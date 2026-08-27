김상식 감독, 베트남 축구 역사상 최초 동남아 2연패 달성

AFP/연합뉴스

26일(현지시간) 베트남 하노이 미딘 국립경기장에서 열린 2026 아세안(ASEAN) 현대컵 시상식에서 우승한 베트남 국가대표팀의？김상식(왼쪽) 감독과 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 함께 사진을 찍고 있다.김상식 감독이 '베트남 축구 역사상 최초의 동남아 2연속 제패'라는 위업을 작성했다.김상식 감독이 이끄는 베트남 축구 국가대표팀은 26일(한국시간) 베트남 하노이의 미딘 국립 경기장에서 열린 '2026 ASEAN 현대컵(동남아시아 축구연맹 선수권)' 결승 2차전에서 태국과 2-2로 비겼다. 앞서 태국 원정에서 열린 1차전에서 2-0 승리를 거뒀던 베트남은 1·2차전 합계 스코어에서 4-2로 승리, 대회 정상에 올랐다.현대컵은 아세안(동남아시아 축구연맹) 회원국들이 참가하는 대회로 이른바 '동남아 월드컵'으로 불린다. 정식명칭은 아세안컵이지만, 대회 후원사에 따라 타이거컵, 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불렸다. 대회 창설 30주년을 맞이하여 올해와 차기 2028년 대회에서는 현대자동차의 후원을 받아 현대컵으로 불리게 되었다.동남아시아에서는 나름 최고 권위의 대회로, 베트남 성인대표팀이 출전하는 국제대회 중에서는 가장 우승 가능성이 높고 비중있는 대회로 꼽힌다.김상식 감독의 베트남은 2년 전인 2024년 대회에서도 결승에서 태국을 2연승으로 제치고 대회 정상에 오른데 이어, 사상 처음으로 2연패를 달성하는 쾌거를 이뤘다. 특히 이번 대회에서는 8경기를 치러 6승 2무로 한번도 지지 않았고, 8경기에서 단 3실점만 내줄 정도로 안정적인 경기력을 자랑하며 정상을 차지했다. 이로서 베트남은 통산 4번째 우승으로 최다우승팀 태국(7회)에 이어 싱가포르와 공동 2위에 자리하게 됐다.베트남이 이룬 4번의 우승 중 무려 3번이 한국인 감독이 이뤄낸 작품이다. 박항서 전 감독(현 태국 칸나차부리)은 2018년 이 대회에서 베트남을 10년 만에 정상에 올려놓은 바 있다. 박 감독은 아세안컵에 3번 출전하여 2020년에는 4강, 2022년 대회 땐 준우승을 각각 차지했다.김상식 감독은 베트남의 대회 2연패와 2회 우승을 이룬 최초의 사령탑으로 이름을 올리게 됐다. 이는 전임자 박항서 감독의 업적을 뛰어넘는 성과다.김상식 감독은 지난 2024년 5월 베트남축구협회(VFF)와 계약을 맺고 베트남 A대표팀과 U23 대표팀을 총괄하는 감독으로 선임됐다. 김 감독은 한국축구와 K리그를 대표하는 정상급 수비형 미드필더로 한 시대를 풍미했고, 지도자로서도 전북 현대의 K리그와 코리아컵 우승을 이끌며 성공가도를 달렸다. 하지만 전북에서의 말년에는 극심한 성적부진과 팬들과의 갈등 속에 불명예스럽게 지휘봉을 내려놓아야 했다.국내 무대에서 사실상 지도자 커리어가 끊길 위기에 놓였던 김 감독은 해외무대로 눈을 돌렸다. 이는 박항서 감독이 베트남 지휘봉을 처음 잡았을 무렵의 상황과도 비슷했다. 때마침 베트남도 박항서 감독과 2023년 아름답게 결별한 이후, 프랑스 출신의 필립 트루시에 체제에서는 극심한 부진에 빠지면서 새로운 감독을 찾아야하는 상황이었다. 박항서 전 감독에 대한 향수가 아직 강하게 남아있던 베트남 축구계는 트루시에를 경질하고 다시 한번 한국인 지도자를 선택했다.베트남은 오랫동안 아시아 축구의 변방에 불과했으나, 2017년 박항서 감독이 지휘봉을 잡으면서 전혀 다른 팀으로 바뀌었다. 박 감독은 2023년까지 무려 5년 4개월간을 장기 집권하면서 2018 AFC U-23 챔피언십 준우승, 2018년 아세안컵 우승, 2019년 UAE 아시안컵 8강, 2022년 FIFA 카타르월드컵 아시아 지역 예선에서 베트남 축구 최초의 최종 예선 진출과 첫 승 등의 성과를 남기며 베트남 축구의 역사를 연달아 새롭게 써내려간 '국민영웅'으로 등극한 바 있다.김상식 감독이 베트남 축구대표팀의 지휘봉을 잡았을 때만 해도 사실 국내 축구계에서는 크게 주목받지 못했다. 비교대상인 박항서 감독이 베트남 축구계에서 신드롬을 일으키며 거대한 족적을 남겼기에, 김상식 감독이 그 영광을 따라잡는 것도 쉽지 않아 보였다.하지만 김상식 감독은 베트남 부임 후 또 하나의 한국 사령탑 돌풍을 이어가면서 지도자로서 화려하게 재기했다. 베트남 A대표팀과 23세 이하(U-23) 대표팀을 함께 지휘하면서도 지난해 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십 우승에 이어, 12월에는 동남아시안(SEA)게임, 그리고 이번 현대컵까지 2연패에 성공하며 벌써 4개의 우승트로피를 들어올리는 데 성공했다.또한 베트남은 이날 태국과 비기며 2024년 10월 인도전 무승부 이후 A매치 26경기(22승 4무) 무패 행진을 이어가고 있다. 이 역시 종전 18경기 기록을 뛰어넘은 베트남 축구 역사상 최장기간 무패행진이다. 김 감독은 베트남 A대표팀을 이끌고 20승 4무 3패라는 눈부신 성적을 기록 중이다.김상식 감독이 이끄는 베트남 대표팀이 현대컵 우승을 확정짓자 베트남 현지는 그야말로 축제 분위기가 됐다. VN익스프레스 등 베트남 현지 매체들에 따르면 우승 직후 수많은 인파가 거리로 쏟아져 나와 승리를 자축하며 환호했다. 많은 인파가 몰려서 거리가 마비될 정도였고, 일부 팬들은 베트남과 한국 국기를 동시에 흔들리며 김상식 감독의 이름을 연호했다고 한다. 현지 매체들은 "베트남의 우승에 기뻐하는 많은 사람들이 붉은색 별 깃발(베트남 국기)을 들고 거리로 쏟아져 나와 나팔 소리와 북소리 속에서 열광했다"고 전했다.김상식 감독은 이번 우승을 통하여 사실상 박항서 감독이 세운 업적을 이미 능가했다는 평가까지 나오고 있다. 전북에서 물러날 때만 해도 축구 커리어 사상 최대의 위기에 몰린 듯했던 김상식 감독이, 베트남에서 국민적 사랑을 받는 '축구영웅'으로 완벽하게 부활한 모습은 그야말로 인생역전 새옹지마라는 표현을 실감하게 한다.최근 베트남 축구가 한국인 지도자들을 통하여 눈부신 성과를 이뤄내면서 이후 동남아에 '축구 한류' 열풍이 일어나는 데도 큰 영향을 미쳤다는 평가다. 신태용 감독(인도네시아 페르시자 자카르타), 김판곤(말레이시아 슬랑오르FC) , 하혁준(전 라오스 남자축구대표팀), 김태영(라오스 첨파삭 아브닐) 등 많은 한국인 지도자들이 동남아 무대에서 활약하거나 러브콜을 받고 있다. 지도자들에게는 이제 한국 무대뿐만 아니라 해외무대로 눈을 돌리면 능력을 증명할 기회가 있다는 새로운 루트를 개척하게 됐다.박항서 감독과 김상식 감독은 베트남 대표팀을 맡기 전까지만 해도 지도자 커리어가 거의 끝났다는 평가를 받기도 했다. 그러나 두 사람은 베트남에서 나란히 인생역전을 이뤄내면서 '실패의 경험'이 낙인이 아니라 더 큰 성공을 위한 재도약의 기회가 될 수 있음을 증명했다.김상식 감독의 도전은 여전히 멈추지 않는다. 이제 9월에는 베트남 U23팀을 이끌고 아이치 나고야 아시안게임에 나선다. 또한 내년 1월 사우디아라비아에서 개막하는 아시안컵 본선에서는 베트남 A대표팀이 예멘, 아랍에미리트(UAE), 한국과 한 조에 속하여 모국 대표팀을 적으로 만나게 됐다.김상식 감독은 올해초 U-23 아시안컵에서는 3, 4위전에서 이민성 감독이 이끌었던 한국 U-23팀을 승부차기 끝에 꺾기도 했다. 승승장구하고 있는 '상식 매직'이 아시아 정상급의 강호들을 만나는 아시안게임과 아시안컵에서도 계속 이어질 수 있을까.