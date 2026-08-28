반전도 뻔하긴 한데, 실망하긴 이르다

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영화 <도그 스타: 마지막 희망> 스틸컷영화 <도그 스타: 마지막 희망>은 피터 헬러의 동명 소설을 리들리 스콧 감독이 각색한 포스트 아포칼립스 장르다. 흔히 소비된 아포칼립스 소재를 획기적으로 재현하기보다, 생존자의 삶과 감정, 회복과 재건에 집중하겠다는 리들리 스콧 감독의 뚝심을 엿볼 수 있다. 마치 전 세계가 코로나 이후 삶을 회복했듯이 말이다.인류를 휩쓴 바이러스로 문명이 소멸한 세상. 정비공이자 파일럿 힉(제이콥 엘로디)이 의문의 라디오 무전을 따라 희망을 찾아 나서는 근 미래 이야기다. 힉은 인간 본성이 바닥을 친 폐허가 된 세상에서 자신만의 방식으로 요새를 만든 파트너 뱅리(조슈 브롤린)와 반려견 재스퍼와 오늘도 살아남기 위한 하루를 보낸다.경비행기를 타고 정찰과 무전, 물자를 얻는 일과를 반복한다. 시내에 들려 필요한 기름, 음식, 약을 챙겨 종교 공동체 은신처에 들리는 것도 빼놓지 않는다. 과거 아내와 아이를 잃은 힉은 이 아이들이 유일한 희망이라 믿어 의심치 않는다.하지만 뱅리의 생각은 다르다. 종말 이후 사람을 믿지 않는다. 살기 위해서라면 누구라도 가차 없이 죽여야 한다고 믿는 염세주의자다. 군인 출신인 뱅리는 직접 총알까지 만들며 생존자를 그저 바퀴벌레로 치부하기만 한다. 내 물건을 훔치는 벌레만도 못한 존재로 여긴다. 힉과 뱅리는 잦은 의견 충돌을 벌이지만 두터운 신뢰가 형성되어 있다.그러던 중 큰 상처를 입은 힉은 희미한 무전의 발신지를 찾아 떠날 결심을 굳힌다. 안전지대 밖은 무엇이 기다리고 있을지 모를 아비규환이다. 위험하다는 뱅리의 만류에도 힉은 경계 너머로 떠나고, 우연히 다른 구역의 생존자 시마(마가렛 퀄리)와 팝스(가이 피어스) 부녀를 만나 오랜만에 온기를 나눈다.같은 시각 뱅리의 요새에 약탈자들이 침입해 초토화되고, 그의 생사를 알 수 없는 힉은 평화로운 시간을 보내며 안락함을 만끽한다. 하지만 약탈자들이 시마와 팝스의 구역까지 다가와 위협이 되자 피할 수 없는 전쟁이 또다시 시작된다.