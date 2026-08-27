'테드 래소4', 여자축구로 무대 옮긴 진짜 이유는?

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애플TV '테드 래소' 시즌4애플TV
지금까지 총 4회분이 공개된 <테드 래소4>에선 선수단의 성별이 달라진 만큼 테드가 직접 개입하기보다는 한 걸음 물러선 자세로 구성원들을 지켜본다. 라커룸이라는 공간의 특성을 고려한 테드는 일방적으로 지혜를 주입하기보다, 선수들과 코치 앨리스(타냐 레이놀즈 분)를 비롯한 선수단 스스로 문제를 해결하도록 판을 깔아주는 조력자 역할에 집중한다.
이러한 변화는 기존 시리즈를 애청했던 해외 팬들 사이에 일부 논쟁의 대상이 되기도 했다. 매력 넘치는 리치먼드 선수들이 대거 사라졌고 새롭게 빈자리를 채운 여성 선수단 사이의 커다란 간극이 초반 이질감을 안겨주었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 <테드 래소4>는 회차를 거듭할수록 점차 설득력 있는 이야기와 신입 캐릭터를 앞세워 일련의 변화에 당위성을 부여하고 있다.
감독 후보에서 탈락한 후 사의를 표했지만, 결국 테드의 설득으로 팀의 코치로 남게 된 앨리스는 늘 진지한 성격을 앞세우면서 낙관주의자 테드와 묘한 대비를 이룬다. 이 밖에도 실력파 공격수였지만 앨리스와의 갈등으로 한동안 그라운드를 떠났던 젬마(애비 헌 분), 열혈 골키퍼 부츠(주드 맥 분) 등 새 인물들은 남자팀 감독 로이(브렛 골드스타인 분), 코치 비어드(브랜든 헌트 분) 등 기존 캐릭터들과 더불어 회차를 거듭할수록 극에 활력을 불어넣고 있다.
다시 피어나는 '언더독'의 정신