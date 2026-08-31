어른도 사로잡은 '겨울왕국', 신스틸러도 놓치지 마세요

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뮤지컬 <겨울왕국> 공연 사진공주 엘사는 어린 시절 안나와 함께 마법을 사용해 놀던 중 감정을 조절하지 못해 안나에게 강한 얼음 마법을 사용해버렸다. 이로 인해 안나는 목숨이 위태로운 지경에 놓였으나, 정령족의 도움으로 가까스로 회복했다. 이후 엘사는 부모님으로부터 감정을 절제하라는 가르침을 받고, 안나와 단절된 채 살아간다.결론부터 말하자면 이 뮤지컬은 감정을 적절히 표현하는 방법을 터득해가는, 어린 소녀들의 성장기다. 엘사와 안나는 공주, 그리고 훗날 왕이 되는 비범한 인물이 아니라 그저 다 성장하지 못한 소녀다. 엘사는 감정을 적절히 표현하는 방법을 배우기 전에 감추는 것을 먼저 배웠고, 안나는 영문도 모르고 엘사와 오랫동안 관계가 단절된 채 살아가야 했다.불의의 사고로 부모님이 세상을 떠나자, 갑작스레 왕이 된 엘사는 아직 이 역할을 수행하기에 너무 어리다. 생물학적 나이가 어린 게 문제가 아니다. 어릴 때부터 감정을 숨기라고만 배웠을 뿐, 어떤 상황을 맞닥뜨렸을 때 이를 현명하게 헤쳐나가는 방법은 배우지 못했다. 그렇기에 엘사의 실수로 아렌델이 얼어붙자, 그가 선택한 방법은 무조건적인 '회피'다.엘사는 먼 곳으로 떠나버린다. 안나는 또 한번 영문도 모르고 언니를 떠나보낸 셈이다. 이때 엘사가 부르는 노래가 바로 'Let It Go'로, 여기서 그는 그동안 감정을 절제하기 위해 사용했던 장갑을 벗어던진다. 장갑을 벗어던지는 행위는 어쩌면 엘사의 향후 성장을 가능케 하는 일종의 '통과의례'일 수도 있다. 이제 물리적으로 감정을 봉인할 수 없으니, 감정을 어떻게 하면 잘 드러낼 수 있을지 고민해야 하기 때문이다.그 과정을 돕는 건 안나다. 아렌델에 내려진 얼음 마법을 풀기 위해서는 결국 '진심'이 필요한데(디즈니 애니메이션에서 자주 강조하는 주제다), 안나의 연결 시도를 시작으로 두 어린 여성이 위태롭고 삐걱대는 연대를 통해 서로와 세상을 향한 진심을 확인하며 어려움을 헤쳐나가는 서사를 그려낸다. 그리고 여기에 순수한 청년 '크리스토프'와 어린 시절 엘사와 함께 만든 눈사람 '올라프'가 동행한다.