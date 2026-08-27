역사 속에서 지워진 수많은 이름을 기억 하는 일

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영화 <내 이름은>의 한 장면.아우라픽쳐스
지난 25일 늦은 밤, 한 OTT 서비스를 통해 정지영 감독의 영화 <내 이름은>을 감상했다. 분홍색 선글라스를 낀 정순(염혜란 분)이 하얀 차에 올라 제주 들녘을 누비는 첫 장면부터 시선이 고정되었다. 제76회 베를린 국제영화제 포럼 부문 초청작이라는 타이틀보다, 가슴속 깊이 묻어둔 78년의 약속을 끄집어내는 서사의 힘이 돋보이는 작품이었다.
영화의 배경은 제주 4.3 사건의 공론화가 본격적으로 시작되던 1998년이다. 촌스러운 이름 때문에 놀림당하며 교실 안의 폭력을 방관하던 18세 소년 영옥, 그리고 8살 이전의 기억을 까맣게 잃은 채 바람이 불고 햇빛이 비치는 날이면 발작을 일으키는 어머니 정순이 등장한다. 의사의 도움으로 반세기 전 기억의 파편을 맞춰가는 정순의 여정을 따라가다 보면, 영화는 제주의 역사와 1998년 교실 내 폭력의 메커니즘을 교차시킨다.
정지영 감독은 거대한 학살 장면을 스펙터클하게 재현하는 방식을 택하지 않았다. 대신 권력에 의해 가해자와 피해자가 뒤얽히고, 침묵과 방관이 일상화되는 교실이라는 밀폐된 공간을 조명한다. 외부 권력인 전학생에 의해 난생처음 반장 완장을 차지만 결국 꼭두각시로 전락하는 영옥의 무기력함은, 1949년 당시 국가 권력과 이념의 광풍 속에서 생존을 위해 서로를 밀고하고 방관해야 했던 민중의 모습과 닮아 있다. 교실이라는 미시적 공간을 통해 1949년 제주의 비극적 구조를 유추하게 만드는 연출은 거창한 구호보다 깊은 인상을 남긴다.
영화의 잔상이 채 가시기 전에 얼마 전 또 다른 OTT 서비스에서 보았던 4.3 영화 <한란>이 겹쳐 떠올랐다. 1948년 제주, 토벌대를 피해 한라산으로 피신하다 딸 해생과 생이별하게 된 엄마 아진(김향기 분)의 생존 여정을 그린 작품이다. 여성과 어린이의 시선으로 포착해 낸 생존의 기록은 4.3의 비극을 사실감 있게 전한다. 엄마를 찾아 산을 오르는 어린 딸과, 딸을 구하기 위해 하산을 결심하는 엄마의 엇갈리는 발걸음은 거대한 역사에 짓눌린 개인의 고통을 명확하게 보여준다.
두 영화를 마주하며 기억은 자연스럽게 육지의 한 골짜기로 향했다. 지난 5월 감악산 아래에서 마주했던 '거창 양민 학살 사건' 위령비였다(관련 기사 : 겨우 두 살, 네 살... 절로 눈이 뜨거워지는 어린 이름들
).
1951년 2월, 한국전쟁의 혼란 속에서 국군에 의해 무고한 주민 700여 명이 희생당한 거창 양민 학살 사건 역시 제주 4.3과 동일한 맥락에 서 있다. 공비 토벌이라는 명목 아래 '이쪽 편이 아니면 모두 적'이라는 이분법적 논리가 맹위를 떨치던 시절이었다. 거창 감악산 골짜기에서 스러져간 이들은 이념의 정체를 알지 못하는 평범한 농민이었고, 누군가의 부모이자 어린아이들이었다.