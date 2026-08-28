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박보현 vs. 압두예바... UFC 결승행 티켓 단 한 장

박보현 vs. 압두예바... UFC 결승행 티켓 단 한 장

[RTU 5] 압박형 파이터 대 킥복싱 기반 스트라이커, 타격전 주도권 싸움이 승부처

김종수(oetet)
26.08.28 09:24최종업데이트26.08.28 09:24
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박보현(사진 왼쪽)과 파리다 압두예바의 페이스오프
박보현(사진 왼쪽)과 파리다 압두예바의 페이스오프UFC 제공

'러시' 박보현(27)이 28일 'ROAD TO UFC 시즌5 준결승: 마허샤터 vs 플라워스' 스트로급 준결승에서 파리다 압두예바(22, 키르기스스탄)와 맞붙는다. 박보현은 51.5kg, 압두예바는 52.4kg으로 계체를 통과했다.

두 선수의 대결은 스타일 측면에서 상당히 흥미롭다. 박보현은 상대에게 공간을 내주기보다 지속적으로 전진하며 타격전을 만들어내는 압박형 파이터다. 반면 압두예바는 킥복싱과 무에타이를 기반으로 성장한 스트라이커로, 펀치와 킥을 앞세워 상대를 무너뜨리는 데 강점이 있다.

박보현의 프로 전적은 9승 3패다. 승리 가운데 6승이 판정이고 2승이 서브미션, 1승이 넉아웃이다. 숫자만 보면 결정력보다는 경기 운영과 압박을 통해 승리를 쌓아온 선수에 가깝다.

특히 지난 5월 중국 둥화샹과의 ROAD TO UFC 개막 라운드에서는 초반 상대의 레슬링 압박에 고전했지만 중반 이후 플레이에 변화를 주면서 흐름을 뒤집었다. 결국 스플릿 판정승으로 준결승에 진출했다.

압두예바의 전적은 8승 1패. 이 가운데 4승이 KO/TKO, 4승이 판정이다. 서브미션 승리는 없다. 최근에는 5연승을 달리고 있으며, 지난 5월 펑샤오찬을 1라운드 2분 2초 만에 펀치 TKO로 제압했다. 즉 두 선수 모두 타격을 중심으로 경기를 풀어나가지만, 결정적인 차이는 공격을 만들어내는 방식에 있다.

파리다 압두예바는 무에타이를 기반으로한 타격 결정력에 강점이 있다.
파리다 압두예바는 무에타이를 기반으로한 타격 결정력에 강점이 있다.UFC 제공

타격전의 주도권이 핵심

박보현의 가장 큰 무기는 상대가 공격을 준비할 시간을 주지 않고 계속 앞으로 나가면서 경기의 템포 자체를 끌어올리는 능력이다. '러시'라는 별명처럼 상대가 뒤로 물러날 때 공격을 더욱 적극적으로 연결한다.

지난 둥화샹전에서도 초반에는 상대의 태클과 클린치 압박에 고전했지만, 시간이 지나면서 진입 타이밍을 읽기 시작했다. 이후 얼굴만 노리는 대신 바디를 함께 공략하면서 상대의 호흡과 움직임을 떨어뜨렸고, 후반에는 오히려 자신이 압박하는 장면을 만들어냈다.

이런 경기 운영은 압두예바를 상대할 때 더욱 중요하다. 압두예바는 14세부터 킥복싱을 시작했고 이후 무에타이, 라웨이, 산타 등을 경험했다. 현재는 태국의 명문 체육관 타이거 무에타이 소속이다. 그녀가 속한 격투 단체 'RIZIN' 공식 프로필 역시 압두예바를 다양한 입식 격투 경험을 갖춘 선수로 소개하고 있다.

압두예바는 상대를 기다리기보다 자신이 먼저 공격을 만들어낼 수 있는 선수다. 2022년 프로 2번째 경기에서는 연속적인 펀치와 킥으로 전진하다 2라운드 미들킥 TKO승을 거뒀고, 이후에도 펀치를 앞세운 KO/TKO 승리를 쌓았다. 최근 펑샤오찬전 역시 1라운드 펀치 TKO였다.

따라서 박보현이 무작정 앞으로만 들어가는 것은 위험할 수 있다. 압두예바에게 가장 좋은 상황은 박보현이 직선적으로 진입하면서 공격 각도를 단순하게 만들어주는 것이다. 그 순간 압두예바의 앞손과 뒷손, 킥이 연속적으로 연결될 가능성이 커진다.

박보현에게 필요한 것은 '전진' 자체가 아니라 각도를 가진 전진이다. 정면에서 계속 걸어 들어가기보다 잽과 바디 공격으로 상대의 시선을 아래로 끌어내고, 측면으로 이동하면서 펀치의 궤도를 바꾸는 것이 중요하다.

특히 바디 공격은 이번 경기에서도 유효한 선택지가 될 수 있다. 압두예바는 타격전 경험이 풍부하지만, 스트로급에서는 작은 체력 차이가 후반 경기력에 큰 영향을 미친다. 박보현이 초반부터 얼굴만 노리기보다 몸통을 지속적으로 두드린다면 압두예바의 스텝과 킥 빈도를 떨어뜨릴 수 있다.

반대로 압두예바는 박보현의 압박을 끊어내야 한다. 단순히 뒤로 물러나면서 펀치를 받아주는 것은 최악의 선택이다. 케이지를 등지는 순간 박보현에게 연속 공격을 허용할 수 있기 때문이다. 앞발과 로킥, 직선 펀치를 활용해 박보현의 전진 속도를 떨어뜨리고 중앙을 확보하는 것이 중요하다.
결국 초반 타격전에서 누가 중앙을 차지하느냐가 첫 번째 승부처다.

박보현은 강한 체력과 근성을 바탕으로 상대를 압박하는 파이팅 스타일에 능하다.
박보현은 강한 체력과 근성을 바탕으로 상대를 압박하는 파이팅 스타일에 능하다.UFC 제공

후반으로 갈수록 달라지는 승부

이번 대결에서 흥미로운 또 하나의 요소는 피니시 능력과 경기 운영 능력의 충돌이다. 압두예바는 8승 가운데 절반을 KO/TKO로 장식했다. 반면 박보현은 9승 가운데 6승이 판정이다. 전적만 놓고 보면 압두예바가 한 방의 결정력에서 앞선다고 볼 수 있다.

하지만 이것이 압두예바의 우세를 의미하는 것은 아니다. 박보현은 장기전에서 자신의 페이스를 끌어올리는 능력이 강점이기 때문이다.

해외 매체 'Combat Press' 역시 시즌5 여성 스트로급 참가 선수들을 분석하면서 박보현을 주요 경쟁자 가운데 한 명으로 소개했다. 당시 박보현의 전적은 8승 3패였으며, 압두예바는 7승 1패로 소개됐다. 두 선수 모두 토너먼트에서 주목할 만한 선수로 평가받았다는 점에서 이번 준결승은 사실상 조기에 만난 결승전 성격도 갖는다.

특히 압두예바는 경험 면에서도 만만치 않다. 2023년 RIZIN에서 아나스타시야 스베트키브스카에게 서브미션 패배를 당한 것이 유일한 패배다. 이후 5연승을 달리고 있으며, 최근 3년간 6승 1패를 기록하고 있다. MMA 데이터 전문 매체 'FightMatrix'에서도 압두예바는 2026년 7월 기준 여성 스트로급 랭킹 36위로 평가됐다.

박보현에게는 이 경기에서 그래플링도 중요한 변수다. 상대가 타격가라고 해서 반드시 타격전으로만 승부할 필요는 없다. 박보현은 과거 리어네이키드 초크로 승리한 경험이 있고, 2022년에는 암바로 패한 기록도 있다. 즉 그래플링을 완전히 배제하고 싸우는 선수는 아니다.

오히려 압두예바가 타격을 의식해 스탠스를 넓게 가져간다면 박보현이 클린치와 테이크다운을 섞는 전략도 가능하다. 상대의 체중을 빼앗고 케이지에서 몸싸움을 길게 가져갈 경우 압두예바의 강점인 킥과 거리 싸움을 제한할 수 있다.

다만 그래플링을 시도하더라도 무리하게 테이크다운을 반복하기보다는 타격과 연결하는 것이 중요하다. 박보현이 펀치로 압두예바의 가드를 높인 뒤 레벨 체인지를 보여주면 상대는 다음 공격을 쉽게 예측하기 어렵다. 반대로 테이크다운에 집착하면 압두예바에게 상체를 세우고 타격할 공간을 내줄 수 있다.

결국 이번 경기의 승부처는 박보현이 압두예바와의 타격전을 어떤 방향으로 끌어낼 수 있느냐다. 박보현이 중앙에서 맞불을 놓는다면 압두예바의 결정력이 변수로 떠오른다. 반대로 박보현이 바디와 로킥, 연속 펀치로 상대의 움직임을 제한하고 클린치까지 섞는다면 경기 양상은 달라질 수 있다.

ROAD TO UFC는 한 번의 패배로 모든 것이 끝나는 토너먼트다. 준결승에서 이기면 결승으로 가지만, 패하면 UFC 계약을 향한 여정도 멈춘다. 박보현은 이미 마카오에서 한 차례 위기를 넘겼다. 둥화샹에게 초반 주도권을 내줬지만 후반 경기력을 끌어올려 판정을 뒤집었다. 이번에는 그 경험이 중요한 자산이 될 수 있다.

반면 압두예바는 지난 8강전에서 2분 2초 만에 경기를 끝내며 다소 쉽게 준결승에 올라왔다. 두 선수의 그간 경기 내용만 놓고 보면 박보현은 '경기 운영', 압두예바는 '결정력'에서 각각 강점이 두드러진다.

결국 박보현이 압박으로 상대의 공간을 빼앗느냐, 압두예바가 긴 리치와 킥을 활용해 박보현의 전진을 차단하느냐. 이 싸움에서 승자가 나올 가능성이 높다. 박보현에게 필요한 것은 지난 경기에서 보여준 집념에 더해 한층 정교해진 경기 운영이다. 압두예바에게는 자신의 가장 강력한 무기인 타격을 박보현의 압박 속에서도 유지하는 것이 과제다.

UFC 계약을 향한 결승행 티켓은 단 한 장이다. 한국 여자 MMA의 새로운 도전을 이어가려는 박보현이 무에타이 기반 스트라이커 압두예바의 벽을 넘어설 수 있을지, 상하이에서 펼쳐질 15분에 그 답이 달려 있다.

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