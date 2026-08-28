캄보디아의 문화재는 어떻게 약탈당했나

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EBS 국제다큐영화제 2026 상영작 <약탈 : 크메르 예술의 수난>EBS국제다큐영화제
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"문화재를 훔치는 것은 이 나라를 파괴하는 것과 같죠"
작품이 제시하는 일련의 범죄 중심에는 영국 출신의 미술상 '더글라스 래치포드'가 있다. 크메르 미술 전문가이자 수집가의 이미지를 구축한 그는 세계적인 박물관과 부유한 수집가들의 신뢰를 얻으며 이름을 알리기 시작한다. 이후 미국 검찰에 의해 캄보디아 문화재 밀수와 판매에 관여한 혐의로 기소된 그는 출처를 허위로 기재하는 등의 방식을 통해 여러 작품을 거래할 수 있게 했다는 혐의를 받았다. 이를 위해 래치포드는 저명한 전문가의 감정, 권위 있는 박물관에서 전시되었다는 증명 등을 이용했다. 허위 출처를 정당화하는 수단으로 이런 것들이 활용되었다는 사실이 문제다.
그는 스스로를 역사와 문화를 파괴한 인물이 아니라 일종의 구원자로 생각했다. 캄보디아에 그대로 있었다면 내전과 크메르 루주의 폭력으로 훼손됐을 유물을 자신을 비롯한 서구의 수집가들이 대신 보존해 왔다는 논리다. 이 주장은 우리가 아니었다면 사라져 버리고 말았을 것이라던 식민주의 사상과 거의 유사하다. 여기까지 이르고 나면, 이 작품 <약탈 : 크메르 예술의 수난>이 약탈 그 너머의 문제를 모두 함께 일으키고자 하고 있음을 알 수 있게 된다. 권위가 의심을 어떻게 희석할 수 있는지, 그렇게 빛이 바래고 만 의심이 또 어떻게 다시 보존의 의미를 사적인 소유로 옮겨낼 수 있는지 말이다. 유리 진열장과 화려한 조명이 정말 이들 유적의 안전장치였을까.
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캄보디아에서 공산주의 운동을 펼친 크메르 루주의 소년병이었으며, 훗날 약탈 조직에 참여하며 '프라삿 크라찹' 유적 반출 현장에도 개입된 바 있는 '블루 타이거'는 이 작품에서 중요한 인물로 다뤄진다. 자신이 기억하는 장소와 유물을 증언하며 문화재를 되찾는 조사에 협력하기로 하면서다. 그의 증언을 바탕으로 '공작을 탄 스칸다'와 같은 작품의 이동 경로가 확인되고 실제 반환으로까지 이어지기도 한다. 그 외에도 전 소년병이었던 '살 로응'과 사원 경비였던 '오이 촘' 등의 인물의 인터뷰를 보고 있으면 감독이 이들을 그저 범죄자로만 치부하지 않는다는 것을 알게 된다. 앞서 언급했듯이, 이들을 전쟁과 가난이 만들어낸 시대적 구조 속에서 선택지를 잃어버린 이들로 바라보는 것이다.
이 작품의 원제인 'A story of crime and redemption'에서 구원, 면죄의 의미를 담은 'redemption'의 무게는 그래서 가볍지 않다. 블루 타이거를 비롯한 이들은 지금 과거의 행동을 후회하며 지금 조금이나마 사죄할 방법을 찾고자 하지만, 그것이 과거의 행동을 모두 지워낼 수 있는 것은 아니기 때문이다. 분명히 의미는 존재한다. 과거를 침묵하고 지우려는 것이 아니라 다소 늦게나마 과거와 새로운 관계를 맺고자 하는 행위일 것이니 말이다.