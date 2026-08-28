사이트 전체보기
송영재 vs. 다기수렌… UFC를 향한 한국·몽골 유망주의 정면승부

송영재 vs. 다기수렌… UFC를 향한 한국·몽골 유망주의 정면승부

[RTU 5] 피니시냐 판정이냐… 서로 다른 승리 공식의 충돌

김종수(oetet)
26.08.28 09:28최종업데이트26.08.28 09:28
구글 검색 선호 출처로 추가
차그나도르지 다기수렌(사진 왼쪽)과 송영재의 페이스오프
차그나도르지 다기수렌(사진 왼쪽)과 송영재의 페이스오프UFC 제공

UFC 진출을 향한 송영재(30)의 두 번째 도전이 이제 결승을 눈앞에 두고 있다. 송영재는 28일, 오늘 중국 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있을 'ROAD TO UFC 시즌5 준결승: 마허샤터 vs. 플라워스' 페더급 토너먼트에서 차그나도르지 다기수렌(26, 몽골)과 맞붙는다.

두 선수는 27일 진행된 공식 계체를 무사히 통과했다. 송영재는 66㎏, 다기수렌 역시 66㎏을 기록했다. 페더급 한계 체중 65.8㎏보다 높은 수치지만 토너먼트 비타이틀전의 1파운드 허용 범위가 적용돼 출전에는 문제가 없다.

송영재는 10승 1패 1무의 전적 가운데 8승을 KO/TKO, 2승을 서브미션으로 장식했다. 판정승이 단 한번도 없다. 이긴 경기에서는 종료 공이 울리기 전까지 어떻게든 승부를 냈다. 반면 다기수렌은 판정 승부에 능하다. 11승(2패) 가운데 7회(64%)가 판정승이다.

한쪽이 압박을 통해 승부를 앞당기려 한다면 다른 한쪽은 긴 호흡 속에서 상대의 공격을 무력화하는 그림이 예상된다. ROAD TO UFC는 일반적인 랭킹전과 달리 토너먼트라는 특성이 있다.

한 번의 패배가 곧 탈락으로 이어지는 만큼 선수들이 평소보다 보수적으로 접근할 가능성도 있지만, 동시에 심판 판정에 모든 것을 맡기기보다 확실한 승부를 만들어내는 능력이 중요하다.

이번 경기는 송영재가 자신의 공격력을 앞세워 흐름을 가져갈 수 있는지, 다기수렌이 이를 견디면서 자신의 경기 템포를 구축할 수 있는지가 핵심이다.

차그나도르지 다기수렌은 포인트 싸움과 경기운영 능력이 좋은 선수다.
차그나도르지 다기수렌은 포인트 싸움과 경기운영 능력이 좋은 선수다.UFC 제공

압박하는 송영재, 받아치려는 다기수렌… 초반 거리 싸움이 승부 가른다

송영재의 가장 큰 무기는 공격의 연결성이다. 한방을 노리기보다 타격으로 상대의 반응을 끌어낸 뒤 다음 공격으로 이어가는 패턴이 좋다. 특히 펜스 근처에서 상대의 선택지를 줄인 뒤 클린치로 전환할 수 있다는 부분이 강점이다.

이런 유형의 선수에게 중요한 것은 '얼마나 세게 때리느냐'보다 '어디에서 때리느냐'다. 상대를 중앙에 세워놓고 단발 공격을 주고받는 것보다 케이지 쪽으로 몰아 움직임을 제한하는 쪽이 송영재에게 유리하다. 다기수렌이 뒤로 밀린 상태에서 펀치 교환을 선택한다면 송영재가 연속 공격을 연결할 공간이 생긴다.

반대로 다기수렌은 송영재의 압박을 정면으로 받아줄 필요가 없다. 태권도를 2015년부터 수련해 전국대회에서 메달을 획득한 타격 배경을 갖춘 만큼, 송영재가 들어오는 순간 직선적인 공격이나 앞발을 활용한 견제 등으로 적절한 거리를 유지하는 것이 중요하다.

특히 상대가 전진할 때 측면으로 빠져나가는 움직임이 원활하게 이뤄진다면 경기 양상은 달라질 수 있다. 송영재가 상대를 펜스에 가둬야 자신의 공격력을 극대화할 수 있는지라 다기수렌은 중앙 공간을 확보하면서 전진 각도를 끊는 것이 효과적이다.

여기서 또 하나의 변수가 클린치다. 송영재가 타격전에서 상대를 압박한 뒤 곧바로 상체 싸움으로 연결한다면 다기수렌은 체력과 균형을 동시에 소모할 수 있다. 반대로 다기수렌이 진입 타이밍을 읽고 타격으로 끊어낸다면 송영재는 예상보다 많은 에너지를 초반에 소비하게 된다.결국 초반 승부의 핵심은 누가 자신이 원하는 거리에서 싸우느냐에 달려 있을 공산이 크다.

송영재는 타격과 그래플링을 적절히 섞어쓰며 전방위로 상대를 압박할 필요가 있다.
송영재는 타격과 그래플링을 적절히 섞어쓰며 전방위로 상대를 압박할 필요가 있다.UFC 제공

그래플링이 숨은 변수… 송영재가 '3라운드 싸움'을 설계해야 한다

다기수렌을 상대하는 송영재에게 또 하나의 선택지는 그래플링이다. 송영재는 최근 경기에서 타격뿐 아니라 테이크다운과 백 컨트롤을 활용해 서브미션으로 경기를 끝낼 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 다기수렌에게 상당한 전술적 부담이다.

타격가를 상대할 때 가장 위험한 상황은 상대가 타격만 할 것이라고 단정하는 것이다. 송영재가 타격 압박 이후 테이크다운을 섞는다면 다기수렌은 공격에만 집중하기 어려워진다. 펀치를 의식하면서 동시에 레벨 체인지까지 대비해야 하기 때문이다.

특히 케이지에서의 상황이 중요하다. 송영재가 다기수렌을 펜스에 몰아세운 뒤 더블레그나 바디락 계열의 클린치 공격으로 균형을 무너뜨린다면, 체력 소모를 크게 만들 수 있다. 한두 차례의 테이크다운 자체보다 상대가 '언제든 넘어질 수 있다'는 인식을 갖게 만드는 것이 중요하다.

반대로 다기수렌에게는 송영재의 공격을 오래 버티면서 후반으로 끌고 가는 전략이 있다. 실제로 그의 11승 가운데 판정승 비중이 높다는 점은 장기전 경험을 보여주는 지표다. 초반의 위기를 넘기고 2~3라운드까지 경기력을 유지한다면 송영재의 폭발적인 공격력도 상대적으로 위력이 떨어질 수 있다.

송영재가 경계해야 할 부분도 여기에 있다. 피니시를 의식해 초반부터 지나치게 큰 공격을 반복하면 오히려 다기수렌에게 역습의 기회를 줄 수 있다. 페더급에서는 체중이 가벼운 만큼 순간적인 스크램블과 포지션 전환이 빠르게 일어나며, 공격에 실패한 뒤 자세가 무너지면 곧바로 상대의 카운터나 테이크다운의 반격에 노출될 수 있다.

따라서 송영재에게 필요한 것은 무조건적인 전진이 아니다. 압박의 강약을 조절하면서 타격과 그래플링을 번갈아 제시하는 운영이다. 1라운드에서 상대의 반응을 확인하고, 2라운드부터 공격 패턴을 확대하는 방식도 충분히 고려할 수 있다.

송영재는 ROAD TO UFC 시즌3에서 UFC 계약 문턱을 넘지 못한 경험이 있다. 그러나 이번 시즌5에서는 개막 라운드에서 진 아오이를 리어네이키드 초크로 제압하며 준결승에 올랐다. 과거의 실패 이후 자신의 경기 영역을 넓혀왔다는 점에서 이번 대결은 그 변화를 증명할 기회이기도 하다.

3연승 행진을 달리고 있는 다기수렌 역시 만만한 상대가 아니다. 태권도를 기반으로 한 타격과 킬러 본능이 돋보이는 서브미션 마무리 거기에 경기 운영 능력까지 갖췄다. 송영재가 초반부터 몰아붙이는 순간 다기수렌이 정확한 카운터로 흐름을 끊어낸다면 분위기는 바뀔 수 있다.

결국 승부의 열쇠는 송영재가 자신의 공격력을 얼마나 효율적으로 사용하는가에 있다. 타격전만 고집할 필요도 없고, 그래플링에 지나치게 의존할 필요도 없다. 상대가 타격을 의식하면 레슬링을, 테이크다운을 경계하면 타격을 활용하는 식으로 선택지를 넓히는 것이 가장 이상적인 그림이다.

준결승은 결승으로 가는 마지막 한 걸음이다. 송영재에게 필요한 것은 자신의 경기 설계를 끝까지 유지하는 능력이다. 압박과 거리 조절, 타격과 그래플링의 전환에서 우위를 확보한다면 다기수렌을 전방위로 흔들 수 있을 것이라는 평가다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
차그나도르지다기수렌 몽골파이터 준결승 송영재

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 박보현 vs. 압두예바... UFC 결승행 티켓 단 한 장