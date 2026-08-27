역사 속에서 지워진 수많은 이름을 기억 하는 일

▲영화 <내 이름은>의 한 장면. 아우라픽쳐스

교과서의 건조한 기록으로만 접하던 역사를 영화의 영상과 현장음으로 마주하는 일은 역사의 무게를 직면하게 한다. 무엇에 가치를 두느냐에 따라 역사의 평가와 흐름은 달라진다. 사람을 중심에 둘 것인가, 아니면 이기고 지는 승패에 의미를 둘 것인가. 이쪽이 아니면 모두 적으로 규정했던 이념의 광풍 속에서 우리는 명확한 사실 하나를 확인한다. 전쟁은 결코 정당화될 수 없다는 점이다. 어떤 명분을 내세우더라도 전쟁은 인간의 존엄과 생명을 파괴하는 행위에 불과하다.



영화 <내 이름은>의 후반부, 아들이 어머니의 진짜 이름을 되찾아주려 개명신청서를 쥐어주지만 법적 벽에 부딪히는 장면은 현실의 가슴 아픈 자화상이다. 그러나 스크린 너머의 절망 속에서도 희망의 움직임은 이어지고 있었다. 영화를 지지하는 시민들이 대관료를 모아 전국에서 120회가 넘는 자발적 관객 시사회를 열었다고 한다. 엔딩 크레딧을 채운 수많은 후원자들의 이름과 초성은 그 자체로 거대한 기억의 연대였다.



자신의 진짜 이름을 되찾아가는 정순의 여정을 보며 정리하게 된다. 역사의 광기 속에서도 우리가 끝까지 지켜내야 할 가치는 거창한 이념이나 승패가 아닌 '사람' 그 자체다. 70여 년 전 제주와 거창에서 지워졌던 수많은 이름을 기억하고 불러주는 일, 그리고 다시는 이 땅에 폭력과 전쟁이 되풀이되지 않도록 평화를 다지는 일이야말로 오늘을 살아가는 우리의 책임이다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기