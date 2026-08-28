박명수·정준하·정형돈이 상하이서 되살린 김구의 흔적

▲MBC 특집 '발품사' MBC

MBC가 김구 탄생 150주년을 맞아 TV와 라디오를 동시에 활용한 것은 단순히 기념일을 챙기는 데 그치지 않고, 백범의 '나의 소원'에 담긴 '자랑스러운 우리나라'라는 메시지를 현재형으로 만들기 위한 시도이기도 했다. TV에서는 말 그대로 '발품'을 팔아 역사의 흔적을 찾아갔고, 라디오에서는 첨단 기술과 목소리를 통해 시공간을 뛰어넘는 역사 기행에 나섰다.

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수단과 방식은 서로 달랐지만 목적은 같았다. 김구를 위인전 속 인물로 남겨두는 것이 아니라, 그가 꿈꿨던 나라를 오늘날 우리는 어떻게 바라보고 있는지를 되묻는 것이다. 이번 백범 탄생 150주년 기획에서는 시대와 미디어 환경의 변화에 맞춰 방송이 역사에 접근하는 방식 역시 달라져야 한다는 고민이 엿보였다.



김구 선생이 남긴 가장 중요한 유산은 어쩌면 그가 이룬 수많은 업적만이 아니라 "어떤 나라를 원하는가?"라는 단순하면서도 근본적인 질문인지도 모른다. 대한민국의 다양한 인물들이 각자의 영역에서 세계 무대를 향해 문화적 영향력을 발휘하고 있는 지금, 백범이 남긴 질문은 오히려 더욱 현실적으로 다가온다.

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그런 의미에서 이번 특집 프로그램들은 위대한 독립운동가를 기리는 차원에 국한되지 않고, 우리가 진정 어떤 나라를 원하고 있는지를 스스로 돌아보게 만든 뜻깊은 역사 기획으로 평가할 만하다.

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