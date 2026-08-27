8년의 저주를 끊다, 임찬규의 완벽한 하루

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26일 NC전 6이닝 무실점으로 호투한 LG 토종 에이스 임찬규LG트윈스
2018년 7월 4일 이후 무려 2975일 만에 NC 상대로 승리를 거뒀다. 지독한 NC 포비아를 극복한 그의 활약에 힘을 입어 LG는 NC를 8 대 0으로 완승을 거뒀다. LG 승리의 주역, 선발투수 임찬규였다.
임찬규는 지난 26일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC와의 경기에서 선발로 등판했다. 결과는 6이닝 2피안타 3사사구 4탈삼진 무실점으로 호투했다. NC의 토종 에이스 구창모(5이닝 5실점)와의 선발 맞대결에서도 판정승을 거뒀다.
3회 2사까지 깔끔하게 막은 임찬규는 천재환에게 몸에 맞는 공을 허용하며 첫 출루를 내줬다. 하지만 김주원을 중견수 뜬공으로 처리하며 이닝을 마쳤다.
4회가 첫 고비였다. 2사까지 잘 잡았으나 블레인의 안타와 박건우의 볼넷으로 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 이우성을 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
5회에는 2사 이후 천재환에게 안타를 허용했다. 하지만 김주원을 좌익수 뜬공으로 막아내며 이닝을 마쳤다. 6회에는 2사 3루의 위기를 자초했다. 하지만 박건우를 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
6회까지 105개의 공을 던진 임찬규는 7회에 우강훈과 교체되면서 선발로서의 임무를 완수했다. LG 불펜진도 안정적으로 경기를 풀어갔다. 7회에는 우강훈, 8회에는 김영우, 9회에는 이정용이 각각 1이닝 무실점으로 호투하며 임찬규와 팀의 승리를 지켜냈다.