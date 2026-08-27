초능력자 소녀의 해방 연대기에서 탄생한 것

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<델마> 스틸'마녀'를 판별하는 기준은 대체 무엇일까? 사람들은 자신이 겪는 불가사의한 사건이나 불행에 원인을 찾고자 했다. 지배 세력은 사실 체제의 부당함과 모순으로 벌어지는 사건을 호도하고자 질서를 위협하는 외부의 은밀한 집단 소행이라 내세운다. 당대 유럽을 지배하던 교회 역시 '이단'을 색출한다는 명목으로 동조한다. 즉 '기독교' 교리를 벗어난. 혹은 해석되지 않는 것들이 표적이 된다. 마녀는 사실 내용이 중요한 게 아니라 희생 대상이 필요한 것뿐이었다.근대 이후론 마녀사냥이 과연 사라졌을까? 그렇지 않다. 과거엔 교회 규범과 질서에 반하는 이들을 표적으로 삼았다면, 이제는 공동체에 통합되기 힘든 소수나 외부자에 대한 다양한 배척 논리가 공백을 대신한다. 애초부터 실체가 존재하지 않기에 명분과 논리는 중요하지 않다. 다만 두려움의 대상을 상상에서 현실로 만들고 처단해 일시적으로 사람들을 안심시키고 문제의 본질을 덮으면 족하다. 현대판 '마녀사냥'이 여전히 대명천지에서 횡행하는 근본 이유다.주인공은 특별한 능력을 가졌다. 초능력자를 포착한 정부나 거대 기업, 비밀결사가 탐낼 만한 초능력이다. 하지만 정작 델마는 어릴 적에 발현된 그 능력 탓에 또래 아이들과는 차원이 다른 억압을 겪어야 했다. 귀여운 딸이 아니라 두려운 '괴물'을 대하듯 부모는 소녀를 통제하는 데 매진했다. 알고 보니 가족 내력에서 델마가 처음도 아니다. 물론 당혹할 사건이 없었던 건 아니지만, 이는 델마의 본심이 아니다. 시간이 지나 성숙한 자아를 갖추면 해결될 일이다.아빠는 딸을 사랑한다는 표시를 거듭하며 엄격한 신앙과 금욕으로 델마의 능력을 억제하려 한다. 20살까지는 성공한 것처럼 보인다. 또래들 다 하는 사소한 일탈조차 상상하지 못한 채 소녀는 '착한 딸'로 자랐다. 아빠는 마치 맹수를 길들이듯 딸을 엄격히 대하지만, 엄마는 동정과 더불어 두려움의 대상으로 여긴다. 한 사람은 손바닥 안에 두려, 다른 한 사람은 우리에서 풀어주고 자신들도 해방되길 꿈꾼다. 이 균열은 가부장의 권위로 다만 봉합된 것뿐이다.하지만 언제까지고 우리에 가둔 애완동물처럼 성장한 딸을 제어할 순 없다. 대학에 진학하면 우리로 기능하던 시골집을 떠나야 한다. 어느 가족이나 겪게 되는 일이다. 하지만 걱정이 앞서는지 부모는 수업 시간표부터 식단까지 모든 걸 개입하고 간섭하길 멈추지 않는다. 한 번 풀려난 존재는 다시 우리에 들어가길 거부할 수밖에 없다. 하지만 부모는 이게 가능하리라 헛된 기대를 품는다. 그 결과가 영화 속 필연적으로 발현되는 일련의 상황인 것. 되돌릴 수 없다.델마의 아빠가 딸을 사랑한단 사실에는 의심의 여지가 없다. 오히려 모종의 한을 딸에게 품은 엄마보다 지극한 애정은 더 클지 모른다. 하지만 델마는 이제 꼬마가 아니다. 자신을 사랑한다는 건 절실히 이해하지만, 그 사랑은 결국엔 애완동물을 손바닥 안에 놓고 생사 결정권을 거머쥔 주인의 것이다. 하지만 델마는 가녀린 새가 아니라 자신의 삶을 스스로 결정하고 개척해야 할 한 명의 독립적 인간이다. 아빠는 이를 끝내 허용하지 못한다. 충돌은 불가피하다.