'만년 유망주' 꼬리표 뗐다... LG 송찬의, 커리어하이로 증명한 존재감

LG 트윈스 외야수 송찬의가 데뷔 후 최고의 시즌을 보내며 팀의 새로운 중심타자로 자리 잡고 있다. 오랫동안 잠재력은 인정받았지만 확실한 주전 자리를 잡지 못했던 송찬의는 2026시즌 처음으로 풀타임 시즌을 치르며 타격 전반에서 커리어하이를 기록하고 있다.송찬의는 26일 서울 잠실구장에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 5번 타자 좌익수로 선발 출전해 4타수 3안타 1홈런을 기록했다. 2회말 선두타자로 나서 좌측 담장을 넘기는 홈런을 터뜨리며 LG의 대량 득점에 시동을 걸었고, 이후에도 안타를 추가하며 팀의 8-0 승리에 힘을 보탰다.26일 경기까지 송찬의의 시즌 성적은 90경기 타율 0.297, 82안타, 13홈런, 53타점, 54득점, OPS 0.917이다. 단순히 이전 기록을 조금 넘어선 수준이 아니다. 이미 안타와 홈런, 타점, 득점 등 여러 공격 지표에서 자신의 한 시즌 최고 기록을 갈아치웠다. 특히 잠실야구장을 홈으로 사용하는 우타자가 두 자릿수 홈런과 0.900을 넘는 OPS를 기록하고 있다는 점에서 장타 생산 능력도 주목할 만하다.송찬의의 변화는 전반기부터 나타났다. 그는 전반기 63경기에서 타율 0.298, 8홈런, 33타점, 39득점, 장타율 0.537을 기록하며 LG의 상위권 경쟁에 힘을 보탰다. 6월 19일 두산 베어스전에서는 4타수 4안타를 기록했고, 0-2로 뒤지던 5회 역전 투런홈런까지 터뜨리며 팀의 3-2 승리를 이끌었다. 단순한 백업 자원이 아니라 경기 흐름을 바꿀 수 있는 타자로 존재감을 보여준 경기였다.최근에는 경기 중 좋지 않은 흐름을 스스로 바꿔내는 모습도 보여주고 있다. 25일 NC전에서는 9회까지 4타수 무안타에 삼진을 세 차례 당하며 부진했지만, 연장 10회 동점 2루타를 터뜨린 뒤 결승 득점까지 올렸다. 다음 날에는 곧바로 3안타와 홈런을 기록했다. 한 경기에서 여러 차례 실패하더라도 마지막 타석까지 집중력을 유지하는 모습은 풀타임 주전으로 성장하는 과정에서 눈에 띄는 부분이다.타석에서의 접근법에도 변화가 있다. 송찬의는 최근 인터뷰에서 너무 잘하려고 하기보다 오히려 유격수나 2루수 쪽으로 땅볼을 친다는 마음으로 편하게 타석에 들어서고 있다고 설명했다. 득점권에 주자가 있을 때 급해지는 부분은 여전히 보완해야 할 점으로 꼽았지만, 염경엽 감독과 베테랑 선수들의 조언을 통해 부담을 줄이는 데 집중하고 있다고 밝혔다.염경엽 감독 역시 송찬의에게 중심타선이라는 위치 자체에 지나친 부담을 갖지 않도록 주문하고 있다. 송찬의는 최근 문정빈과 함께 LG의 중심타선에 배치되며 장타력을 담당하고 있다. 기존 주전 선수층이 탄탄한 LG에서 오랫동안 출전 기회를 얻기 어려웠던 선수가 이제는 중심타선에 이름을 올리고 있다는 점에서 그의 달라진 입지를 확인할 수 있다.송찬의의 성장에는 꾸준한 출전 기회도 영향을 미쳤다. 과거에는 제한된 출전 속에서 결과를 보여줘야 했지만 올해는 데뷔 이후 처음으로 풀타임 시즌을 소화하면서 안정적으로 타석을 확보하고 있다. 전반기부터 이미 개인 한 시즌 최다 안타와 2루타, 홈런, 타점, 득점 기록을 새로 쓰며 '만년 유망주'라는 평가에서도 벗어나기 시작했다.물론 남은 과제도 있다. 송찬의 본인 역시 주자가 쌓인 상황에서 급해지는 경향을 인정했고, 시즌 후반까지 현재 타격감을 유지할 수 있을지도 중요하다. 첫 풀타임 시즌인 만큼 체력 관리와 상대 투수들의 집중 분석에 어떻게 대응하느냐도 앞으로 지켜봐야 할 부분이다.하지만 2026시즌은 이미 송찬의에게 의미 있는 전환점이 됐다. 출전 기회를 기다리던 백업에서 꾸준히 선발 라인업에 이름을 올리는 주전으로, 가능성을 보여주던 타자에서 실제 성적으로 팀에 기여하는 중심타자로 위치가 달라졌다.90경기 타율 0.297, 13홈런, OPS 0.917. 숫자는 송찬의가 올해 얼마나 달라졌는지를 보여준다. LG가 오랫동안 기다렸던 우타 거포가 마침내 잠재력을 현실의 성적으로 바꾸기 시작했다. 송찬의가 남은 시즌에도 현재의 모습을 이어가며 자신의 커리어하이를 어디까지 높일지 관심이 모인다.