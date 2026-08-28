설영우, 분데스리가 도전장... '월드컵 부진' 털어낼까

아우크스부르크

독일프로축구 아우크스부르크에 입단한 설영우축구 국가대표 측면 수비수 설영우가 독일 무대에 입성했다.독일프로축구 분데스리가 아우크스부르크 구단은 27일(현지시각) 설영우를 영입했다고 공식 발표했다.현지 매체에 따르면 설영우는 2030년 6월까지 4년 계약을 맺었으며, 등번호 7번을 달고 뛴다. 아우크스부르크가 설영우를 영입하기 위해 쓴 이적료는 옵션 포함 550만 유로(약 88억 원) 수준으로 알려졌다.1998년생 설영우는 양발을 모두 사용해 좌우 측면을 모두 소화할 수 있는 수비수에다가 적극적인 공격 가담 능력까지 갖췄다.K리그1 울산 HD의 유소년 팀인 현대중학교(U-15), 현대고등학교(U-18)를 거쳐 2020년 울산에 입단하며 프로 무대에 데뷔한 설영우는 곧바로 K리그1을 대표하는 최정상급 측면 수비수로 성장했다.2024년 6월 세르비아 즈베즈다에 입단하며 유럽 무대에 도전한 설영우는 첫 시즌부터 42경기 6골 8도움을 올리며 주전 자리를 꿰찼다.지난 시즌에도 50경기 2골 6도움으로 활약하며 두 시즌 연속 세르비아 수페르리가 '올해의 팀'에 이름을 올렸다. 설영우의 활약과 함께 즈베즈다도 정규리그와 세르비아컵 우승 트로피를 들어 올렸다.국가대표로도 발탁되어 2026 북중미 월드컵 조별리그 3경기에 모두 선발 출전했다. 다만 기대에 못 미치는 활약에다가, 한국 대표팀이 부진한 성적으로 조기 탈락하면서 설영우는 비판 여론의 중심에 서게 됐다.그럼에도 설영우는 불과 유럽 진출 2년 만에 이른바 스페인, 잉글랜드, 이탈리아 프로축구와 함께 이른바 '빅 리그'로 불리는 독일 무대에 입성하며 시장가치를 인정 받았다.설영우는 구단을 통해 "아우크스부르크에서 새로운 도전이 기대된다"라며 "경쟁의 수준이 더 높은 분데스리가에서 내 기량을 입증하고 더 발전하고 싶다. 내 강점을 보여주고 팀과 함께 목표를 달성하기 위해 최선을 다하겠다"라고 각오를 밝혔다.아우크스부르크는 "설영우는 빠르고 역동적인 선수다. 좌우 측면에서 유연하게 활용할 수 있다"라고 소개했다. 아우크스부르크는 오는 31일 샬케04를 상대로 2026-2027시즌 분데스리가 개막전에 나선다.아우크스부르크는 과거에도 한국 선수 영입에 적극적이었다. 설영우는 구자철, 지동원, 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 4번째 한국 선수가 됐다.한편, 스페인 프로축구 2부 리그에서 활약하던 스무살 유망주 공격수 김민수도 이날 스코틀랜드 최고의 명문구단 레인저스에 입단했다.레인저스는 바이아웃 금액인 1000만 유로(약 161억 원)를 들여 김민수를 영입한 것으로 알려졌다. 이는 레인저스 구단 역사상 두 번째로 많은 이적료다. 김민수의 계약 기간은 1년 연장 옵션이 포함된 4년이다.