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8년의 저주를 끊다, 임찬규의 완벽한 하루

8년의 저주를 끊다, 임찬규의 완벽한 하루

NC 포비아 극복하고 통산 98승... 잠실에서 100승 달성 꿈꿔

박재형(kbo1982_ing)
26.08.27 09:24최종업데이트26.08.27 09:24
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26일 NC전 6이닝 무실점으로 호투한 LG 토종 에이스 임찬규
26일 NC전 6이닝 무실점으로 호투한 LG 토종 에이스 임찬규LG트윈스

2018년 7월 4일 이후 무려 2975일 만에 NC 상대로 승리를 거뒀다. 지독한 NC 포비아를 극복한 그의 활약에 힘을 입어 LG는 NC를 8 대 0으로 완승을 거뒀다. LG 승리의 주역, 선발투수 임찬규였다.

임찬규는 지난 26일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 6이닝 2피안타 3사사구 4탈삼진 무실점으로 호투했다. NC의 토종 에이스 구창모(5이닝 5실점)와의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.

3회 2사까지 깔끔하게 막은 임찬규는 천재환에게 몸에 맞는 공을 허용하며 첫 출루를 내줬다. 하지만 김주원을 중견수 뜬공으로 처리하며 이닝을 마쳤다.

4회가 첫 고비였다. 2사까지 잘 잡았으나 블레인의 안타와 박건우의 볼넷으로 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 이우성을 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

5회에는 2사 이후 천재환에게 안타를 허용했다. 하지만 김주원을 좌익수 뜬공으로 막아내며 이닝을 마쳤다. 6회에는 2사 3루의 위기를 자초했다. 하지만 박건우를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회까지 105개의 공을 던진 임찬규는 7회에 우강훈과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. LG 불펜진도 안정적으로 경기를 풀어갔다. 7회에는 우강훈, 8회에는 김영우, 9회에는 이정용이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 임찬규와 팀의 승리를 지켜냈다.

8년 만에 임찬규는 NC 상대로 승리를 거뒀다
8년 만에 임찬규는 NC 상대로 승리를 거뒀다LG트윈스

경기 종료 후 임찬규는 방송 인터뷰를 통해 "오랜만에 NC 상대로 선발이었는데 승리로 장식해서 기분이 좋다. NC 상대로 승리가 8년이라는 시간이 걸릴 줄은 생각도 못했다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "전력분석팀을 통해 NC 타자들의 데이터를 보니 나에게 강한 타자들이 상당히 많았었다. 그렇지만 최대한 단순하게 준비를 했고, 전력분석팀이 준비한 걸 토대로 경기를 임했다. 다행히 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.

4경기 연속 QS 투구를 선보였다. 게다가 8월에는 3경기 2승 무패 평균자책점 0.49로 언터처블의 성적을 거두고 있다. 18.1이닝 동안 2실점(1자책)에 불과했다. 이에 대해선 "사실 이번 경기에서도 구속이 많이 나오지도 않았고, 체력적으로 지친 면이 솔직히 많았었다. 그래서 수비를 믿고 던졌는데, 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.

통산 98승을 달성한 임찬규. LG 구단 소속 신분으로 100승까지 단 2승 밖에 남지 않았다. 이에 대해서는 "솔직히 개인적으로는 (100승) 욕심이 없다. 다만, 잠실야구장이 올해를 끝으로 사라지기 때문에 100승 달성을 하고 싶다면 꼭 잠실에서 이루고 싶다"라고 말했다.

마지막으로 LG 팬들에게 "희로애락이 반복하는 게 야구인 것 같다. 그래서인지 LG 팬분들도 우리를 더 사랑해주시는 것 같다. 야구장에서 선수들을 연호해주시는 LG 팬들께 감사하다. 조금 더 높은 곳으로 갈 수 있도록 선수들이 준비 잘해서 마지막까지 LG 팬들이 웃을 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

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LG트윈스 선발투수 토종에이스 임찬규 NC다이노스

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