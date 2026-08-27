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키움 투수진 총체적 난국, 삼성에 12실점 대패

키움 투수진 총체적 난국, 삼성에 12실점 대패

드래프트 전체 1번 듀오 동반 부진, 불펜진도 기대 이하

박재형(kbo1982_ing)
26.08.27 09:25최종업데이트26.08.27 09:25
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26일 삼성전 2이닝 5실점으로 고전한 키움 선발 박준현
26일 삼성전 2이닝 5실점으로 고전한 키움 선발 박준현키움히어로즈

키움은 지난 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성과의 경기에서 2 대 12로 완패했다. 투타 모두 삼성에게 압도적으로 밀렸다.

선발 박준현이 초반부터 무너진 것이 컸다. 박준현은 이번 경기 전까지 삼성 킬러로 명성이 자자했다. 2경기 나와 1승 무패 평균자책점 0으로 극강이었다. 12이닝 무실점 행진 중이었다.

하지만 이날 경기에서는 고전했다. 1회부터 흔들렸다. 선두타자 박승규에게 안타를 시작으로 김성윤과 구자욱에게 볼넷을 주며 무사 만루 위기를 자초했다. 설상가상 최형우에게 초구 직구를 던졌는데, 타구가 가운데 담장을 넘기는 만루홈런으로 연결이 되었다. 스코어는 0 대 4.

디아즈를 뜬공으로 처리하며 1아웃을 잡았다. 하지만 류지혁의 안타와 도루, 폭투로 1사 3루 위기를 자초하고 말았다. 김영웅을 삼진 잡으며 한숨 돌리는 것 같았다. 하지만 이재현에게 볼넷을 내주며 2사 1, 3루가 되었다. 뒤이어 박세혁에게 1타점 적시타를 내주며 스코어는 0 대 5가 되었다.

2회에는 1사 이후 구자욱에게 볼넷을 내줬지만, 최형우와 디아즈를 모두 뜬공으로 처리하며 이닝을 마쳤다. 영점을 잡는 듯했다. 하지만 3회 선두타자 류지혁에게 스트레이트 볼넷을 내주며 출루를 허용했다.

그러자 키움은 교체를 감행할 수밖에 없었다. 박준현은 2이닝 4피안타(1피홈런) 5사사구 1탈삼진 5실점(5자책)으로 무너지고 말았다. 2026년 1라운드 전체 1번의 명성이 스크래치 나는 순간이었다.

26일 삼성전 2이닝 4실점으로 고전한 키움 투수 정현우
26일 삼성전 2이닝 4실점으로 고전한 키움 투수 정현우키움히어로즈

뒤이어 올라온 투수는 정현우. 정현우도 2025년 1라운드 전체 1번으로 지명받은 좌완 투수로 키움이 기대하는 좌완 투수 중 하나다.

정현우의 시작은 괜찮았다. 첫 타자 김영웅을 병살타로 잡더니, 이재현을 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다. 4회에는 2사 이후 김성윤에게 안타를 허용했지만, 구자욱을 땅볼로 처리하며 이닝을 마쳤다.

하지만 5회에 무너지고 말았다. 최형우와 디아즈의 연속 안타, 류지혁 타석 때 송구 실책이 나오면서 무사 만루가 되고 말았다. 만루의 중압감을 극복하지 못한 정현우는 김영웅에게 만루홈런을 허용하고 말았다. 스코어는 2 대 9.

결국 키움은 정현우마저 강판시켰다. 정현우는 2이닝 4피안타(1피홈런) 무4사구 무탈삼진 4실점(3자책)이라는 씁슬한 성적표를 거뒀다. 키움이 기대했던 전체 1번 듀오가 4이닝 도합 9실점으로 무너지고 말았다. 두 투수 모두 만루홈런이 뼈 아팠다.

설상가상 뒤에 올라온 투수들도 기대 이하의 모습을 보였다. 3번째로 올라온 이강준은 1.1이닝 1피안타 4사사구 1탈삼진 1실점(비자책)으로 제구에서 흔들리는 모습을 보였다. 그나마 4번째로 올라온 박진형은 1.2이닝 무실점으로 선방하며 베테랑의 위엄을 과시했다. 하지만 5번째로 올라온 정다훈은 2이닝 3피안타 2사사구 2탈삼진 2실점(2자책)으로 고전했다.

선발 박준현으로 길게 끌고 가려는 키움의 플랜A가 있었지만, 그 플랜이 너무 빨리 실패하고 말았다. 그래서 플랜B인 롱릴리프 정현우를 기용해 키움은 추격의 불씨를 살리려고 했지만, 그것마저 실패하며 승기를 일찌감치 삼성에게 내줄 수밖에 없었다.

한편 27일 경기 선발로 키움은 우완 하영민이 출격한다. 이에 맞서는 삼성은 '토종 에이스' 원태인이 선발로 나선다.

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키움히어로즈 전체1번 박준현 정현우 부진

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