'일찌감치 내려앉았던' 울산HD... 쓰라린 역전 패배는 예고된 '아픔'이었다

일찌감치 내려앉으며 보수적인 운영을 펼쳤던 울산. 쓰라린 역전 패배는 예고된 아픔이었다.김현석 감독이 이끄는 울산HD는 26일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드에서 황선홍 감독의 대전하나시티즌에 2-1로 패배했다. 이로써 울산은 11승 4무 10패 승점 37점 3위에, 대전은 8승 8무 9패 승점 32점 9위로 올라섰다.울산으로서는 반드시 승리가 필요했다. 22라운드 포항과 동해안 더비서 2-0 완승을 챙기며 웃었으나 이후 강원·전북에 2연패를 헌납하며 전북에 2위 자리를 내줬다.더군다나 선두 서울과 격차가 16점 차로 벌어지며 우승에 대한 희망이 서서히 멀어지고 있었기에 승점 3은 선택이 아닌 필수였다.상대는 만만치 않았다. 당장 이번 시즌 2번 만나 1무 1패를 기록하고 있었던 '천적' 대전과 맞대결이 예고됐기 때문.반드시 승리가 절실했던 울산이었으나 경기 내용은 승리가 전혀 필요하지 않은 듯한 팀인 것 같았다. 평소대로 3-4-3 전형을 가동했던 이들은 수비 시에는 5백으로 깊게 내려섰다.이는 대전의 날카로운 창인 서진수·디오고·정재희를 막기 위함이었고, 실제로 큰 효과를 봤다. 우측면에서 이명재의 크로스를 억제하지 못했으나 위기 상황은 그리 많지 않았다.다만 공격 작업에서는 아쉬움이 있었다. 김 감독은 이동경·이진현·에릭을 투입해 볼 배급과 역습을 노렸으나 단 1개의 유효 슈팅도 날리지 못하며 아쉬움을 삼켰다.험난했던 대전 원정에서 전반 0-0으로 마친 울산은 후반 시작과 함께 뜻밖의 행운이 찾아왔다. 후반 3분 대전 조성권이 실수한 볼을 가로채 이진현이 왼발 슈팅으로 선제골을 넣은 것.행운이 찾아왔으나 이들은 아쉬운 결단으로 스스로 걷어차는 모양새가 나왔다. 대전은 실점 직후 곧바로 공격 모드로 전환해 총공세에 나섰고, 반대로 울산은 수비를 더욱 강화했다.공격에서 효과적인 모습을 보여줄 수 있는 에릭·장시영을 대신해 수비적인 능력치가 뛰어난 이희균·심상민을 투입했다. 이후 측면 수비를 더 강화하기 위해 강상우와 좋은 활약을 펼치고 있었던 트로야크를 부르고 김영권을 투입했다.수비 상황에서는 최대 6명의 선수가 페널티 박스 안에 자리했고, 공격에서는 이동경, 이희균으로만 해결하는 효율적인 운영을 노렸던 울산이었다.결과적으로 이는 완벽한 악수였다. 대전은 주민규·루빅손·김준범을 넣으며 공격 고삐를 당겼고, 특히 후반 막판에는 중앙 수비 하창래를 과감하게 빼고 밥신까지 투입했다.후반 내내 대전의 공격을 막아냈던 울산이었으나 결국 후반 막판 완벽하게 무너졌다. 후반 48분 정재희에게 동점 골을 내줬고, 이어 3분 뒤에는 루빅손 머리에 당했다.일찌감치 내려앉은 대가는 혹독했다. 행운의 선제골 그리고 벤치에는 말컹이라는 공격 카드가 있었으나 이를 선택하지 않고, 보수적인 운영을 택했다.두드리면 문이 열린다는 말이 있듯이 결과적으로 대전은 끝까지 두드렸고, 울산은 반격조차 하지 못했다. 즉 이번 경기는 울산의 '예고된 역전 패배'였다는 것.울산 김현석 감독도 경기 종료 후 고개를 숙이고 본인 선택에 대해서 미안함을 전했다. 그는 "승리를 지키기 위해 수비 쪽에 무게 중심이 실린 것은 맞다. 선수들이 낮은 위치에 있으니까, 앞으로 잘 올라가지 못한 것 같다"라며 자책했다.한편, 울산은 오는 29일 홈에서 김천 상무와 리그 26라운드를 통해 연패 탈출에 도전하게 된다.