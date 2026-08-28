박보현 vs. 압두예바... UFC 결승행 티켓 단 한 장

UFC 제공

박보현은 강한 체력과 근성을 바탕으로 상대를 압박하는 파이팅 스타일에 능하다.이번 대결에서 흥미로운 또 하나의 요소는 피니시 능력과 경기 운영 능력의 충돌이다. 압두예바는 8승 가운데 절반을 KO/TKO로 장식했다. 반면 박보현은 9승 가운데 6승이 판정이다. 전적만 놓고 보면 압두예바가 한 방의 결정력에서 앞선다고 볼 수 있다.하지만 이것이 압두예바의 우세를 의미하는 것은 아니다. 박보현은 장기전에서 자신의 페이스를 끌어올리는 능력이 강점이기 때문이다.해외 매체 'Combat Press' 역시 시즌5 여성 스트로급 참가 선수들을 분석하면서 박보현을 주요 경쟁자 가운데 한 명으로 소개했다. 당시 박보현의 전적은 8승 3패였으며, 압두예바는 7승 1패로 소개됐다. 두 선수 모두 토너먼트에서 주목할 만한 선수로 평가받았다는 점에서 이번 준결승은 사실상 조기에 만난 결승전 성격도 갖는다.특히 압두예바는 경험 면에서도 만만치 않다. 2023년 RIZIN에서 아나스타시야 스베트키브스카에게 서브미션 패배를 당한 것이 유일한 패배다. 이후 5연승을 달리고 있으며, 최근 3년간 6승 1패를 기록하고 있다. MMA 데이터 전문 매체 'FightMatrix'에서도 압두예바는 2026년 7월 기준 여성 스트로급 랭킹 36위로 평가됐다.박보현에게는 이 경기에서 그래플링도 중요한 변수다. 상대가 타격가라고 해서 반드시 타격전으로만 승부할 필요는 없다. 박보현은 과거 리어네이키드 초크로 승리한 경험이 있고, 2022년에는 암바로 패한 기록도 있다. 즉 그래플링을 완전히 배제하고 싸우는 선수는 아니다.오히려 압두예바가 타격을 의식해 스탠스를 넓게 가져간다면 박보현이 클린치와 테이크다운을 섞는 전략도 가능하다. 상대의 체중을 빼앗고 케이지에서 몸싸움을 길게 가져갈 경우 압두예바의 강점인 킥과 거리 싸움을 제한할 수 있다.다만 그래플링을 시도하더라도 무리하게 테이크다운을 반복하기보다는 타격과 연결하는 것이 중요하다. 박보현이 펀치로 압두예바의 가드를 높인 뒤 레벨 체인지를 보여주면 상대는 다음 공격을 쉽게 예측하기 어렵다. 반대로 테이크다운에 집착하면 압두예바에게 상체를 세우고 타격할 공간을 내줄 수 있다.결국 이번 경기의 승부처는 박보현이 압두예바와의 타격전을 어떤 방향으로 끌어낼 수 있느냐다. 박보현이 중앙에서 맞불을 놓는다면 압두예바의 결정력이 변수로 떠오른다. 반대로 박보현이 바디와 로킥, 연속 펀치로 상대의 움직임을 제한하고 클린치까지 섞는다면 경기 양상은 달라질 수 있다.ROAD TO UFC는 한 번의 패배로 모든 것이 끝나는 토너먼트다. 준결승에서 이기면 결승으로 가지만, 패하면 UFC 계약을 향한 여정도 멈춘다. 박보현은 이미 마카오에서 한 차례 위기를 넘겼다. 둥화샹에게 초반 주도권을 내줬지만 후반 경기력을 끌어올려 판정을 뒤집었다. 이번에는 그 경험이 중요한 자산이 될 수 있다.반면 압두예바는 지난 8강전에서 2분 2초 만에 경기를 끝내며 다소 쉽게 준결승에 올라왔다. 두 선수의 그간 경기 내용만 놓고 보면 박보현은 '경기 운영', 압두예바는 '결정력'에서 각각 강점이 두드러진다.결국 박보현이 압박으로 상대의 공간을 빼앗느냐, 압두예바가 긴 리치와 킥을 활용해 박보현의 전진을 차단하느냐. 이 싸움에서 승자가 나올 가능성이 높다. 박보현에게 필요한 것은 지난 경기에서 보여준 집념에 더해 한층 정교해진 경기 운영이다. 압두예바에게는 자신의 가장 강력한 무기인 타격을 박보현의 압박 속에서도 유지하는 것이 과제다.UFC 계약을 향한 결승행 티켓은 단 한 장이다. 한국 여자 MMA의 새로운 도전을 이어가려는 박보현이 무에타이 기반 스트라이커 압두예바의 벽을 넘어설 수 있을지, 상하이에서 펼쳐질 15분에 그 답이 달려 있다.