8년의 저주를 끊다, 임찬규의 완벽한 하루

LG트윈스

8년 만에 임찬규는 NC 상대로 승리를 거뒀다경기 종료 후 임찬규는 방송 인터뷰를 통해 "오랜만에 NC 상대로 선발이었는데 승리로 장식해서 기분이 좋다. NC 상대로 승리가 8년이라는 시간이 걸릴 줄은 생각도 못했다"라며 소감을 밝혔다.이어서 "전력분석팀을 통해 NC 타자들의 데이터를 보니 나에게 강한 타자들이 상당히 많았었다. 그렇지만 최대한 단순하게 준비를 했고, 전력분석팀이 준비한 걸 토대로 경기를 임했다. 다행히 좋은 결과로 이어졌다"라고 말했다.4경기 연속 QS 투구를 선보였다. 게다가 8월에는 3경기 2승 무패 평균자책점 0.49로 언터처블의 성적을 거두고 있다. 18.1이닝 동안 2실점(1자책)에 불과했다. 이에 대해선 "사실 이번 경기에서도 구속이 많이 나오지도 않았고, 체력적으로 지친 면이 솔직히 많았었다. 그래서 수비를 믿고 던졌는데, 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.통산 98승을 달성한 임찬규. LG 구단 소속 신분으로 100승까지 단 2승 밖에 남지 않았다. 이에 대해서는 "솔직히 개인적으로는 (100승) 욕심이 없다. 다만, 잠실야구장이 올해를 끝으로 사라지기 때문에 100승 달성을 하고 싶다면 꼭 잠실에서 이루고 싶다"라고 말했다.마지막으로 LG 팬들에게 "희로애락이 반복하는 게 야구인 것 같다. 그래서인지 LG 팬분들도 우리를 더 사랑해주시는 것 같다. 야구장에서 선수들을 연호해주시는 LG 팬들께 감사하다. 조금 더 높은 곳으로 갈 수 있도록 선수들이 준비 잘해서 마지막까지 LG 팬들이 웃을 수 있도록 하겠다"라고 말했다.