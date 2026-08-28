10억 달러 회수 작전, 합법과 불법 사이

스튜디오 초이스

영화 <인 더 그레이>의 한 장면.가이 리치의 스타일리시함은 이번에도 유감없이 발휘된다. 속도감 있는 편집에 위트 있는 대사를 흩뿌리는 한편, 액션 장면에 들어가면 세상 진지해진다. 특히 액션이 일품인데, 철저히 목표 달성만을 향한 프로 정신이 엿보인다. 영화적 연출을 과시하기보다 리얼리티를 천착하는 연출을 선보이니, 한순간 장르가 바뀌는 듯한 마법을 부린다.가이 리치가 최근 흥행과 비평에서 예전만큼 큰 성공을 거두지 못하고 있음에도 이번 <인 더 그레이>에는 톱스타라고 할 만한 배우들이 총출동했다. 홀로 영화를 이끌어도 손색없는 제이크 질렌할과 헨리 카빌, 에이사 곤살레스가 그들이다. 그들이 따로 또 같이 펼치는 연기와 액션은 출중하다.사실 그 정도의 네임 밸류라면 영화 속에서 각자 비중 있는 역을 맡아도 충분할 텐데, 제이크 질렌할과 헨리 카빌이 맡은 시드와 브롱코는 한 몸인 듯 함께 다닌다. 더욱이 레이첼의 수족이나 마찬가지로 자신을 온전히 내던진 듯 생각하고 행동한다. 그들 사이의 신뢰는 영화 안팎을 넘나드는 것처럼 느껴진다.재밌다고, 킬링타임용으로 제격이라고 전하고 싶다. 비록 오랜 시간 뇌리에 남아 스며들기보다 스치듯 사라질지 모르지만, 보는 동안만큼은 확실히 좋은 감정을 선사한다. 가이 리치가 추구하는 바가 바로 이런 것이 아닐까 싶은데, 그의 의도가 충분히 스며들어 알맞은 영화가 나왔다. 거창한 메시지를 남기기보다 보는 순간만큼은 확실하게 즐겁게 만드는 것, 그것만으로도 액션영화가 해야 할 몫은 충분히 해낸 셈이다. 아마도 그는 조만간 다시 우리를 찾아올 것이다. 이번에도 재미있는 영화로.