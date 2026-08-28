클린스만·홍명보 전철 밟나... 마줄스 감독 능력에 물음표

연합뉴스

8월 3일 충북 진천 국가대표선수촌 개선관에서 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 열린 남자 농구대표팀 훈련에서 니콜라이스 마줄스 감독이 선수들에게 지시를 하고 있다.'대한민국 농구대표팀 최초의 외국인 사령탑' 마줄스 감독은 이번 레바논전에서 또다시 굴욕적인 참패를 허용하며 사실상 앞으로의 리더십에 빨간불이 켜지게 됐다. 마줄스 감독은 지난 15~16일 일본 원정으로 열린 평가전에서 2패를 당하는 '광복절 참사'에 이어 레바논전까지 3연패의 수렁에 빠졌다. 마줄스가 지휘봉을 잡은 이후 대표팀의 통산 성적은 1승 6패에 불과하다.한국은 마줄스 감독이 부임하기 전 전희철(현 서울 SK) '임시 감독' 체제에서 '천적' 중국에 2연승을 거두며 유리한 조건에서 지휘봉을 잡았다. 하지만 마줄스 감독이 부임하자마자 대만(2패), 일본(1승 3패)에게 잇달아 패배하며 한때 1라운드 탈락 위기에 몰렸다가 기사회생했다.유일한 승리는 지난 7월 6일 농구월드컵 아시아 예선 1라운드(윈도우3) 최종전에서 일본에 2점 차 신승을 거둔 경기뿐이다. 하지만 당시에는 하치무라 루이 등 NBA(미국프로농구) 소속 주전급 선수들이 빠진 일본에게도 대역전패 위기까지 몰렸다가 간신히 기사회생한 바 있다.경기 내용은 더 심각하다. 농구월드컵 예선 1라운드에서는 한 수 아래로 꼽힌 대만에게 홈 경기에서는 18점 차 리드를 지키지 못하고 역전패를 허용하기도 했다. 최근 3연패를 당하는 동안에는 모두 점수 차가 19점 이상으로 크게 벌어지면서, '특정 팀 상대 최다 점수 차 패배' 기록을 3경기 연속 경신하는 망신을 당했다.15일 일본과 1차전에서 20점 차(68-88), 16일 2차전에서는 29점 차(66-95)로 패배하며 64년 만에 일본전 역대 최다 점수 차 패배를 2경기 연속 경신하고 말았다. 레바논전 19점 차 패배 역시 한국이 레바논에게 당한 역대 최다 점수 차 패배 기록이었다.레바논은 난적이기는 하지만 한국은 불과 1년 전 안준호 감독 시절만 해도 2025 FIBA 사우디 아시아컵 조별리그에서 만나 한 경기 3점포 22개를 쏟아부으며 11점 차(97-86)로 승리한 바 있다. 그런데 마줄스 감독이 부임한 지 불과 반년도 안 돼 국제무대에서 전통의 라이벌 팀들을 상대로 한국농구 사상 역대급 불명예 기록들이 잇달아 경신되고 있다는 사실은 분명히 심상치 않다.대한민국농구협회는 지난해 농구대표팀의 세대교체와 아시아컵 8강행을 주도하며 여론의 평가가 좋았던 안준호 전 감독과 석연치 않은 이유로 재계약을 포기한 바 있다. 심지어 농구월드컵 아시아 예선 기간 중에는 공석이 된 사령탑에 '임시 감독' 체제라는 무리수까지 두어가면서 결국 마줄스 감독을 영입할 시간을 벌었다. 대표팀에 선진농구 시스템을 도입해 전술적 경쟁력과 완성도를 높이기 위한 선택이라는 게 협회의 공식적인 명분이었다.그러나 마줄스 감독이 부임한 이후 농구대표팀의 경쟁력은 발전은커녕 오히려 퇴행하는 조짐이 더 역력하다. 단지 한두 번의 패배라면 한국농구에 대한 적응 기간이나 이변으로 이해할 수 있었을 것이다. 하지만 7경기를 치르는 동안 벌써 6패나 허용했고, 내용의 대부분이 완패나 졸전이라는 사실은 변명의 여지가 없다. 중국이나 호주 같은 아시아권의 최강팀들과는 아직 만나지도 않았다.오랜 지도자 공백기가 있었던 노장 안준호 전 감독이나, 프로팀을 겸임하는 임시 감독이었던 전희철 감독과 비교해도 마줄스 감독이 국내 지도자들보다도 선수 활용이나 전술적 능력에서 더 낫다고 할 만한 모습은 아직까지 보여주지 못하고 있다.오히려 국내 선수들의 특징을 살리지 못하는 경직된 전술 운용이나 부족한 상황 대처 능력 등의 단점만 더 두드러지고 있다. 한국 지휘봉을 잡은 지 벌써 반년이 되었는데 마줄스 농구의 뚜렷한 색깔이나 방향성이 보이지 않는다는 것은 가장 큰 문제로 지적받고 있다. 이럴 바엔 차라리 국내 감독 체제에서 대표팀 운영의 연속성이라도 이어갔으면 하는 아쉬움이 남는 이유다.마줄스 감독의 자질에 대한 의구심이 커지면서, 한국대표팀을 맡기 전 유럽 시절의 지도자 커리어 역시 농구팬들 사이에서 재조명받고 있다. 그는 모국인 라트비아를 비롯해 리투아니아, 에스토니아, 조지아 등 주로 동유럽권의 리그에서 다수의 코치와 감독직을 역임했다.하지만 대부분 성적 부진으로 잦은 경질과 해고를 겪었고, 한 팀에 오래 머문 경우도 드물었다. 그래서 마줄스 감독이 처음 부임할 때 국내 농구계에서도 그의 이름은 생소한 편이었다. 대한민국농구협회가 대체 무슨 기준과 장점을 보고 마줄스 감독을 선임했는지 미스터리한 대목이다.마줄스호에서 농구대표팀의 심각한 부진이 거듭되면서, 심지어 축구대표팀의 클린스만이나 홍명보 전 감독과 비교하는 반응도 나오고 있다. 그만큼 마줄스 감독에게 이대로 계속 대표팀을 믿고 맡겨도 될는지, 능력과 자질에 대한 물음표가 커지고 있는 상황이다.한국농구는 이제부터 중요한 국제경기 일정이 줄줄이 기다리고 있다. 일단 31일에는 수원 KT 소닉붐 아레나에서 사우디아라비아와 농구월드컵 2라운드 첫 홈 경기를 치러야 한다. 만일 이 경기마저 놓치면 한국의 농구월드컵 본선 진출 가능성은 매우 낮아진다.여기에 9월 4일과 6일에는 수원에서 필리핀과 평가전 2연전을 치르고, 이후 10일부터 일본에서 열리는 아이치·나고야 아시안게임에 출전해야 한다. 이현중·이정현·여준석 등 아직 병역 문제를 해결하지 않은 선수들에게는 금메달을 획득하면 병역 혜택이 주어진다는 것도 중요한 의미가 있다.하지만 이런 경기력이라면 마줄스 체제에서 농구월드컵 본선행이나 아시안게임 금메달을 기대하는 것은 언감생심이라는 비관적인 전망이 점점 높아지고 있다. 자칫 클린스만과 홍명보 전 감독 때문에 지난 아시안컵과 월드컵을 연이어 망친 한국축구의 전철을 그대로 따라갈 가능성도 거론되고 있다. 더 이상 마줄스 감독에게 확실한 비전이나 희망을 기대할 수 없다면, 차라리 지금이라도 과감한 변화를 고려해야 하는 상황이 올 수도 있다.