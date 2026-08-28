한화, 8월 3승 13패... 지난해 준우승팀이 왜 이렇게 됐나

뉴시스

11일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 리그 한화 이글스와 두산 베어스의 경기에서 7회초 무사 1루 한화 채은성이 동점 투런 홈런을 친 뒤 김경문 감독과 하이파이브를 하고 있다.지난 시즌 프로야구 통합 준우승팀 한화 이글스가 올 시즌 가을야구 진출조차 장담하기 어려운 상황에 놓였다. 가을야구를 향한 희망도 점차 희미해지고 있다.한화는 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 '2026 신한 SOL KBO리그' 원정경기에서 6-13으로 대패했다.한화는 이날 패배로 SSG와의 주중 3연전 스윕패를 허용했다. 한화는 이번 3연전 전까지만 해도 SSG에게만큼은 9승 2패로 강했으나 무려 1236일 만에 스윕패를 허용했다. 23일 LG전부터 시작된 연패행진은 4연패로 늘어났다.최근 한화는 선발이 분발하면 타선과 불펜이 부진하고, 타선이 살아나면 마운드가 무너지는 엇박자가 이어지고 있다. SSG과의 3연전 1, 2차전에서 한화는 타선이 총 2득점에 그치며 침묵했다.3차전에서는 타선이 모처럼 1회에 4득점을 뽑아내며 힘을 내는 듯 했으나 이번엔 선발투수 브루스 짐머맨이 무너졌다. 짐머맨은 SSG전에서 2.2이닝간 63구를 던지는 동안 9피안타(2피홈런) 2탈삼진 5실점으로 역전을 허용하고 강판됐다. 여기에 불펜까지 흔들린 한화 마운드는 장단 17 피안타를 얻어맞으며 SSG에 올 시즌 첫 선발 전원 안타 기록를 허용했다.마운드만이 문제가 아니었다. 수비에서도 실책 호러쇼가 이어졌다. 4회 무사 1루에서 유격수 박정현의 송구실책, 5회 좌익수 한지윤의 송구실책, 6회 우익수 이원석의 포구 실책이 속출하며 스스로 무너졌다. 한화가 암흑기를 보내던 몇년전 리빌딩 시기의 '행복수비' 악몽을 연상시켰다. 슬럼프에 빠져있던 영건 김서현-정우주 등을 굳이 패한 경기에서 1군 추격조로 투입했다가 난타당하며 자신감을 잃는 악순환도 우려를 자아낸다.한화는 7월까지만 해도 5위권에 3.5경기 차이로 가을야구를 향한 희망을 이어가고 있었다. 하지만 8월 들어 3승 13패, 승률.188로 역주행하면서 순위는 오히려 8위까지 추락했다. 32경기를 남겨두고 현재 5위 두산 베어스(59승 4무 52패)와의 승차가 9게임까지 벌어지면서 사실상 가을야구 진출이 멀어지고 있다. 이번 3연전 스윕패로 9위 SSG와의 승차도 어느덧 2.5게임까지 좁혀지며 순위가 더 내려갈 가능성도 남아있다.이러한 한화의 후반기 추락에는 외국인 선수 농사의 흉작이 뼈아프다. 투수진은 아시아쿼터 왕옌청만이 10승 5패 자책점 3.52의 기대이상 대박을 터뜨리며 선발진의 한 축으로 자리매김했지만, 정작 오웬 화이트(6승)-윌켈 에르난데스(3승)-잭 쿠싱(1승 4세이브, 일시 대체선수)- 짐머맨(2패)의 외인 4인방이 합작한 성적이 왕옌청의 개인 승수와 같다. 여기에 외국인타자 요나단 페라자마저 8월들어 타율이 .139(36타수 5안타)에 그치며 극심한 부진에 빠지면서 최근에는 선발명단에서 제외될 정도로 신뢰를 잃었다.특히 에르난데스와 결별하고 짐머맨을 새로운 외국인 투수로 영입한 것은, 오히려 갈길 바쁜 한화에게 최악의 자충수가 되고 말았다. 한화는 5강 경쟁을 위한 승부수로 외인 교체를 단행하며 짐머맨에 인센티브 포함 총액 44만 달러를 투자했다. 하지만 짐머맨은 데뷔전이었던 지난달 26일 대전 LG전에서 4이닝 무실점으로 무난한 피칭을 기록한 이후로는, 1일 수원 KT전에서 4이닝 7실점, 14일 대구 삼성전에서 5이닝 6실점으로 무너졌다. 21일 대전 LG전에서는 0.1닝 7실점으로 1회조차 버티지 못하고 마운드를 내려갔다.사실상 마지막 기회였던 SSG전에서 짐머맨은 1회부터 4점의 득점 지원을 얻고 출발했음에도 3이닝을 채우지 못했다. 1회부터 안타 2개를 허용하며 불안하게 출발했던 짐머맨은 결국 2회 안상현에게 추격의 투런포, 3회에는 전의산에게 역전 스리런 홈런까지 허용했다. 짐머맨의 기량이 이미 낙제점으로 드러났음에도 또다시 기회를 줬던 한화 벤치는 역전을 허용하고 난 후에야 결국 짐머맨을 내리고 이형범을 투입했다.이날 투구로 짐머맨의 평균자책점은 14.06(5경기 16이닝 2패)까지 올라갔다. 피안타율이 무려 .429에 WHIP(이닝당 출루허용률)은 2.96에 이른다. 퇴출된 전임자 에르난데스가 16경기에서 3승 6패 4.92를 기록한 것보다도 한참 못미치는 성적표다.한때 타점왕 페이스를 질주하던 강백호도 부상 복귀 이후 8월 타율이 .179(67타수 12안타) 3홈런 6타점에 그치며 타격감을 회복하는 데 어려움을 겪고 있다. 여기에 불펜 역시 흔들리면서 시즌 내내 안정감을 보여주지 못하는 실정이다.한화가 지난 시즌 한국시리즈 진출과 통합 준우승이라는 좋은 성적을 낼 수 있었던 최대 원동력은 평균자책점 1위(3.55)를 기록한 투수력의 힘이 컸다. 하지만 지난 시즌 33승을 합작한 코디 폰세와 라이언 와이스의 '원투펀치'가 나란히 메이저리그로 떠나간 공백이 너무 컸다. 새로운 외국인 투수들의 기량은 그 빈 자리를 메우는데 역부족이었다.한화는 베테랑 류현진이 건재하고 재능있는 영건들이 많은 국내 투수들의 성장을 믿고, 올시즌에는 전력보강의 초점을 오히려 타선 강화에 중점을 뒀다. FA가 된 강백호에 100억 원을 투자하며 영입했고, 노시환과 비FA 장기 다년계약을 맺은 것이 대표적이다.하지만 결과적으로 마운드의 불안요소를 과소평가한 것은, 한화 프런트의 치명적인 오산이 됐다. 선발진의 한 축을 맡아줄 것으로 기대했던 문동주와 엄상백이 연이어 부상으로 시즌아웃됐고, 김범수와 이태양이 이적한 불펜진은 김서현과 정우주가 극심한 부진에 빠지며 시즌 초반 필승조가 시살상 붕괴됐다. 한화는 시즌 막바지를 바라보는 지금도 안정적인 필승조를 구축하지 못한 상태다. 이로 인하여 먼저 리드를 잡고도 경기 후반 빅이닝 허용 한번에 무너지며 역전패를 당하는 경기가 크게 늘어났다.한화와 계약 마지막 해인 김경문 감독의 리더십을 바라보는 팬들의 반응도 갈수록 냉랭해지고 있다. 김경문 감독은 지난해 준우승이라는 성과에도 불구하고 정규시즌 후반기와 포스트시즌에서의 극심한 부진으로 혹평을 피하지 못했다. 여기에도 올시즌에도 그동안 고질적인 문제점으로 거론되어온 높은 주전 의존도, 투수교체 타이밍, 낮은 작전성공률 등이 전혀 개선되지 않고 있다. 여기에 시즌 후반기로 갈수록 왕옌청, 심우준, 채은성, 강백호 등 주전들의 부상이 속출하면서 경기를 정상적으로 운영하는데 어려움을 겪고 있다.한화는 올시즌도 2년연속 100만 관중 돌파를 눈앞에 두며 흥행몰이를 이어가고 있지만, 정작 시즌 막바지로 가면서 5강의 희망은 점점 멀어지고 있는 상황이다. 28일부터 NC와 주말 홈 3연전을 앞둔 한화는 연패 속에 설상가상 투수진 공백으로 박준영과 황준서같은 젊은 선수들이 대체선발로 나서야 한다. 위기에 빠진 한화가 연패를 탈출하고 가을야구를 향한 마지막 희망을 되살릴 수 있을까.