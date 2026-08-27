딸의 섭식관 호스 빼버린 엄마, 왜 바다로 갔을까

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서울국제여성영화제 상영작 <다리가 있다면 걷어찰 텐데>서울국제여성영화제
03.
가정으로부터 멀리 떨어진 곳에서 일하는 남편 찰스(크리스찬 슬레이터 분) 대신 홀로 가정을 돌보고, 심리 상담사로 일하며 딸의 모든 상태를 관리하는 린다. 그런 그에게 또 하나의 큰 사건이 벌어진다. 집 천장이 무너져 내리며 거대한 구멍과 함께 물이 쏟아지기 시작한 것이다. 이 사건으로 모녀는 근처 허름한 모텔로 거처를 옮기게 되지만, 집주인은 연락도 잘되지 않고 수리를 맡은 사람은 차일피일 약속을 미루기만 한다. 영화는 이 구멍을 현실에서 일어난 사건처럼 보여주면서도 한편으로는 끝을 알 수 없는 심연처럼 그린다. 틈이 날 때마다 집으로 돌아와 방치된 천장을 바라보는 린다의 심리를 투영하고자 하는 것이다.
영화 속에는 또 하나의 구멍이 있다. 딸의 배에 연결된 섭식관이 들어가는 자리다. 앞선 천장의 구멍이 예상도 하지 못한 순간에 갑자기 벌어진 쪽에 가깝다면, 섭식관이 연결된 딸의 구멍은 벌써 이전부터 이어져 온 일에 속한다. 하지만 두 구멍 모두를 향한 린다의 바람은 동일하다. 닫혔으면 좋겠다는 것. 천장의 구멍이 수리되어 닫힌다는 것은 다시 집으로 돌아갈 수 있다는 뜻이고, 딸의 튜브가 제거되어 몸의 구멍이 닫힌다는 것은 평범한 삶으로 돌아갈 수 있다는 것을 의미한다. 물론 두 구멍 모두는 린다가 바라는 방식과 속도로 닫히지 않는다.
04.
"억울하지만 우리의 잘못이에요. 난 그렇게 생각해요."
영화는 러닝타임이 지나면 지날수록 린다를 점점 더 수렁에 빠뜨린다. 그런 그의 곁에 아무도 존재하지 않는 것이 아니라는 점이 더 큰 무력감을 남긴다. 린다 주변에는 생각보다 조력자가 많다. 딸을 치료하는 의사 스프링(메리 브론스타인 분)이 있고, 자신의 심리 상담사(코난 오브라이언 분)가 있고, 멀리 떨어져 있지만 때마다 통화할 수 있는 남편도 있다. 잠시 거처를 옮긴 모텔에는 호의적인 옆방 남자 제임스(에이셉 라키 분)도 있다.
문제는 그들 중 어떤 누구도 린다의 문제를 실질적으로 해결해 주지는 못한다는 사실이다. 의사는 딸이 목표 체중에 도달해야 한다는 사실만을 반복해서 말할 뿐이고, 남편은 전화 너머에서 상황만 전해 들으며 잔소리를 늘어놓는다. 상담사 역시 린다에게 점점 인내심을 잃어간다. 누구를 탓할 수 있는 문제는 아니다. 아이러니하게도 상담사의 자리에서 린다 역시 자신의 의뢰인이자 환자인 캐롤라인(대니얼 맥도날드 분)의 문제를 이해한다고 말할 뿐 직접 해결해 주지 못했으니 말이다.
이렇게 문제와 사건이 파도처럼 밀려들고 그로 인한 피로가 중첩적으로 쌓이기 시작한다. 이를 경험하게 되는 것은 스크린 내부의 린다만이 아니다. 바깥에 위치한 관객들 역시 쏟아져 나오는 피로의 무게를 함께 경험하도록 영화는 설계된다. 여기에 모습을 드러내지 않는 아이의 끊임없는 목소리는 청각적으로 그 무게를 더한다. 어쩌면 이 영화에서 중요한 것은 스크린으로부터 전해지는 사건 개별의 정체성보다 무대 위에 방치되어 있는 인물 린다의 경험과 상태를 오롯이 전달하는 일인지도 모르겠다.