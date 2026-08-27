사이트 전체보기
'러시' 박보현, UFC까지 두 걸음… "상황에 맞게 경기 풀어나가겠다"

'러시' 박보현, UFC까지 두 걸음… "상황에 맞게 경기 풀어나가겠다"

[RTU 5] 긴 리치·킥 앞세운 압두예바… 박보현은 복싱 거리 만들어야

김종수(oetet)
26.08.27 09:20최종업데이트26.08.27 09:20
구글 검색 선호 출처로 추가
박보현이 이번 관문만 넘어서면 대망의 결승에 진출할 수 있다.
박보현이 이번 관문만 넘어서면 대망의 결승에 진출할 수 있다.박보현 제공

오는 28일(한국시간) 중국 푸둥신구 상하이 오리엔탈 스포츠 센터에서 있을 '로드 투 UFC 시즌5' 여자 스트로급 준결승에서 한국의 '러시' 박보현(27, MOB)이 파리다 압두예바(22, 키르기스스탄)와 맞붙는다. UFC 계약을 향한 토너먼트에서 결승 진출을 결정하는 경기다.

박보현은 프로 통산 9승 3패를 기록하고 있다. 2018년 프로 데뷔 후 국내 단체 더블지FC 아톰급 챔피언에 올랐고, 일본 슈토에서도 스트로급 잠정 챔피언을 경험했다. 이번 로드 투 UFC는 UFC 입성을 위한 중요한 도전이다.

지난 5월 중국 마카오에서 있었던 시즌5 8강에서 박보현은 중국의 둥화샹을 상대로 2-1 스플릿 판정승을 거뒀다. 1라운드에서는 세 차례 테이크다운을 허용했지만 2라운드부터 상대의 테이크다운을 차단하며 경기 흐름을 바꿨다. 3라운드에서는 타격과 클린치 싸움에서 우위를 점하며 역전승을 완성했다.

상대 압두예바는 8승1패의 전적을 가진 선수다. 지난 5월 중국의 펑샤오찬과 맞붙은 8강전에서 1라운드 TKO 승리를 거두며 준결승에 진출했다. 무에타이를 기반으로 긴 리치와 킥을 활용하는 타격가이며, 8승 가운데 4승을 KO·TKO로 기록하고 있다.

이번 대결에 대해 박보현은 26일 필자와의 전화 인터뷰를 통해 "한발 앞서는 움직임으로 흐름을 장악하려 한다. 주로 펀처 스타일로 경기를 풀어나갔으나 킥 기술이나 레슬링, 주짓수 등도 얼마든지 자신있다. 전략은 준비해놓았지만 거기에 더해 상황에 맞는 대응 방법도 잊지 않고 있다"고 말했다.

박보현(사진 왼쪽)의 최대 무기는 상대의 화력을 무력화시키는 전진 압박이다.
박보현(사진 왼쪽)의 최대 무기는 상대의 화력을 무력화시키는 전진 압박이다.UFC 제공

'백스텝 없는 타격가' 박보현… 이번에도 앞으로 간다

박보현의 가장 뚜렷한 특징은 전진 압박이다. 어린 시절 합기도를 시작한 뒤 킥복싱을 수련했고, 현재는 복싱을 주요 무기로 활용한다. 상대에게 거리를 내주기보다 앞으로 전진하며 펀치 연타를 연결하는 것이 박보현의 대표적인 경기 운영이다.

지난 8강 둥화샹전에서도 이러한 스타일이 드러났다. 1라운드에는 상대의 테이크다운에 고전했지만 경기 후반으로 갈수록 타격을 앞세워 흐름을 가져왔다. 특히 2라운드부터 상대의 테이크다운을 차단하면서 스탠딩 싸움에서 우위를 만들었다.

눈에 띄던 것은 단순한 펀처가 아니라는 점이다. 훅, 잽, 어퍼컷, 스트레이트에 숄더롤까지 실제 복서가 옥타곤에 선 듯 다양한 복싱 기술을 선보였다. 거기에 인터뷰에서 밝혔듯 킥, 엘보우, 니킥은 물론 그래플링에도 자신감을 보이고 있다.

상대의 공격을 견뎌낸 뒤 다시 자신의 공격을 이어가는 체력과 경기 운영도 장점으로 꼽힌다. 8강에서 초반 위기를 넘긴 뒤 2·3라운드에 경기력을 끌어올린 것이 대표적인 사례다.

이번 상대 압두예바는 지금까지 상대한 선수들과는 다른 유형의 타격가다. 긴 리치를 활용해 상대의 접근을 차단하고 킥과 무릎 공격을 사용하는 것이 특징이다. 박보현이 자신의 복싱을 살리기 위해서는 압두예바가 원하는 거리를 허용하지 않는 것이 중요하다.

박보현 역시 상대의 신체 조건과 타격 능력을 경계하고 있다. 압두예바의 타격 능력을 인정하면서도 공격 거리 안으로 들어가야 한다는 점을 강조했다. 긴 리치를 가진 상대를 상대로 거리를 좁히는 과정이 승부의 중요한 요소가 될 전망이다.

박보현이 무리하게 직선으로 전진할 경우 오히려 압두예바에게 킥과 카운터를 허용할 수 있다. 따라서 앞손과 로킥 등으로 상대의 움직임을 제한한 뒤 펀치 거리를 만드는 전략이 필요하다.

파리다 압두예바(사진 오른쪽)는 긴 리치와 킥을 활용한 무에타이식 타격이 돋보이는 스트라이커형 파이터다.
파리다 압두예바(사진 오른쪽)는 긴 리치와 킥을 활용한 무에타이식 타격이 돋보이는 스트라이커형 파이터다.UFC 제공

긴 리치와 무에타이의 압두예바…박보현은 복싱 거리 만들어야

압두예바의 가장 큰 장점은 긴 공격 거리다. 신장은 163㎝, 리치는 168㎝다. 8승 1패 가운데 4승을 KO·TKO로 기록하고 있으며 유효타 정확도도 57%다.

8강에서도 화끈한 공격력을 보여줬다. 압두예바는 펑샤오찬을 상대로 1라운드 TKO 승리를 거두며 일찍 경기를 끝냈다. 박보현이 초반부터 무리하게 타격전을 벌일 경우 상대의 킥과 카운터에 노출될 가능성이 있다.

반대로 박보현이 압두예바의 거리를 뚫고 안쪽으로 들어가면 상황은 달라진다. 복싱 거리를 확보하면 펀치 연타와 압박을 활용할 수 있기 때문이다. 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣고 움직임을 제한하는 것도 효과적인 방법이다.

8강에서 보여준 테이크다운 방어도 중요하다. 둥화샹은 1라운드에 박보현을 세 차례 넘어뜨렸지만 이후 같은 공격을 반복하지 못했다. 박보현이 테이크다운을 차단하면서 경기의 중심을 스탠딩으로 돌려놓았기 때문이다.

물론 이번에는 그래플링보다 타격이 주요 승부처가 될 가능성이 높다. 그렇다고 박보현이 레슬링을 신경 쓰지 않아도 된다는 뜻은 아니다. 타격전을 펼치는 과정에서 균형이 무너지거나 케이지에 몰리면 압두예바가 클린치로 연결할 가능성이 있기 때문이다.

박보현은 이번 대회를 앞두고 UFC 무대에 가까워질수록 부담도 커졌다고 밝혔다. 하지만 경기 방식은 바꾸지 않겠다는 입장이다. 로드 투 UFC는 아시아·태평양 지역의 유망주들이 토너먼트를 거쳐 UFC 계약을 노리는 대회다. 박보현에게 이번 준결승은 결승으로 가기 위해 반드시 넘어야 할 관문이다.

승부의 공식은 비교적 명확하다. 박보현은 압두예바의 긴 리치를 뚫고 자신의 복싱 거리를 만들어야 한다. 킥과 무릎 공격을 허용하지 않으면서 안쪽으로 들어가 펀치 연타를 연결하는 것이 중요하다.

8강전 후반에서처럼 클린치 싸움을 잘해주면 타격전에서 자신의 장점을 더욱 살릴 수 있다는 분석이다. 박보현의 전진압박이 압두예바의 화력마저 무력화 시킬 수 있을지 주목된다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
파리다압두예바 박보현 준결승

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 개인보다 팀, 기록보다 헌신…이승현은 왜 특별한가?