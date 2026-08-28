LG 송승기 부상 이탈, 시즌 막판 선발진에 비상

LG 트윈스가 시즌 막판 순위 경쟁이 한창인 시점에서 예상치 못한 선발진 변수를 맞았다. 좌완 선발투수 송승기가 왼쪽 팔꿈치 부상으로 전력에서 이탈하면서 선발 로테이션에 공백이 생겼다. 최근 다시 상승세를 타기 시작한 LG로서는 적지 않은 부담이다.LG는 지난 27일 송승기를 1군 엔트리에서 말소했다. 구단에 따르면 송승기는 최근 캐치볼 과정에서 왼쪽 팔꿈치에 불편함을 느꼈고, 병원 검진 결과 왼쪽 팔꿈치 굴곡근 염증 진단을 받았다. 재활에는 약 2주가 필요할 것으로 예상된다.송승기는 올 시즌 16경기에 모두 선발로 등판해 3승 3패, 평균자책점 5.53을 기록했다. 압도적인 성적은 아니지만 꾸준히 선발 로테이션의 한 자리를 맡아왔다는 점에서 그의 이탈은 LG 마운드 운영에 영향을 줄 수밖에 없다. 특히 시즌 막판에는 휴식일과 잔여 경기 일정에 따라 선발 한 명의 공백이 불펜 운용까지 이어질 수 있어 더욱 부담이 크다.송승기의 부상은 LG가 다시 흐름을 끌어올리던 시점에 발생했다. LG는 23일 한화전부터 26일 NC전까지 3연승을 기록하며 66일 만에 3연승에 성공했다. 25일 NC전에서는 연장 10회 끝내기 승리를 거뒀고, 26일에는 임찬규의 6이닝 무실점 호투와 오스틴 딘의 멀티홈런을 앞세워 8-0 완승을 거뒀다. 후반기 들어 좀처럼 길게 이어지지 않았던 연승 흐름이 만들어진 상황에서 부상자가 발생한 것이다.LG는 송승기의 빈자리를 김윤식에게 맡기기로 했다. 김윤식은 28일 부산 사직야구장에서 열리는 롯데 자이언츠와의 원정경기에 대체 선발로 나선다. 김윤식의 최근 1군 등판은 지난 2일 두산 베어스전이며, 선발 등판으로 범위를 좁히면 6월 11일 SSG 랜더스전 이후 처음이다. 약 두 달 반 만에 다시 1군 선발 마운드에 오르는 셈이다.다만 LG 입장에서는 김윤식이 어느 정도 선발 등판을 준비해 왔다는 점이 다행이다. 염경엽 LG 감독은 김윤식이 퓨처스리그에서 100개 이상의 투구를 여러 차례 소화하며 선발 등판을 준비했다고 설명했다. 단순히 갑작스럽게 불펜 투수를 선발로 전환하는 것이 아니라 이미 충분한 투구 수를 소화한 경험이 있는 투수를 투입할 수 있다는 점은 LG에 긍정적인 요소다.염 감독 역시 김윤식에 대한 기대감을 드러냈다. 김윤식이 신인이 아니며 중요한 경기 경험도 충분하다는 점을 강조했다. 김윤식은 과거 포스트시즌을 포함해 큰 경기에서 선발로 나선 경험이 있어, 시즌 막판 부담이 큰 상황에서도 비교적 안정적으로 경기를 운영할 수 있는 자원으로 평가받는다.문제는 송승기의 이탈이 LG 마운드의 유일한 부상 악재가 아니라는 점이다. LG는 앞서 핵심 불펜 김진성이 오른쪽 어깨 견갑하근 미세 손상으로 1군 엔트리에서 빠졌다. 여기에 선발 송승기까지 이탈하면서 불펜과 선발진 모두에서 전력 손실이 발생했다. 시즌 막판 순위 경쟁에서는 투수진의 체력 관리가 중요하기 때문에 부상자가 추가로 발생하지 않도록 관리하는 것도 중요한 과제가 됐다.27일 NC전에서도 LG는 마운드 부담을 최소화하기 위해 경기 초반부터 주전 야수들을 대거 교체하며 다음 경기를 대비하는 모습을 보였다. 이미 경기 흐름이 크게 기울어진 상황에서 불펜 소모를 줄이고 주전 선수들의 체력을 관리하는 선택이었다. 시즌 막판에는 한 경기의 승패뿐 아니라 이후 일정까지 고려한 선수 운용이 중요하다는 점을 보여준다.더욱이 LG의 다음 상대는 최근 타격감이 좋은 롯데다. 28일 사직에서 열리는 경기에서 김윤식은 대체 선발이라는 부담과 함께 상승세를 탄 롯데 타선을 상대해야 한다. 송승기가 예정대로 등판하지 못한 상황에서 김윤식이 얼마나 긴 이닝을 버텨주느냐에 따라 LG의 불펜 운용 역시 달라질 가능성이 크다.LG에 가장 이상적인 시나리오는 김윤식이 안정적으로 송승기의 자리를 메우고, 송승기가 예상된 재활 기간을 마친 뒤 건강하게 복귀하는 것이다. 그러나 재활 기간이 길어지거나 대체 선발이 흔들릴 경우 선발 로테이션 전체에 부담이 커질 수 있다. 순위 경쟁이 치열한 시즌 막판에는 선발 한 경기의 결과도 순위 변화로 이어질 수 있기 때문이다.송승기의 부상은 당장 시즌을 좌우할 정도의 장기 이탈로 예상되지는 않는다. 하지만 중요한 것은 시점이다. LG가 다시 연승을 만들며 분위기를 끌어올리던 때 발생한 선발진의 공백이라는 점에서 적지 않은 변수다.결국 앞으로 약 2주는 LG 선발진의 위기관리 능력을 시험하는 시간이 될 전망이다. 송승기가 건강하게 돌아오기 전까지 김윤식을 비롯한 대체 선발 자원들이 얼마나 안정적으로 버텨줄 수 있을지, 그리고 불펜의 추가 부담을 최소화할 수 있을지가 LG의 시즌 막판 순위 경쟁에서 중요한 변수가 될 것으로 보인다.