드래프트 두 번 탈락 → 1군 선발... 김백산의 역전 스토리

드래프트에서 두 번이나 이름이 불리지 않았던 투수가 이제 선두 경쟁의 한복판에 선다. 삼성 라이온즈 우완투수 김백산이 육성선수 출신이라는 꼬리표를 넘어 1군 선발투수로 자신의 가능성을 증명하고 있다. 그리고 이번에는 선두 KT 위즈를 상대로 중요한 선발 등판을 앞두고 있다.김백산은 강릉고와 부산과학기술대를 거쳐 2025년 삼성에 육성선수로 입단했다. 프로야구 신인드래프트에서 두 차례 지명을 받지 못했지만 야구를 포기하지 않았다. 육성선수로 삼성 유니폼을 입은 뒤 지난해에는 퓨처스리그에서 경험을 쌓았고, 올해에는 2군에서 선발과 불펜을 오가며 1군 진입을 준비했다.기회는 지난 7월 2일 찾아왔다. 김백산은 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스전에서 프로 데뷔전을 선발투수로 치렀다. 결과는 기대 이상이었다. 5⅔이닝 동안 단 2개의 안타만을 허용했고, 볼넷 4개와 탈삼진 3개를 기록하며 무실점으로 마운드를 지켰다. 최고 구속은 시속 149㎞까지 나왔다. 삼성은 김백산의 호투를 앞세워 승리했고, 김백산은 데뷔전에서 곧바로 승리투수가 됐다.육성선수 출신 투수가 KBO리그 1군 선발 데뷔전에서 승리를 따낸 것은 김백산이 역대 두 번째였다. 앞서 같은 해 한화 박준영이 기록한 데 이어 김백산이 두 번째로 이름을 올렸다. 드래프트에서 두 번이나 선택받지 못했던 선수가 프로 첫 1군 등판에서 곧바로 역사에 이름을 남긴 셈이다.박진만 삼성 감독도 김백산의 첫 등판에 높은 평가를 내렸다. 박 감독은 김백산이 선발 로테이션에 들어가도 충분한 능력을 보여줬다며 공격적인 투구와 좋은 구위를 칭찬했다. 당장 1군에 계속 남기기보다는 퓨처스리그에서 선발 수업을 이어가게 하면서 시즌 후반 선발진에 변수가 생겼을 때 다시 활용하겠다는 계획도 밝혔다.김백산에게 데뷔전 승리는 끝이 아니라 새로운 경쟁의 시작이었다. 올해 퓨처스리그에서는 23경기, 42⅔이닝에 등판해 3승 3패 1홀드 평균자책점 3.38을 기록하며 꾸준히 기회를 준비했다. 데뷔 후에는 퓨처스 올스타에도 뽑혀 잠실 마운드를 밟았다. 김백산은 당시 드래프트에서 지명받지 못했음에도 포기하지 않고 버틴 것이 결국 기회로 이어진 것 같다며 소감을 밝혔다.시즌 막판 다시 큰 기회가 찾아왔다. 삼성은 28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와의 홈경기에 김백산을 선발투수로 예고했다. 두 팀은 정규시즌 1위를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있고, 경기 전 기준 승차는 불과 0.5경기다. 사실상 한 경기 결과에 따라 선두가 바뀔 수 있는 상황에서 프로 2년 차 육성선수 출신 투수가 선발 마운드를 맡게 된 것이다.원래 삼성의 5선발 후보는 이승현과 양창섭 등이었다. 그러나 최근 두 투수가 좋은 모습을 보여주지 못하면서 박진만 감독은 김백산에게 다시 선발 기회를 주기로 결정했다. 김백산에게는 단순한 추가 등판이 아니라 팀의 정규시즌 우승 경쟁이 걸린 중요한 경기에서 자신의 가치를 다시 증명할 기회다.김백산 역시 선발 등판 소식을 들었을 때 놀라움을 감추지 못했다. 자신이 선발이라는 사실을 확인한 뒤 눈시울을 붉힐 정도로 이번 기회를 간절하게 기다려왔다. 그는 선두 경쟁 중인 KT를 상대로 다시 한번 좋은 결과를 만들고 싶다는 각오를 드러냈다.김백산의 가장 큰 무기는 상대 타자들에게 아직 낯선 투구와 공격적인 승부다. 직구뿐 아니라 슬라이더, 커브, 스위퍼 등 다양한 구종을 섞어 던질 수 있고, 데뷔전에서도 과감하게 스트라이크존을 공략하며 자신의 구위를 보여줬다.다만 이제는 상대 팀도 김백산의 투구 영상을 충분히 분석할 수 있는 만큼 첫 등판보다 까다로운 승부가 예상된다. 특히 강한 타선을 보유한 KT를 상대로 얼마나 안정적으로 스트라이크존을 공략하느냐가 중요하다.프로 선수의 길은 누구에게나 같은 방식으로 열리지 않는다. 드래프트에서 높은 순번으로 지명돼 많은 기대를 받으며 시작하는 선수도 있지만, 이름조차 불리지 않은 채 육성선수로 다시 출발하는 선수도 있다. 김백산은 후자였다. 두 차례 미지명에도 야구를 포기하지 않았고, 퓨처스리그에서 자신의 차례를 기다렸다.그리고 2026년 김백산은 그 기다림을 기회로 바꾸고 있다. 육성선수 출신으로 데뷔전 선발승을 거둔 데 이어 이제는 정규시즌 1위 싸움이 걸린 경기에 선발로 나선다. 불과 1년 전만 해도 퓨처스리그에서 자신의 기회를 기다리던 투수가 이제는 삼성의 중요한 한 경기를 책임지게 된 것이다.김백산에게 아직 확실한 1군 선발투수라는 평가를 내리기는 이르다. 그러나 한 가지는 분명하다. 두 차례 드래프트 미지명이 그의 야구 인생의 결론은 아니었다. 포기하지 않고 버틴 시간 끝에 찾아온 기회를 잡아낸 김백산, 이번 KT전에서도 자신의 이름을 다시 한번 각인시킬 수 있을지 관심이 모인다.