2026 KBO리그, '역대 최소 천만 관중' 신기록 비결은

프로야구 2026시즌이 기록적인 흥행을 이어가고 있다. 이번에는 역대 최소 경기 1000만 관중 기록을 새로 썼다.KBO(한국야구위원회)에 따르면 '2026 신한 SOL KBO리그'가 26일 잠실, 문학, 광주, 수원, 고척 5개 구장에서 총 7만 3816명의 관중이 입장하면서 누적 관중 1002만 4140명을 기록했다. 이는 역대 3번째이자 3시즌 연속 1000만 관중을 달성한 기록이다.또한 KBO 리그는 올시즌 전체 720경기 중 565경기 만에 1000만 관중을 달성하며, 2025시즌의 587경기 기록을 22경기나 단축시킨 '역대 최소 경기 천만 관중' 신기록도 수립했다.올해 KBO리그는 3월 28일 개막했고 지난 4월 10일에 55경기 만에 역대 최소 경기인 100만 관중을 달성한 이래 이후 계속해서 역대 최소 경기 100만 단위 관중 기록을 경신하고 있다. 전반기까지 지난 시즌에 이어 역대 2번째로 700만 관중을 달성했다. 7월 19일에는 800만, 8월 11일에는 900만을 각각 돌파했고, 시즌의 78.5%를 소화한 시점에서 드디어 1000만 관중까지 도달했다.현재까지 리그 평균 관중은 1만 7742명이다. 2025시즌 기록한 한 시즌 최다 평균 관중(1만 7101명)보다 높은 평균 관중을 기록 중이다. 지난해 동일 경기 수 대비 관중수는 약 4.5% 증가했으며, 리그 전체 좌석 점유율은 85.7%를 기록중이다.현재 KBO 리그 10개 구단 중 4개 구단이 100만 관중을 달성했다. 최고 인기구단은 LG 트윈스로 총 132만 6067명의 누적 홈 관중을 동원해 1위를 달리고 있다. 삼성이 126만 1477명으로 2위를 기록하며 그 뒤를 이었다. 두산이 116만 1274명, 롯데가 106만 438명으로 뒤를 이었다.평균 관중으로는 삼성이 2만 3361명으로 1위를 달리고 있다. LG가 2만 2101명, 두산이 2만 1505명 등으로 각각 2, 3위를 차지했다. 역대 KBO 리그 단일 시즌 구단 최다 관중은 2025시즌 삼성의 164만 174명이다.매진 행렬도 신기록을 향하여 달려가는 중이다. 올 시즌 리그 전체에서 매진된 경기만 277경기에 이른다. 종전 KBO 리그 단일 시즌 최다 매진 기록은 2025시즌 331경기다. 지난해보다 더 빠른 속도로 관중을 불러들이고 있는 만큼 최다 매진 신기록 경신도 유력하다.홈 매진 경기가 가장 많았던 구단은 한화로 45경기를 기록하며 가장 많은 만원 관중을 동원했다. 삼성이 42경기로 그뒤를 이어 홈 팬들의 뜨거운 응원을 받고 있다. 반면 원정 경기 매진이 가장 많았던 팀은 KIA의 49경기이며, 롯데가 42경기로 그 뒤를 이었다.이러한 KBO리그의 폭발적인 흥행 비결로는, 한국야구만의 개성있는 응원 및 다양한 식음 문화가 대중들에게 건전하고 매력적인 '여가 콘텐츠'로 확실히 자리매김했다는 것이 첫 손에 꼽힌다.오늘날의 야구팬들은 단지 응원하는 팀의 경기결과만이 아니라, 춤과 노래가 어우러지는 야구장 응원 문화, '치맥'으로 대표되는 다양한 먹거리 등을 즐기려고 야구장을 찾는 경우가 늘어났다. 야구에 대한 깊은 이해도가 없는 라이트팬들도 야구장 문화 자체가 재미있어서 경기와 무관하게 야구장을 찾거나, 재관람을 하는 빈도가 크게 늘어났다.전반적으로 여가 활동 비용이 상승한 '고물가' 시대에, 합리적인 비용으로 평균 3시간 동안 야구를 관람할 수 있고, 다양한 음식과 응원문화까지 함께 즐길 수 있는 야구장은, 만족도 높은 가성비 소비의 장으로 자리매김했다는 평가다.또한 최근 KBO와 10개 구단은 최근 야구와 관련된 산업뿐만 아니라 다양한 업체와 협업해 상품과 프로그램을 출시하면서 팬들의 일상 속으로 다가가는 마케팅을 선보이고 있다. 젊은 층에서 인기를 끌고 있는 브랜드나 문화 콘텐츠들과 협업하여 구단 별 유니폼, 모자, 일반 의류, 악세서리 등의 굿즈를 출시하는 등, 일상 속에서 이용하는 라이프 스타일 속에서 자연스럽게 야구 콘텐츠를 소비할 수 있는 접근성을 높였다.향상된 관람 환경 또한 관중 증가에 기여했다. 2010년대 중반부터 KBO리그가 10개 구단 체제로 증가하면서 신규 팬들의 유입이 확대됐다. 대전한화생명볼파크(한화), 대구삼성라이온파크(삼성), 광주기아챔피언스필드(KIA) 등 신축구장 들이 개장하며 낙후된 기존 구장들을 대체하면서 팬들을 위한 편의시설과 관람환경이 크게 개선됐다. 앞으로 잠실, 사직(부산), 청라(인천) 등에 신구장 건축이 예정되어 있는 상황이라 더욱 기대감을 높인다.또한 KBO는 '공정성 향상'과 '경기 시간 단축' 등 시대적 흐름에 따라 최근 몇 년간 프로 리그 최초로 자동 투구 판정 시스템(ABS), 피치클락 도입 또한 등 리그 운영 개선을 위한 다양한 혁신과 실험을 주저하지 않았다. 8월초 갑작스러운 폭염 사태로 인하여 경기장 안전 문제에 대한 우려가 확산되자, KBO는 곧바로 기존 매뉴얼을 백지화하고 리그 일정을 전면 중단시키면서 관련 규정을 재정비한 뒤 리그를 재개했다. 이러한 신속하고 적극적인 대처는 KBO가 팬들의 여론을 수렴하고 변화를 위하여 노력한다는 긍정적인 이미지로 신뢰를 얻었다.여기에 시즌 개막 전 열린 WBC(월드베이스볼클래식)에서 야구대표팀이 극적으로 17년 만의 8강 진출을 이뤄낸 것도 호재였다. 한동안 한국야구의 국제경쟁력에 대한 부정적인 이미지를 불식시키면서 고조된 관심은, 비시즌 기간을 지나 KBO 리그 개막 전부터 뜨겁게 달아오르게 했다. 물론 일부 선수들의 일탈과 사건사고, 폭염 브레이크 등 돌발적인 상황으로 인한 악재도 있었지만, 야구팬들의 폭발적인 사랑과 지지는 멈추지 않았다.KBO 리그의 종전 역대 최다 관중 기록은 바로 지난 2025년의 1231만 2519명이었다. 어느덧 시즌의 막바지를 향해가고 있는 프로야구는, 이제 지난해 세웠던 기록을 뛰어넘어 또 하나의 새로운 역사를 수립하기 위하여 달려가는 중이다.