케이퍼 무비 또는 하이스트 무비를 표방한다. 무슨 수를 써서라도 10억 달러를 회수해야 하는 만큼 합법과 불법을 자유자재로 넘나들며 문제를 해결한다. 제목 '인 더 그레이'가 '회색지대 속에서'를 뜻하는 만큼 영화의 콘셉트를 직관적으로 보여 준다.

하여 영화에는 '절대적인' 선과 악이 구분되지 않는다. 살라자르가 악의 축으로 기능하긴 하지만 레이첼과 그녀의 팀이 하는 일을 보면 꼭 그렇지만도 않다. 대량 살인과 폭파, 도청은 물론 온갖 비합법적인 일을 저지르기 때문이다. 그런가 하면 그녀에게 일을 맡긴 거대 금융 기관 역시 속내가 검기는 마찬가지인 듯하다.

와중에 시드와 브롱코를 위시한 팀이 행하는 '지옥 훈련'은 프로페셔널의 전형을 보여 준다. 본격적인 작전에 돌입하기 전에 플랜 A부터 플랜 C까지 마련한 후, 불가능해 보이는 목표를 세워 될 때까지 무한 반복하는 것이다. 10억 달러 회수는 레이첼의 몫이고, 그들의 궁극적인 목표는 그녀와 함께 살라자르의 섬에서 탈출하는 것이다.

훈련 과정과 탈출 과정이 이 영화의 백미다. 탈출 과정은 그렇다 치더라도 훈련 과정이 백미인 이유가 있을까? 영화의 핵심이 될 액션 장면을 '반복'해서 보여 줄 때 느끼는 쾌감은 마치 후크송에서 하이라이트 구간을 계속 반복해 들려주는 것과 같다. 한 번 보고 지나치는 액션이 아니라, 반복해서 몸에 새긴 동작이 실제 상황에서 완성되는 순간을 지켜보는 재미가 있다.

영화 <인 더 그레이>의 한 장면.
영화 <인 더 그레이>의 한 장면.스튜디오 초이스

가이 리치와 톱스타들이 만났을 때

가이 리치의 스타일리시함은 이번에도 유감없이 발휘된다. 속도감 있는 편집에 위트 있는 대사를 흩뿌리는 한편, 액션 장면에 들어가면 세상 진지해진다. 특히 액션이 일품인데, 철저히 목표 달성만을 향한 프로 정신이 엿보인다. 영화적 연출을 과시하기보다 리얼리티를 천착하는 연출을 선보이니, 한순간 장르가 바뀌는 듯한 마법을 부린다.

가이 리치가 최근 흥행과 비평에서 예전만큼 큰 성공을 거두지 못하고 있음에도 이번 <인 더 그레이>에는 톱스타라고 할 만한 배우들이 총출동했다. 홀로 영화를 이끌어도 손색없는 제이크 질렌할과 헨리 카빌, 에이사 곤살레스가 그들이다. 그들이 따로 또 같이 펼치는 연기와 액션은 출중하다.

사실 그 정도의 네임 밸류라면 영화 속에서 각자 비중 있는 역을 맡아도 충분할 텐데, 제이크 질렌할과 헨리 카빌이 맡은 시드와 브롱코는 한 몸인 듯 함께 다닌다. 더욱이 레이첼의 수족이나 마찬가지로 자신을 온전히 내던진 듯 생각하고 행동한다. 그들 사이의 신뢰는 영화 안팎을 넘나드는 것처럼 느껴진다.

재밌다고, 킬링타임용으로 제격이라고 전하고 싶다. 비록 오랜 시간 뇌리에 남아 스며들기보다 스치듯 사라질지 모르지만, 보는 동안만큼은 확실히 좋은 감정을 선사한다. 가이 리치가 추구하는 바가 바로 이런 것이 아닐까 싶은데, 그의 의도가 충분히 스며들어 알맞은 영화가 나왔다. 거창한 메시지를 남기기보다 보는 순간만큼은 확실하게 즐겁게 만드는 것, 그것만으로도 액션영화가 해야 할 몫은 충분히 해낸 셈이다. 아마도 그는 조만간 다시 우리를 찾아올 것이다. 이번에도 재미있는 영화로.

영화 <인 더 그레이> 포스터.
영화 <인 더 그레이> 포스터.스튜디오 초이스
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
인더그레이 자금회수작전 가이리치 선악 프로페셔널

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