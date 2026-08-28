송영재 vs. 다기수렌… UFC를 향한 한국·몽골 유망주의 정면승부

UFC 제공

송영재는 타격과 그래플링을 적절히 섞어쓰며 전방위로 상대를 압박할 필요가 있다.다기수렌을 상대하는 송영재에게 또 하나의 선택지는 그래플링이다. 송영재는 최근 경기에서 타격뿐 아니라 테이크다운과 백 컨트롤을 활용해 서브미션으로 경기를 끝낼 수 있다는 것을 보여줬다. 이는 다기수렌에게 상당한 전술적 부담이다.타격가를 상대할 때 가장 위험한 상황은 상대가 타격만 할 것이라고 단정하는 것이다. 송영재가 타격 압박 이후 테이크다운을 섞는다면 다기수렌은 공격에만 집중하기 어려워진다. 펀치를 의식하면서 동시에 레벨 체인지까지 대비해야 하기 때문이다.특히 케이지에서의 상황이 중요하다. 송영재가 다기수렌을 펜스에 몰아세운 뒤 더블레그나 바디락 계열의 클린치 공격으로 균형을 무너뜨린다면, 체력 소모를 크게 만들 수 있다. 한두 차례의 테이크다운 자체보다 상대가 '언제든 넘어질 수 있다'는 인식을 갖게 만드는 것이 중요하다.반대로 다기수렌에게는 송영재의 공격을 오래 버티면서 후반으로 끌고 가는 전략이 있다. 실제로 그의 11승 가운데 판정승 비중이 높다는 점은 장기전 경험을 보여주는 지표다. 초반의 위기를 넘기고 2~3라운드까지 경기력을 유지한다면 송영재의 폭발적인 공격력도 상대적으로 위력이 떨어질 수 있다.송영재가 경계해야 할 부분도 여기에 있다. 피니시를 의식해 초반부터 지나치게 큰 공격을 반복하면 오히려 다기수렌에게 역습의 기회를 줄 수 있다. 페더급에서는 체중이 가벼운 만큼 순간적인 스크램블과 포지션 전환이 빠르게 일어나며, 공격에 실패한 뒤 자세가 무너지면 곧바로 상대의 카운터나 테이크다운의 반격에 노출될 수 있다.따라서 송영재에게 필요한 것은 무조건적인 전진이 아니다. 압박의 강약을 조절하면서 타격과 그래플링을 번갈아 제시하는 운영이다. 1라운드에서 상대의 반응을 확인하고, 2라운드부터 공격 패턴을 확대하는 방식도 충분히 고려할 수 있다.송영재는 ROAD TO UFC 시즌3에서 UFC 계약 문턱을 넘지 못한 경험이 있다. 그러나 이번 시즌5에서는 개막 라운드에서 진 아오이를 리어네이키드 초크로 제압하며 준결승에 올랐다. 과거의 실패 이후 자신의 경기 영역을 넓혀왔다는 점에서 이번 대결은 그 변화를 증명할 기회이기도 하다.3연승 행진을 달리고 있는 다기수렌 역시 만만한 상대가 아니다. 태권도를 기반으로 한 타격과 킬러 본능이 돋보이는 서브미션 마무리 거기에 경기 운영 능력까지 갖췄다. 송영재가 초반부터 몰아붙이는 순간 다기수렌이 정확한 카운터로 흐름을 끊어낸다면 분위기는 바뀔 수 있다.결국 승부의 열쇠는 송영재가 자신의 공격력을 얼마나 효율적으로 사용하는가에 있다. 타격전만 고집할 필요도 없고, 그래플링에 지나치게 의존할 필요도 없다. 상대가 타격을 의식하면 레슬링을, 테이크다운을 경계하면 타격을 활용하는 식으로 선택지를 넓히는 것이 가장 이상적인 그림이다.준결승은 결승으로 가는 마지막 한 걸음이다. 송영재에게 필요한 것은 자신의 경기 설계를 끝까지 유지하는 능력이다. 압박과 거리 조절, 타격과 그래플링의 전환에서 우위를 확보한다면 다기수렌을 전방위로 흔들 수 있을 것이라는 평가다.