여름보다 뜨거웠던 청춘들의 연극 무대

연재 "극장가는 길"은 어둠이 번지는 저녁, 극장을 향해 걷는 발걸음에서 시작된다. 객석과 무대에서 벌어지는 밀고 당기며 교차하는 숨소리, 조명기 점멸, 사라졌으나 사라지지 않는 세계 변화의 순간을 길어내고 이를 기록한다. 나는 지역의 연극과 축제의 현장을 묵묵히 걷고 보면서 그 무대의 잔상과 스쳐간 감정과에 대해 적으며 동시대적 의미를 함께 나누고자 한다. [기자말]

사)대전민예총이 주관하는 제14회 대전청년유니브연극제(DYUTF)가 2026년 8월 17일 마당극패 우금치 별별마당 관용극장에서 개막식을 열고, 8월 22일까지 드림아트홀과 별별마당 우금치에서 진행됐다. 대전청년유니브연극제(*이하 '유니브연극제')는 청년 및 연극 관련 대학 전공자들이 작품을 발표하고 경연하며 서로의 작업을 교류하는 청년 연극축제다.올해 연극제에는 대학 부문 세 팀과 청년 부문 세 팀, 모두 여섯 팀이 선정돼 작품을 통해 각자가 바라보는 시대적 시선과 다양한 무대 형식의 공연을 선보였다. 대학 부문에서는 디지털서울문화예술대학교의 <불연성 쓰레기장>, 대전대학교 공연예술영상콘텐츠학과의 <우리 사는 세상>, 정화예술대학교의 가 무대에 올랐다. 또, 청년 부문에서는 극단 초인의 <거북이 위에서, 고래 아래에서>, 극단 사색의 <절레절레 동화>, 극단 피안의 <멍킷리스트>가 관객과 만났다. 또한 이번에 새롭게 기획된 프로젝트 '삼일연극-극적으로 놀자'의 쇼케이스는 역동적인 청년연극의 현재와 내일의 가능성을 확인할 수 있는 자리였다.경연에 오른 작품 가운데 대학 부문에서는 정화예술대학교의 과 청년 부문에서는 극단 사색의 <절레절레 동화>, 극단 피안의 <멍킷리스트>, 그리고 '삼일연극-극적으로 놀자'의 짧은 쇼케이스 공연이 이름을 올렸다물론 대학 팀과 청년 팀 사이에는 제작 경험과 환경의 차이에서 오는 무대 완성도의 편차가 없지 않았다. 하지만 우리는 이를 무대 연출과 창작 역량의 우열로 나누기보다, 각 참여 학교와 단체가 추구하는 창작 방향과 조건의 차이로 바라볼 필요가 있다. 정화예술대학교의 과 같은 대학 팀의 무대는 일정한 전공 교과 과정 안에서 작품을 구축해 가는 과정의 흔적을 보여준다는 것이다. 실제 무대 경험이나 훈련이 아직은 미흡하고 미숙해 전체적으로 무대 앙상블의 개선도 필요하다고 봤다. 이와는 다르게 극단 사색의 <절레절레 동화>, 극단 피안의 <멍킷리스트> 등과 같은 청년 극단의 작품은 확실히 단체 운영에 있어서 공연 제작과 관객 확보라는 두 가지 과업을 동시에 감당해야 하는 현실적 조건이 작품 창작에 반영되어 나타나 보인다.그 가운데 극단 피안의 <멍킷리스트>는 가장 자연스럽게 관객의 정서적 공감을 이끌어 낸 작품이었다. 극단 피안은 단체 소개에서도 "어린 시절의 감각과 상상력, 상처와 성장, 관계와 회복의 문제를 따뜻한 시선으로 다루며 '힐링 연극'을 지향하는 청년 창작단체"를 지칭하고 있다. 특히 누구도 소외되지 않는 관객 경험을 지향하며 관객의 접근성을 넓히려 한다는 점에서도 동시대 공연예술의 중요한 과제를 잘 풀어내고 있다.<멍킷리스트> 는 반려견을 잃은 뒤 멈춰 버린 사람의 시간을 다룬다. 강아지를 의인화시켜 '보리', '하루', '아지'가 며칠의 시간을 얻어 '그 세계'를 이용할 수 있는 기회를 얻고, 각자 버킷리스트를 이루기 위해 길을 떠난다는 설정부터가 연극은 판타지적이다. 그러나 이 작품에서 정서적 공감은 이들이 무지개다리를 건넌 사후세계가 아닌, 남겨진 이의 상실된 세계, 그 현실에서의 끝나지 않은 애도와 사랑의 감정을 아주 섬세하게 다루고 있다는 데 있다.연극은 '애도'란 잊는 일이 아니라, 떠난 존재와의 관계를 새로운 방식으로 지속하는 일이라는 사실을 담담하게 보여준다. 프로이트의 표현을 빌리면, <멍킷리스트>에서 지훈이 겪는 시간은 사랑하는 대상을 잊기 위한 시간이 아니라 상실의 현실을 조금씩 감당하기 위한 '애도 작업'의 시간이다. 보리와의 재회는 죽음을 무효화하고자 하는 판타지가 아니라, 멈춰 선 지훈이 다시 현실로 돌아오기 위해 필요한 정서적 통로가 된다. 반려동물과 함께 살아온 관객이라면 물론이고, 어떤 방식으로든 사랑하는 존재를 잃어본 사람이라면 지훈의 멈춰진 시간과 보리의 재등장이 만들어내는 감정의 결을 어렵지 않게 따라갈 수 있겠다.무엇보다 이 작품의 장점은 설정의 감상보다 극 전개에서 감정의 단계를 밝아가는 설득력에 있다. 강아지 보리와 지훈이 다시 만나는 비현실적 상황은 관객에게 납득을 강요하지 않는다. 대신 인물의 감정과 관계의 변화가 차근차근 축적되며, 환상적 공간을 구축하고 애도의 감정을 우회하지 않고 감각화한다. <멍킷리스트>는 반려동물 돌봄과 상실이라는 오늘의 생활 감각을 어떻게 보편적 위로의 서사로 확장할 수 있는지를 잘 보여준 작품이었다.