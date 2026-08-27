'테드 래소4', 여자축구로 무대 옮긴 진짜 이유는?

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애플TV '테드 래소' 시즌4시즌1 당시만 하더라도 테드는 축구를 전혀 몰랐지만, 특유의 낙천적인 성격과 '믿음'이라는 자신만의 철학으로 AFC 리치먼드를 변화시켰다. 시즌4에서 테드는 다시 한번 초심자의 자세로 돌아간다. 아들과 함께 고향 캔자스에서 평범한 삶을 보내고 있던 그에게 리치먼드 구단주 레베카(한나 워딩엄 분)가 여자 축구팀 사령탑을 제안하고, 테드는 고심 끝에 이를 수락한다.흥미로운 점은 시즌1~3에서 리치먼드 축구팀이 변화의 중심에 등장했다면, 이번에는 테드 스스로가 그 대상이 됐다는 점이다. 사춘기 아들과 예전 같지 않은 관계, 전 부인과의 공동 양육 문제 등을 경험하면서 점차 삶에 대한 열정을 잃어가던 테드는 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 고민하기 시작한다.뿐만 아니라 어린아이 마냥 낙천적인 성격으로 테드가 주위 사람들을 변화시켰다면 시즌4에선 테드가 새로운 환경 속에서 스스로를 다시 찾아가는 이야기를 여자축구를 통해 그려내고 있다. 무엇보다 남성팀 감독 시절과 달리 테드가 여성팀의 모든 문제를 직접 해결하는 만능 리더로 나서지 않는다는 점은 앞선 시즌과 분명한 차이를 보여준다.