10억 달러 회수 작전, 합법과 불법 사이

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
VIP 전담 변호사이자 회수 전문가인 레이첼은 거대 금융 기관으로부터 의뢰를 받는다. 범죄 조직과 깊숙이 연관된 억만장자 매니 살라자르에게서 10억 달러를 되찾아 달라는 것이었다. 수수료는 10%로 책정됐고, 선불로 1천만 달러를 받는 조건이었다. 레이첼은 합법적인 공식 요원과 비합법적인 비공식 요원을 소집한다.
그 중심에는 시드와 브롱코라는 비공식 특수요원이자 베테랑 해결사가 있다. 과거 그들이 나란히 감옥에 갇혀 있었을 때 레이첼이 빼내 줬고, 이후 그들은 그녀에게 충성을 다하며 '엄마'라는 칭호까지 붙였다. 뿐만 아니라 그녀가 소집한 엘리트 집단의 구성원 모두가 레이첼에게 충성한다.
그들은 따로 또 같이 움직이며 살라자르가 전 세계에 퍼뜨려 놓은 자산을 하나둘 동결하고 압류하는 한편, 방해 공작과 도청, 협박, 살인, 폭파 작전을 이어 간다. 결정적으로 협상을 위해 살라자르 소유의 섬으로 가야 하는데, 그곳에서 압도적인 전력 차를 극복하고 탈출할 방법을 구상하고 훈련해야 한다. 과연 뜻대로 모든 일이 착착 이뤄질까?