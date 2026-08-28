주전 포수에서 신인왕 후보까지…한화 허인서의 특별한 2026년

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한화 주전 포수로 자리매김한 허인서한화 이글스 포수 허인서가 2026시즌 가장 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있다. 시즌 전까지만 해도 1군 경험이 많지 않았던 신인급 선수였지만, 이제는 한화의 주전 포수 자리를 꿰차고 신인왕까지 바라보는 위치에 올랐다. 팀이 힘든 후반기를 보내고 있는 가운데 허인서의 성장은 한화 팬들에게 가장 큰 위안 중 하나가 되고 있다.허인서는 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 시즌 17호 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런으로 시즌 20홈런 고지까지 단 3개만을 남겨두게 됐다. 27일 경기까지 허인서는 99경기에서 타율 0.295, 90안타, 17홈런, 61타점, OPS 0.873을 기록하고 있다. 포수라는 수비 부담이 큰 포지션을 소화하면서도 두 자릿수 홈런과 3할에 가까운 타율을 동시에 기록하고 있다는 점이 눈에 띈다.허인서는 2022년 신인드래프트 2차 2라운드 11순위로 한화에 입단했다. 이후 상무에서 군 복무를 마친 뒤 팀에 복귀했고, 지난해까지 1군에서 많은 기회를 받지는 못했다. 그러나 올 시즌 시범경기부터 장타력을 보여주기 시작했고, 정규시즌에서도 공격력을 이어가며 베테랑 최재훈을 제치고 주전 포수로 자리 잡았다. 지난해까지 1군 통산 49타석만을 소화했던 선수라는 점을 고려하면 올해의 변화는 더욱 극적이다.특히 허인서의 장타력은 예상보다 빠르게 성장했다. 그는 5월 29일 SSG전에서 시즌 10호 홈런을 기록하며 불과 42경기 만에 두 자릿수 홈런을 달성했다. 당시 홈런 부문에서도 상위권에 이름을 올리며 단순히 타격이 좋은 포수를 넘어 리그에서 주목해야 할 장타자로 떠오르기 시작했다.허인서의 활약은 신인왕 경쟁에서도 큰 의미를 가진다. KBO리그에서 포수가 신인왕을 받은 사례는 1990년 김동수, 1999년 홍성흔, 2010년 양의지 단 세 차례뿐이다. 허인서가 신인왕을 수상한다면 양의지 이후 16년 만에 탄생하는 포수 신인왕이 된다. 수비 부담이 큰 포지션 특성상 풀타임에 가까운 시즌을 치르면서 공격 성적까지 유지해야 하기 때문에 포수의 신인왕 수상은 그만큼 쉽지 않다.전반기까지만 해도 신인왕 경쟁에서는 허인서의 독주 분위기가 강했다. 그러나 시즌 후반 들어 경쟁은 훨씬 치열해졌다. LG 트윈스 문정빈이 장타력을 앞세워 빠르게 추격했고, SSG 랜더스의 신인 투수 김민준도 선발진에서 안정적인 투구를 이어가며 신인왕 후보로 떠올랐다. 허인서가 후반기 한동안 타격 페이스가 주춤했던 사이 경쟁자들이 존재감을 키우면서 신인왕 레이스는 삼파전 양상으로 바뀌었다.하지만 허인서에게는 다른 후보들과 차별화되는 강점이 있다. 바로 포수로서 팀의 주전 역할을 맡고 있다는 점이다. 포수는 투수와의 호흡뿐 아니라 상대 타자 분석과 경기 운영, 수비까지 책임져야 하는 포지션이다. 어린 선수가 주전 포수로 한 시즌을 소화하면서 동시에 중심타선에 가까운 공격력을 보여준다는 것은 단순한 타격 성적 이상의 의미를 가진다.허인서 역시 공격뿐 아니라 수비 능력을 더욱 끌어올리는 것을 중요한 과제로 보고 있다. 그는 시즌 중 인터뷰에서 신인왕에 대한 기대보다 수비에서 부족한 부분을 더 보완하고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다. 공격 성적이 크게 주목받고 있지만 포수로서 장기적으로 살아남기 위해서는 수비와 경기 운영 능력까지 발전해야 한다는 점을 스스로 인식하고 있는 것이다.팀 상황을 고려하면 허인서의 활약은 더욱 돋보인다. 한화는 최근 부진이 이어지며 27일 기준 49승 3무 60패로 8위까지 내려앉았다. 가을야구 경쟁에서도 어려운 상황에 놓였지만, 허인서는 팀의 부진 속에서도 꾸준히 자신의 성적을 쌓아가고 있다. 27일 SSG전에서도 팀이 6-13으로 패했지만 허인서는 홈런을 포함해 타격에서 존재감을 보여줬다.남은 시즌 허인서에게는 두 가지 목표가 남아 있다. 첫 번째는 개인 기록이다. 시즌 17홈런을 기록한 만큼 20홈런 달성도 충분히 가능한 상황이다. 포수로 풀타임 시즌을 치르면서 20홈런에 도달한다면 그의 장타력을 더욱 확실하게 증명할 수 있다.두 번째는 신인왕 경쟁이다. 문정빈과 김민준의 추격이 거센 만큼 남은 경기에서 지금과 같은 공격력을 얼마나 유지하는지가 중요하다. 동시에 포수로서 안정적인 수비를 보여주는 것도 평가에 영향을 미칠 수 있다.2026시즌이 시작되기 전 허인서를 신인왕의 가장 유력한 후보로 꼽은 사람은 많지 않았다. 그러나 그는 주어진 출전 기회를 잡았고, 베테랑과의 경쟁을 이겨내며 한화의 주전 포수가 됐다. 이제는 시즌 20홈런과 16년 만의 포수 신인왕이라는 두 개의 목표까지 바라보고 있다.팀은 힘든 시즌 막판을 보내고 있지만 허인서의 2026년은 분명한 성장의 시간이다. 백업 포수에서 주전으로, 유망주에서 신인왕 후보로 올라선 허인서가 남은 시즌 어떤 기록을 더 만들어낼지 관심이 모인다.