'러시' 박보현, UFC까지 두 걸음… "상황에 맞게 경기 풀어나가겠다"

UFC 제공

파리다 압두예바(사진 오른쪽)는 긴 리치와 킥을 활용한 무에타이식 타격이 돋보이는 스트라이커형 파이터다.압두예바의 가장 큰 장점은 긴 공격 거리다. 신장은 163㎝, 리치는 168㎝다. 8승 1패 가운데 4승을 KO·TKO로 기록하고 있으며 유효타 정확도도 57%다.8강에서도 화끈한 공격력을 보여줬다. 압두예바는 펑샤오찬을 상대로 1라운드 TKO 승리를 거두며 일찍 경기를 끝냈다. 박보현이 초반부터 무리하게 타격전을 벌일 경우 상대의 킥과 카운터에 노출될 가능성이 있다.반대로 박보현이 압두예바의 거리를 뚫고 안쪽으로 들어가면 상황은 달라진다. 복싱 거리를 확보하면 펀치 연타와 압박을 활용할 수 있기 때문이다. 상대를 케이지 쪽으로 몰아넣고 움직임을 제한하는 것도 효과적인 방법이다.8강에서 보여준 테이크다운 방어도 중요하다. 둥화샹은 1라운드에 박보현을 세 차례 넘어뜨렸지만 이후 같은 공격을 반복하지 못했다. 박보현이 테이크다운을 차단하면서 경기의 중심을 스탠딩으로 돌려놓았기 때문이다.물론 이번에는 그래플링보다 타격이 주요 승부처가 될 가능성이 높다. 그렇다고 박보현이 레슬링을 신경 쓰지 않아도 된다는 뜻은 아니다. 타격전을 펼치는 과정에서 균형이 무너지거나 케이지에 몰리면 압두예바가 클린치로 연결할 가능성이 있기 때문이다.박보현은 이번 대회를 앞두고 UFC 무대에 가까워질수록 부담도 커졌다고 밝혔다. 하지만 경기 방식은 바꾸지 않겠다는 입장이다. 로드 투 UFC는 아시아·태평양 지역의 유망주들이 토너먼트를 거쳐 UFC 계약을 노리는 대회다. 박보현에게 이번 준결승은 결승으로 가기 위해 반드시 넘어야 할 관문이다.승부의 공식은 비교적 명확하다. 박보현은 압두예바의 긴 리치를 뚫고 자신의 복싱 거리를 만들어야 한다. 킥과 무릎 공격을 허용하지 않으면서 안쪽으로 들어가 펀치 연타를 연결하는 것이 중요하다.8강전 후반에서처럼 클린치 싸움을 잘해주면 타격전에서 자신의 장점을 더욱 살릴 수 있다는 분석이다. 박보현의 전진압박이 압두예바의 화력마저 무력화 시킬 수 있을지 주목된다.