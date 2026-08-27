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초능력자 소녀의 해방 연대기에서 탄생한 것

초능력자 소녀의 해방 연대기에서 탄생한 것

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] <델마>

김상목(redoctobor)
26.08.27 16:32최종업데이트26.08.27 16:32
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

시골에서 대학교 진학과 함께 대도시 오슬로로 온 '델마'는 새내기 생활을 시작한다. 고립되고 조용한 가정 환경에서 모든 게 새로운 대학 생활은 흥분과 불안이 교차하는 체험이다. 하지만 낯선 환경에 적응하기 쉽지 않은지 도서관에서 가벼운 발작을 일으키고 원인을 알고자 검사를 받는다. 그 과정에서 잊고 지내던 어릴 적 발작 경험을 알게 된다.

한편 학교생활 중 델마는 자신에게 다가온 '아냐'에게 호감을 느낀다. 단순히 새 친구를 사귄 기쁨만이 아닌 듯하다. 두근거리는 심장과 함께 대학 생활에 빠져드는 그녀이지만, 오랫동안 일어나지 않던 발작 역시 재발한다. 아무래도 평범한 증상이 아닌 듯하다. 통제된 환경에서 억눌려 있던 그녀의 감정은 점점 개방되고 과거 비밀도 차츰 드러난다.

북유럽 예술영화 거장이 '슈퍼히어로' 장르에 도전한다면?

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

<사랑할 땐 누구나 최악이 된다>, <센티멘탈 밸류>로 연달아 칸 영화제를 석권하며 세계적인 거장이자 현대 노르웨이 영화를 대표하는 감독이 된 요아킴 트리에는 훗날 '오슬로 3부작'이라 불리는 초창기 작품에 이어 새로운 도전을 결심한다. 그 결과로 탄생한 <델마>는 감독의 다른 작업에 익숙한 이들에겐 당혹스러울 만큼 파격적이지만, 인간의 억눌린 감정과 자아 찾기의 과정을 섬세하면서도 낯설게 직조하는 감독의 장기를 발휘한다는 점에선 매한가지다.

<델마>는 흔히 우리가 유럽 '예술 영화'에 기대하는 전형성과는 거리가 멀다. 물론 영화 속 펼쳐지는 풍경은 평범한 일상과 별반 다를 게 없다. 그런 배경 아래에서 개인의 내면을 세밀하고 섬세하게 포착하고 일상에서 윤리적 위기와 변화를 묘사하는 게 이른바 '예술 영화'의 표본이라 여긴다면 감독은 그런 '규격화' 자체가 편견이라고 슬쩍 뒤통수를 때리려는 듯하다. 장르를 무어라 규정하기 어렵지만, SF와 미스터리 스릴러, 로맨스와 성장물이 전부 포함된다.

이야기는 할리우드 블록버스터를 떠받치다시피 지탱하는 '슈퍼히어로' 장르에 속한다. 거짓말이 아니다. 요즘엔 그 빛이 바래긴 했지만, 마블의 '엑스맨 유니버스'가 원래 지향했던 세계관 원형질이 이 묘한 작업에는 고스란히 구현되어 있다. 초능력이란 게 물려받은 유산처럼 아무 거리낌 없이 휘두를 수 있는 게 아니라는 엄연한 통찰, 타인은 갖지 못한 비범한 능력 탓에 주변에서 경계와 두려움의 대상으로 차별받고 낙인찍히는 고통이 항상 뒤따른다는 것.

주인공은 노르웨이판 '엑스맨'이다. 델마는 초능력이라 불릴만한 힘을 갖고 있다. 하지만 지금껏 그녀의 삶은 그 힘을 두려워한 가족에 의해 억눌리고 감시당하는 상태에 머물러 있었다. 독실한 기독교 가정 교육은 소녀에게 사생활을 허용하지 않았다. 일탈이란 델마에겐 상상 속의 개념일 뿐이다. 자신의 모든 걸 아빠에게 보고하고 SNS 팔로워 변동조차 숨길 수 없는 일상은 숨이 턱 막힐 법한 통제로 물 샐 틈 없이 막혀 있다. 대체 왜 이렇게까지 하는 걸까?

환영받지 못하는 초능력자, 중세 '마녀전설'과 연결되다

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

'마녀'라고 불리는 존재는 동서양을 아울러 널리 통용되지만, 역시 가장 상징적이라면 중세에서 근대 초입까지 유럽에서 벌어진 '마녀사냥'을 들 수 있겠다. 정통적인 권위가 흔들릴 때마다 민중은 불안에 빠졌고, 기득권 세력은 희생양을 찾으려 했다. 마침, 민간요법으로 병을 치료하거나 길흉을 점치는 특수한 능력으로 생계를 잇던(하지만 보호해 줄 세력은 딱히 없는) 여성은 좋은 먹잇감이었다. 한 번 번진 광기의 불길은 겉잡을 길 없이 타오른다.

급기야 실체가 원래 존재하지도 않던 '마녀'를 감별하기 위한 공식 지침서까지 등장하기에 이른다. 1486년 발간된 '말레우스 말레피카룸'이 그것이다. 지금 읽으면 허무맹랑한 내용으로 점철되어 있지만, 이 지침서 규정에 따라 수많은 여성이 화형대와 교수형 이슬로 사라졌다. 개명된 도시에선 점차 희미해졌지만, 시골과 신대륙으로 옮겨간 광풍은 근대 초반까지 이어질 정도였다. 그야말로 한 번 붙기 시작한 불씨가 꺼지지 않고 번지던 것과 다르지 않다.

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

'마녀'를 판별하는 기준은 대체 무엇일까? 사람들은 자신이 겪는 불가사의한 사건이나 불행에 원인을 찾고자 했다. 지배 세력은 사실 체제의 부당함과 모순으로 벌어지는 사건을 호도하고자 질서를 위협하는 외부의 은밀한 집단 소행이라 내세운다. 당대 유럽을 지배하던 교회 역시 '이단'을 색출한다는 명목으로 동조한다. 즉 '기독교' 교리를 벗어난. 혹은 해석되지 않는 것들이 표적이 된다. 마녀는 사실 내용이 중요한 게 아니라 희생 대상이 필요한 것뿐이었다.

근대 이후론 마녀사냥이 과연 사라졌을까? 그렇지 않다. 과거엔 교회 규범과 질서에 반하는 이들을 표적으로 삼았다면, 이제는 공동체에 통합되기 힘든 소수나 외부자에 대한 다양한 배척 논리가 공백을 대신한다. 애초부터 실체가 존재하지 않기에 명분과 논리는 중요하지 않다. 다만 두려움의 대상을 상상에서 현실로 만들고 처단해 일시적으로 사람들을 안심시키고 문제의 본질을 덮으면 족하다. 현대판 '마녀사냥'이 여전히 대명천지에서 횡행하는 근본 이유다.

주인공은 특별한 능력을 가졌다. 초능력자를 포착한 정부나 거대 기업, 비밀결사가 탐낼 만한 초능력이다. 하지만 정작 델마는 어릴 적에 발현된 그 능력 탓에 또래 아이들과는 차원이 다른 억압을 겪어야 했다. 귀여운 딸이 아니라 두려운 '괴물'을 대하듯 부모는 소녀를 통제하는 데 매진했다. 알고 보니 가족 내력에서 델마가 처음도 아니다. 물론 당혹할 사건이 없었던 건 아니지만, 이는 델마의 본심이 아니다. 시간이 지나 성숙한 자아를 갖추면 해결될 일이다.

아빠는 딸을 사랑한다는 표시를 거듭하며 엄격한 신앙과 금욕으로 델마의 능력을 억제하려 한다. 20살까지는 성공한 것처럼 보인다. 또래들 다 하는 사소한 일탈조차 상상하지 못한 채 소녀는 '착한 딸'로 자랐다. 아빠는 마치 맹수를 길들이듯 딸을 엄격히 대하지만, 엄마는 동정과 더불어 두려움의 대상으로 여긴다. 한 사람은 손바닥 안에 두려, 다른 한 사람은 우리에서 풀어주고 자신들도 해방되길 꿈꾼다. 이 균열은 가부장의 권위로 다만 봉합된 것뿐이다.

하지만 언제까지고 우리에 가둔 애완동물처럼 성장한 딸을 제어할 순 없다. 대학에 진학하면 우리로 기능하던 시골집을 떠나야 한다. 어느 가족이나 겪게 되는 일이다. 하지만 걱정이 앞서는지 부모는 수업 시간표부터 식단까지 모든 걸 개입하고 간섭하길 멈추지 않는다. 한 번 풀려난 존재는 다시 우리에 들어가길 거부할 수밖에 없다. 하지만 부모는 이게 가능하리라 헛된 기대를 품는다. 그 결과가 영화 속 필연적으로 발현되는 일련의 상황인 것. 되돌릴 수 없다.

델마의 아빠가 딸을 사랑한단 사실에는 의심의 여지가 없다. 오히려 모종의 한을 딸에게 품은 엄마보다 지극한 애정은 더 클지 모른다. 하지만 델마는 이제 꼬마가 아니다. 자신을 사랑한다는 건 절실히 이해하지만, 그 사랑은 결국엔 애완동물을 손바닥 안에 놓고 생사 결정권을 거머쥔 주인의 것이다. 하지만 델마는 가녀린 새가 아니라 자신의 삶을 스스로 결정하고 개척해야 할 한 명의 독립적 인간이다. 아빠는 이를 끝내 허용하지 못한다. 충돌은 불가피하다.

지극히 현실적 풍경 속에 침투한 마법적인 순간

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

영화는 흔히 SF나 판타지가 자신의 장르를 증명하려는 듯 펼치는 초현실적 이미지 효과를 남발하지 않는다. 그래서 특수 효과 구경에 목매는 이들에겐 얼핏 특별할 것 없어 보일 수 있다. 하지만 시시하다며 시선을 돌리면 100% 관객이 손해다. <델마>는 잔잔한 수면 아래에서 부글부글 끓어오르는 내부 파도가 해일로 실체를 드러내듯 눈치채지 못한 틈에 서서히 오감을 사로잡으며 결정적 한 방을 날린다. 빌드업(Build-Up) 효과를 위한 연출의 정밀도가 예사롭지 않다.

현란한 CG 범벅으로 과시하는 대신, 고도로 정교하게 구축한 장치가 딱 필요한 만큼 긴장과 충격을 끌어올린다. 시골집 주변의 원시가 남은 자연과 거대한 대학 캠퍼스의 현대적 풍광은 주인공이 처한 환경을 대비하지만, 거대한 세계 속 개인의 존재를 상징적으로 그리는 데 별도의 특수 효과를 최소화하면서도 인상적인 시각적 이미지를 제시해 준다. 눈 뜨고 잘 보면 지금 우리가 발 딛고 둘러보는 세상이 얼마나 경이로운 공간인지 돌아보라는 계시처럼.

델마의 초능력은 경이로운 수준이지만, '엑스맨'들이 그랬듯 힘을 두려워하는 주변의 시선 때문에 '괴물'로 박해받을 위험을 감수해야 한다. 힘을 제대로 사용하거나 감추기 위해선 주변의 애정과 자신의 성장이 필요하다. 델마의 가족은 자신들이 옳다고 여겼지만, 그 사랑은 딸이 원한 방식이 아니었다. '사랑'이란 이름으로 자행된 온갖 폭력의 축소판일 뿐. 이제 성인의 문턱에 들어선 소녀는 수직적 관계가 아니라 대등하고 자유로운 사랑을 찾는다.

<델마> 스틸
<델마> 스틸그린나래미디어㈜

인생에 단 세 번 온다는 그런 기회를 델마는 찾은 듯하다. '아냐'와의 인연은 그동안 억눌린 자아와 능력을 발현 시키고 만다. 이는 필연적인 결과다. 그러나 '반동적' 체제의 상징과 같은 부모의 반응은 자연스러워야 할 변화를 억지로 되돌리려는 것. 이제 대립과 파국은 피할 길 없다. 그 과정에서 소녀는 위기에 처한다. 처음엔 생존 본능으로, 그리고 사랑하는 이를 잃지 않으려는 절박한 몸부림으로 마침내 델마는 자신의 능력을 통제하고 해방을 얻는다.

영화는 상징적 의도를 숨기지 않는다. 통제할 수 없는 것, 이미 존재하는 권능을 없는 것처럼 덮는 시도는 성공할 수 없다. 델마의 존재 자체가 이미 금기를 벗어난 것. 그녀의 해방은 동서고금 체제 밖 불온한 존재, 괴물이건 마녀건 이단이건 상관없는, 연대기의 일부로 편입된다. <캐리>의 가련한 주인공과 <마녀> 유니버스 속 구자윤 사이에서 대안적 슈퍼히어로가 탄생한다.

<작품정보>

델마
Thelma
2017 노르웨이 판타지, 로맨스, SF
2026.08.26. (재)개봉 116분 15세 관람가
감독 요아킴 트리에
출연 에일리 하보, 카야 윌킨스
수입/배급 그린나래미디어㈜
제공/공동배급 ㈜빅브라더스

50회 시체스판타스틱영화제 판타스틱 각본상, 실버멜리스 유럽작품상

<델마> 포스터
<델마> 포스터그린나래미디어㈜

델마 요아킴트리에감독 에일리 하보 카야

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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