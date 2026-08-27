'러시' 박보현, UFC까지 두 걸음… "상황에 맞게 경기 풀어나가겠다"

▲
박보현(사진 왼쪽)의 최대 무기는 상대의 화력을 무력화시키는 전진 압박이다.UFC 제공
'백스텝 없는 타격가' 박보현… 이번에도 앞으로 간다
박보현의 가장 뚜렷한 특징은 전진 압박이다. 어린 시절 합기도를 시작한 뒤 킥복싱을 수련했고, 현재는 복싱을 주요 무기로 활용한다. 상대에게 거리를 내주기보다 앞으로 전진하며 펀치 연타를 연결하는 것이 박보현의 대표적인 경기 운영이다.
지난 8강 둥화샹전에서도 이러한 스타일이 드러났다. 1라운드에는 상대의 테이크다운에 고전했지만 경기 후반으로 갈수록 타격을 앞세워 흐름을 가져왔다. 특히 2라운드부터 상대의 테이크다운을 차단하면서 스탠딩 싸움에서 우위를 만들었다.
눈에 띄던 것은 단순한 펀처가 아니라는 점이다. 훅, 잽, 어퍼컷, 스트레이트에 숄더롤까지 실제 복서가 옥타곤에 선 듯 다양한 복싱 기술을 선보였다. 거기에 인터뷰에서 밝혔듯 킥, 엘보우, 니킥은 물론 그래플링에도 자신감을 보이고 있다.
상대의 공격을 견뎌낸 뒤 다시 자신의 공격을 이어가는 체력과 경기 운영도 장점으로 꼽힌다. 8강에서 초반 위기를 넘긴 뒤 2·3라운드에 경기력을 끌어올린 것이 대표적인 사례다.
이번 상대 압두예바는 지금까지 상대한 선수들과는 다른 유형의 타격가다. 긴 리치를 활용해 상대의 접근을 차단하고 킥과 무릎 공격을 사용하는 것이 특징이다. 박보현이 자신의 복싱을 살리기 위해서는 압두예바가 원하는 거리를 허용하지 않는 것이 중요하다.
박보현 역시 상대의 신체 조건과 타격 능력을 경계하고 있다. 압두예바의 타격 능력을 인정하면서도 공격 거리 안으로 들어가야 한다는 점을 강조했다. 긴 리치를 가진 상대를 상대로 거리를 좁히는 과정이 승부의 중요한 요소가 될 전망이다.
박보현이 무리하게 직선으로 전진할 경우 오히려 압두예바에게 킥과 카운터를 허용할 수 있다. 따라서 앞손과 로킥 등으로 상대의 움직임을 제한한 뒤 펀치 거리를 만드는 전략이 필요하다.