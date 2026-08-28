박명수·정준하·정형돈이 상하이서 되살린 김구의 흔적

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MBC 라디오 특별기획 '내가 원하는 나라'MBC
인공지능(AI) 기술의 활용은 비단 TV 화면 속 시각적인 효과에만 머물지 않는다. 다양한 음성 합성과 재현 기술을 통해 라디오라는 매체의 가능성을 한층 넓히는 데에도 활용될 수 있기 때문이다.
28일 오전과 오후 두 차례 방송된 <내가 원하는 우리나라>는 배철수·이문세·손석희 등 MBC 라디오의 간판 진행자들이 김구 선생의 <백범일지> 가운데 '나의 소원'을 낭독하는 독특한 기획을 마련했다. 여기에 SK텔레콤의 AI 기술을 활용해 백범의 생전 목소리를 복원하면서 과거의 인물을 현재의 청취자 앞에 한층 가깝게 불러냈다.
과거의 역사적 인물이 현재의 청취자에게 말을 건네고, 유명 진행자들의 목소리를 통해 김구 선생의 메시지를 다시 전달하는 이원적 구성은 '보는 역사'를 넘어 '듣는 역사'로의 확장을 시도했다. 서울 올림픽과 한일 월드컵, BTS, 봉준호 감독 등 근현대사의 주요 장면 역시 다양한 효과음으로 구현되면서 청각만으로도 상상력이 배가되는 효과도 함께 거둘 수 있었다.
오늘날 우리에게 던진 질문 "어떤 나라를 원하는가?"